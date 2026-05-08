【大学生必見！】夜職で垢抜ける？キャバドレス人気ランキング発表！

株式会社NEXER

■キャバドレス人気ランキング！

きらびやかな世界で接客するキャバクラ。

最近では、夜職で働きながら大学に通う学生も増えていて、ドレス選びは「夜のための装い」だけでなく自分らしさを引き出すファッションとして注目されています。

とはいえ、キャバドレスにはタイトミニ・マーメイド・プリンセス系など実に多彩なシルエットがあり、いざ選ぼうとすると迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで気になるのは、「自分が着たいドレス」と「男性が魅力的に感じるドレス」のあいだにギャップはあるのか、という点です。

ということで今回はコスプレ衣装やキャバドレスの取り扱い数が業界随一のセレクトストア「vanity ME.(バニティーミー)」と共同で、全国の男女400名を対象に「キャバドレスの好み」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとvanity ME.(バニティーミー)による調査」である旨の記載

・vanity ME.(バニティーミー)（https://www.vanityme.link/）へのリンク設置

「キャバドレスに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月21日 ～ 4月25日

調査対象者：全国の男女

有効回答：400サンプル

質問内容：

質問1：あなたが「自分で着るなら選びたい」と思うキャバドレスはどれですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：あなたが魅力的だと感じるキャバドレスはどれですか？

質問4：その理由を教えてください。

【女性編】自分で着るなら選びたいキャバドレスランキング！

◆同率第1位 ロングタイトドレス 28票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・自分の体型にあっている。（20代・女性）

・スタイルが良く見えるから。（30代・女性）

・骨格ウェーブでくびれはあるが、足が太いので。（30代・女性）

・落ち着いたイメージがあるからです。（30代・女性）

・派手すぎず無難なものです。（40代・女性）

同率第1位は「ロングタイトドレス」でした。

「体型に合っている」「スタイルが良く見える」といった、自分の身体になじむ実用性を評価する声が目立ちました。露出を抑えつつ縦長のシルエットで脚を長く見せられる点も、選ばれる理由のひとつになっているようです。

◆同率第1位 マーメイドドレス 28票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・痩せたらきてみたい。美しい。（30代・女性）

・ボディラインを強調する且つ綺麗に見せられると思うから。（30代・女性）

・ドレスのラインが好みなので。（30代・女性）

・身体のラインがでて後ろから見ても品があり可愛いと思う。（40代・女性）

・体のラインが綺麗に見えるから。（40代・女性）

同率第1位は「マーメイドドレス」でした。

膝下から裾が広がる独特のシルエットを「美しい」「品がある」と評価する声が多く寄せられました。ボディラインを強調しながらも下半身は広がるため、メリハリのあるスタイルを演出できる点が魅力のようです。

◆第3位 フレアロングドレス 21票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・自分に合いそう。（20代・女性）

・大人っぽく着こなせそうだから。（30代・女性）

・着てみたいから。（30代・女性）

・細く見えそうだから。（40代・女性）

・ふんわりした雰囲気が好きだから。（40代・女性）

第3位は「フレアロングドレス」でした。

「ふんわり」「大人っぽい」「細く見えそう」といったキーワードが並びました。フレアの広がりが下半身を自然にカバーしてくれるため、体型に自信がない方からの支持が厚いようです。

◆同率第4位 プリンセスドレス 20票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・かわいいから。（20代・女性）

・可愛い系を着たい。（30代・女性）

・華やかで良い。（30代・女性）

・名前が素敵だからです。（40代・女性）

・一度は着てみたいあこがれがあるから。（40代・女性）

同率第4位は「プリンセスドレス」でした。

「可愛い」「お姫様への憧れ」といった、夢のあるキーワードが並びました。普段着には絶対に取り入れられないデザインだからこそ、キャバドレスとして「一度は着てみたい」と思う方が多いようです。

◆同率第4位 セットアップドレス 20票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・キャバドレスって何ですか？とりあえずドレスとして自分にはこれが似合うと思うから。デコルテや肩は割と綺麗な方だと思うから。（30代・女性）

