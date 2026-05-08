【新商品発表】コアフォースループシリーズより新色「LAVENDER/ラベンダー」「VIOLET/バイオレット」2色同時発売！！

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株式会社ゆうき

ラベンダーK14WG50cm（左）・バイオレットK14WG70cm（右）着用イメージ

コアフォース（株式会社ゆうき）は、コアフォースループシリーズの新色として「COREFORCE LOOP LAVENDER / コアフォースループ ラベンダー」と「COREFORCE LOOP VIOLET / コアフォースループ バイオレット」の2色を同時発売します。それぞれSUSモデルとK14ホワイトゴールドモデルを展開し、サイズは50・70の2サイズをご用意。スポーツシーンから日常のファッションまで、幅広くお使いいただけます。


■ COREFORCE LOOP LAVENDER / コアフォースループ ラベンダー

「穏やかな春の光を纏う、やさしい淡紫。日常に溶け込む、静かなエレガンス。」



コアフォースループ K14WG ラベンダー50（左）70（右）

コアフォースループ SUS ラベンダー50（左）70（右）

【価格】


コアフォースループ K14WG ラベンダー


素材：K14ホワイトゴールド(装飾部材)・フェライト磁石・サマコバ磁石・SUS316(キャップ部分)・SUS304(ワイヤー部分)


K14WG CFL50　税込価格　242,000円


K14WG CFL70　税込価格　338,800円



コアフォースループ SUS ラベンダー


素材：SUS316(装飾部材)・フェライト磁石・サマコバ磁石・SUS316(キャップ部分)・SUS304(ワイヤー部分)


SUS CFL50　税込価格　36,300円


SUS CFL70　税込価格　50,600円


■ COREFORCE LOOP VIOLET / コアフォースループ バイオレット

深みある紫が放つ、凛とした気品と力強さ。纏うほどに、揺るがぬ自分へ。



コアフォースループ K14WGバイオレット 50（左）70(右)

コアフォースループ SUS バイオレット 50（左）70（右）

【価格】
コアフォースループ K14WG バイオレット


素材：K14ホワイトゴールド(装飾部材)・フェライト磁石・サマコバ磁石・SUS316(キャップ部分)・SUS304(ワイヤー部分)


K14WG CFL50　税込価格　242,000円


K14WG CFL70　税込価格　338,800円



コアフォースループ SUS バイオレット


素材：SUS316(装飾部材)・フェライト磁石・サマコバ磁石・SUS316(キャップ部分)・SUS304(ワイヤー部分)


SUS CFL50　税込価格　36,300円


SUS CFL70　税込価格　50,600円



全国のコアフォース取扱店はこちら(https://www.coreforce.jp/shop-list/)



健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。


健やかな毎日のために、スポーツの楽しみのために、そして洗練された装いのために。


コアフォースはいつでもどのようなシーンにもフィットする、さりげない高級感を兼ね備えたアクセサリーです。





会社概要

社名　　　　 　 株式会社ゆうき


設立年月日　 　 2001年


代表取締役社長 小田 耕二


住所　　　　　 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5


公式HP　　　　https://www.coreforce.jp