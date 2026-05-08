【5月刊・6月刊】「週刊少年マガジン」から発売されるコミックスを買うと特製ぷっくりマガジンシールが5000名様に当たる！

株式会社講談社対象作品

週刊少年マガジン編集部から2026年5月と2026年6月に刊行される、対象コミックスを購入してキャンペーンに応募すると、5000名様に「特製ぷっくりマガジンシール」が当たるプレゼントキャンペーンを実施します！

特製ぷっくりマガジンシールは鋭意制作中！

マンガのコマをそのまま使ったマガジンならではのデザインに、いま人気の立体感があるシールを採用しています。デザインが決まり次第「週刊少年マガジン」公式SNS等で公開予定！

※プレゼントの内容は予告なく変更となる場合がございます

※紙版のみ実施となります。電子版からは参加できませんのでご注意ください。

※予告なくキャンペーンが中止となる場合がございます。

シールには7作品 収録予定！

『ブルーロック』

『薫る花は凛と咲く』

『WIND BREAKER』

『灰仭巫覡』

『あの島の海音荘』

『ドリーム☆ジャンボ☆ガール』

『Ｋ-９ 警視庁公安部公安第９課異能対策係』

※デザインに使用する作品は変更となる場合がございます。

シールになるのはこの7作品！

【対象コミックス】は5月6月に発売される21作品！

この機会にまだ読んだことがない作品を試してみてね！

ペンの夢に紅をさす（１）

ロブレイブ（１）

宇曽田みのりの代用料理（１）

【爆アド】生まれた直後から最強悪霊と脳内バトルしてたら魔力量が測定可能域を超えて

ました（２）

白鳥運子は３１画（２）

ＧＵＲＵ（２）

ハナバス 苔石花江のバスケ論（６）

追放された転生王子、『自動製作』スキルで領地を爆速で開拓し最強の村を作ってしまう

（７）

ジュミドロ（８）

ゼロとヒャク（２）

ドリーム☆ジャンボ☆ガール（５）

スルガメテオ（６）

灰仭巫覡（８）

黒月のイェルクナハト（４）

Ｋ-９ 警視庁公安部公安第９課異能対策係（６）

お前がヤったんだろ！（１）

普通の本はありません！（２）

異世界グルメで成り上がり無双（４）

黄昏町プリズナーズ（４）

裏東京のオソロシドコロ（１）

アイドラトリィ（４）

【応募期間】

2026年5月8日(金)0:00 ～2026年7月13日(月)23:59

【応募資格】

日本国内にお住まいで、かつ賞品のお届け先が日本国内の方

【当選発表】

応募時に即時発表

※賞品の発送は8月下旬以降を予定しております。

※賞品の内容、発送時期はやむをえない事情により変更となる場合がございます。

※当選後、住所等の入力に誤りのないようご注意ください。

キャンペーン応募方法

■STEP1 RFタグの確認

対象のコミックスの、 ページ内に封入されているRFタグをご確認下さい。

※本キャンペーンは、紙版のコミックスが対象となります。 電子版にはRFタグは封入されていません。

■STEP2 キャンペーンページから応募する

キャンペーンページから本キャンペーンにご応募ください。

https://cp.kodansha.co.jp/lot/37581

※当選者の方には個人情報をお尋ねします。

※メールアドレス、X、LINEで参加できますが、LINEでのご参加はスマートフォンのみからになります。

■STEP3 RFタグを読み取る

キャンペーンページの「読み取る」をクリックして、 RFタグ記載の二次元コードをスマートフォンで読み取って下さい。

その場で抽選結果を発表いたします。

※PCからのご応募の場合は、RFタグ掲載の24桁のコードをご入力いただくことでもご応募が可能です。

※RFタグ1枚につき1件のご応募が可能です

【注意事項】

本抽選は紙版コミックスのみが対象となります。

お申込みには、購入時にコミックスに挟まっているRFタグが必要です。

破棄・紛失時もご対応はいたしかねますので何卒ご了承下さい。

個人情報のお取り扱いにつきまして 当社は、ユーザーによる本サービスの利用に関して個人情報を取得する場合、これを当社の個人情報保護 方針（https://www.kodansha.co.jp/privacy/）に従い、適切に取り扱います。

【マガジン最新コミックス情報はこちら】

https://shonenmagazine.com/smaga/