・楽だから 丈の長さを気にしなくて済む。（30代・女性）

・楽そうだから。（30代・女性）

・着やすそうだから。（40代・女性）

・失敗がなさそうだから。（40代・女性）

同率第4位は「セットアップドレス」でした。

「楽」「着やすそう」「失敗がなさそう」といった、機能性重視の声が目立ちました。トップスとボトムスを分けて着られる柔軟さや、動きやすさが選ばれる決め手になっているようです。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 スリットドレス 18票

・綺麗なスタイルだと映えると思うから。（20代・女性）

・スリットドレスはスタイルが綺麗に見えるというイメージがあるため。（30代・女性）

・足が綺麗に見えそうだから。（40代・女性）

第7位 タイトミニドレス 10票

・ミニはギャルのようで 可愛いから好きです。（30代・女性）

・自分が働いてた時1番着てたから。（30代・女性）

・背が高くて細いからタイトミニが1番合う。（30代・女性）

同率第8位 フレアミニドレス 7票

・骨格にあいそうだから。（20代・女性）

・かわいいし、長いドレスは大変そうなので。（20代・女性）

・広がる豪華なドレスを着てみたい。（30代・女性）

同率第8位 オフショルダードレス 7票

・大人っぽいかなと思って。（30代・女性）

・今着るとなったら、結婚式で最後まで悩んだオフショルだーを選択してみたい。（30代・女性）

・綺麗だと思うから。（40代・女性）

第10位 ワンショルダードレス 5票

・おしゃれに見える。（40代・女性）

・スタイルが良く見えそう。（40代・女性）

・ラインがきれいだから。（60代・女性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

女性が「自分で着るなら選びたい」と回答したドレスは、ロング丈や落ち着いたシルエットに票が集まる結果となりました。

選んだ理由として目立ったのは、「体型に合う」「スタイルが良く見える」「楽」「着やすそう」という実用面のキーワード。一方で「お姫様への憧れ」「ボディラインが綺麗に見える」など、特別感や女性らしさを演出したいという声も少なくありませんでした。

「自分で着るなら」という視点では、機能性と憧れの両方をバランスよく満たすドレスが選ばれる傾向にあるようです。

【男性編】魅力的に感じるキャバドレスランキング！

◆第1位 タイトミニドレス 56票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・脚が目立つから。（30代・男性）

・タイトはボディラインがわかるのと、露出が多めでセクシー。（30代・男性）

・短くてセクシーだから。（40代・男性）

・足がきれいだと素敵だと思えるから。（40代・男性）

・体のラインがきれいに見えるから。（40代・男性）

第1位は「タイトミニドレス」でした。

女性側のランキングでは7位、10票にとどまっており、男女で評価に差が出る結果となりました。

男性からは「脚が目立つ」「ボディラインがわかる」「セクシー」といった声が挙がっています。脚を見せながら身体のラインも引き立つデザインに、魅力を感じる方が多いようです。

◆第2位 スリットドレス 34票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・セクシーなので。（30代・男性）

・隙間がエロい。（40代・男性）

・脚が見えるから、セクシー。（40代・男性）

・足が長くセクシーに見えるから。（50代・男性）

・見えそうで見えない。（50代・男性）

第2位は「スリットドレス」でした。

「見えそうで見えない」というキーワードに象徴されるように、すべてを露出するわけではなく、チラリと見える脚にセクシーさを感じる男性が多いようです。女性側のランキングでも6位に入っており、男女の認識のズレが比較的少ないドレスといえます。

◆同率第3位 ロングタイトドレス 23票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・綺麗なラインが見える。（30代・男性）

・スタイルがきれいに見えるから。（30代・男性）

・シルエットがとても綺麗に見えるから。（30代・男性）

・大人っぽさ、上品さ色気が縦のラインで強調されるから。（40代・男性）

・ミニより体のラインが強調されてセクシーなので。（50代・男性）

同率第3位は「ロングタイトドレス」でした。

縦長のシルエットで身体のラインを浮かび上がらせる点が、男性からの支持につながったようです。「大人っぽさ」「上品さ」「色気」というキーワードが並び、過度な露出ではなく、上品さと色気のバランスを評価する声が多く見られました。

