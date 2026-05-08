【新商品発表】コアフォースループシリーズより新色「LAVENDER/ラベンダー」「VIOLET/バイオレット」2色同時発売！！

株式会社ゆうきラベンダーK14WG50cm（左）・バイオレットK14WG70cm（右）着用イメージ

コアフォース（株式会社ゆうき）は、コアフォースループシリーズの新色として「COREFORCE LOOP LAVENDER / コアフォースループ ラベンダー」と「COREFORCE LOOP VIOLET / コアフォースループ バイオレット」の2色を同時発売します。それぞれSUSモデルとK14ホワイトゴールドモデルを展開し、サイズは50・70の2サイズをご用意。スポーツシーンから日常のファッションまで、幅広くお使いいただけます。

■ COREFORCE LOOP LAVENDER / コアフォースループ ラベンダー

「穏やかな春の光を纏う、やさしい淡紫。日常に溶け込む、静かなエレガンス。」

コアフォースループ K14WG ラベンダー50（左）70（右）コアフォースループ SUS ラベンダー50（左）70（右）

【価格】

コアフォースループ K14WG ラベンダー

素材：K14ホワイトゴールド(装飾部材)・フェライト磁石・サマコバ磁石・SUS316(キャップ部分)・SUS304(ワイヤー部分)

K14WG CFL50 税込価格 242,000円

K14WG CFL70 税込価格 338,800円

コアフォースループ SUS ラベンダー

素材：SUS316(装飾部材)・フェライト磁石・サマコバ磁石・SUS316(キャップ部分)・SUS304(ワイヤー部分)

SUS CFL50 税込価格 36,300円

SUS CFL70 税込価格 50,600円

■ COREFORCE LOOP VIOLET / コアフォースループ バイオレット

「深みある紫が放つ、凛とした気品と力強さ。纏うほどに、揺るがぬ自分へ。」

コアフォースループ K14WGバイオレット 50（左）70(右)コアフォースループ SUS バイオレット 50（左）70（右）

【価格】

コアフォースループ K14WG バイオレット

素材：K14ホワイトゴールド(装飾部材)・フェライト磁石・サマコバ磁石・SUS316(キャップ部分)・SUS304(ワイヤー部分)

K14WG CFL50 税込価格 242,000円

K14WG CFL70 税込価格 338,800円

コアフォースループ SUS バイオレット

素材：SUS316(装飾部材)・フェライト磁石・サマコバ磁石・SUS316(キャップ部分)・SUS304(ワイヤー部分)

SUS CFL50 税込価格 36,300円

SUS CFL70 税込価格 50,600円

全国のコアフォース取扱店はこちら(https://www.coreforce.jp/shop-list/)

健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。

健やかな毎日のために、スポーツの楽しみのために、そして洗練された装いのために。

コアフォースはいつでもどのようなシーンにもフィットする、さりげない高級感を兼ね備えたアクセサリーです。

会社概要

社名 株式会社ゆうき

設立年月日 2001年

代表取締役社長 小田 耕二

住所 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5

公式HP https://www.coreforce.jp