◆同率第3位 プリンセスドレス 23票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・ボリュームたっぷりで可愛らしいから。（30代・男性）

・定番というか女性らしくて好き。（30代・男性）

・きらびやかで華やかさがあるので。（40代・男性）

・ゴージャスで格式高い。（50代・男性）

・夢がある。（60代・男性）

同率第3位は「プリンセスドレス」でした。

「華やか」「ゴージャス」「夢がある」など、視覚的なインパクトと特別感を評価する声が並びました。露出が控えめでありながら華やかさを演出できる点が、男性側でも一定の支持を集めたようです。

女性側のランキングでも同率第4位に入っており、「お姫様のような可愛らしさ」は男女ともに認められる魅力のようです。

◆第5位 マーメイドドレス 16票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・名前が可愛い。（20代・男性）

・シルエットが綺麗だから。（30代・男性）

・形がきれい。（30代・男性）

・フォルムが女性だからこそのラインを魅せれて素敵だから。（40代・男性）

・派手すぎなくて大人っぽくスタイルが良く見えそう。（50代・男性）

第5位は「マーメイドドレス」でした。

女性側のランキングでは同率1位だった一方で、男性票では中位にとどまる結果となりました。男性からは「シルエットが綺麗」「形がきれい」といった声が挙がっており、身体のラインを美しく見せるデザインが評価されています。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 フレアミニドレス 12票

・上品で派手過ぎない見た目が好きだから。（30代・男性）

・かわいい。（30代・男性）

・見た目がよい女性らしい。（40代・男性）

第7位 バックレスドレス 10票

・刺激的だから。（30代・男性）

・背中の部分が丸見えで目の保養になるから。（60代・男性）

・お尻のラインが強調されて綺麗だから。（70代・男性）

第8位 オフショルダードレス 8票

・鎖骨と肩に自信あるから。（30代・男性）

・可愛いから。（40代・男性）

・上半身のラインがでるので、全体的にプロポーションが良く見えるから。（40代・男性）

第9位 ワンショルダードレス 7票

・かわいくて自分にあっているから。（40代・男性）

・肩が見えて魅力的だから。（60代・男性）

・色気を感じる。（70代・男性）

第10位 セットアップドレス 5票

・見た目がいいから。（30代・男性）

・自分好みのコーディネートが色々楽しめる。（70代・男性）

・華やか。（70代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

男性が「魅力的に感じる」と回答したドレスは、女性側のランキングとは大きく異なる結果となりました。選んだ理由では、「セクシー」「ボディラインがわかる」「脚がきれいに見える」といった、見た目の印象に関する声が多く見られました。

一方で、ロングタイトドレスやプリンセスドレスには、「大人っぽい」「上品」「華やか」といった声も寄せられています。露出の多さだけでなく、シルエットや雰囲気に魅力を感じる方もいるようです。

全体としては、ボディラインや脚の美しさが引き立つデザインに票が集まる傾向が見られました。

■まとめ

今回の調査では、女性自身が「着たい」と思うキャバドレスと、男性が「魅力的」と感じるキャバドレスに明確な違いがあることがわかりました。

女性は体型カバーやスタイルアップ、着やすさを重視し、ロング丈や落ち着いたシルエットを選ぶ傾向が見られます。一方で男性は、ボディラインや脚の美しさが引き立つタイトミニドレスや、スリット入りのドレスを魅力的に感じる傾向がありました。

ただし、ロングタイトドレスやプリンセスドレスのように、男女どちらからも支持を集めるドレスもあります。TPOや好みに合わせて、自分にぴったりの一着を探してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとvanity ME.(バニティーミー)による調査」である旨の記載

・vanity ME.(バニティーミー)（https://www.vanityme.link/）へのリンク設置

vanity ME.との共同調査レポート

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