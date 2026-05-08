【新商品発表】コアフォースループシリーズより新色「LAVENDER/ラベンダー」「VIOLET/バイオレット」2色同時発売！！
ラベンダーK14WG50cm（左）・バイオレットK14WG70cm（右）着用イメージ
コアフォース（株式会社ゆうき）は、コアフォースループシリーズの新色として「COREFORCE LOOP LAVENDER / コアフォースループ ラベンダー」と「COREFORCE LOOP VIOLET / コアフォースループ バイオレット」の2色を同時発売します。それぞれSUSモデルとK14ホワイトゴールドモデルを展開し、サイズは50・70の2サイズをご用意。スポーツシーンから日常のファッションまで、幅広くお使いいただけます。
■ COREFORCE LOOP LAVENDER / コアフォースループ ラベンダー
「穏やかな春の光を纏う、やさしい淡紫。日常に溶け込む、静かなエレガンス。」
コアフォースループ K14WG ラベンダー50（左）70（右）
コアフォースループ SUS ラベンダー50（左）70（右）
【価格】
コアフォースループ K14WG ラベンダー
素材：K14ホワイトゴールド(装飾部材)・フェライト磁石・サマコバ磁石・SUS316(キャップ部分)・SUS304(ワイヤー部分)
K14WG CFL50 税込価格 242,000円
K14WG CFL70 税込価格 338,800円
コアフォースループ SUS ラベンダー
素材：SUS316(装飾部材)・フェライト磁石・サマコバ磁石・SUS316(キャップ部分)・SUS304(ワイヤー部分)
SUS CFL50 税込価格 36,300円
SUS CFL70 税込価格 50,600円
■ COREFORCE LOOP VIOLET / コアフォースループ バイオレット
「深みある紫が放つ、凛とした気品と力強さ。纏うほどに、揺るがぬ自分へ。」
コアフォースループ K14WGバイオレット 50（左）70(右)
コアフォースループ SUS バイオレット 50（左）70（右）
【価格】
コアフォースループ K14WG バイオレット
素材：K14ホワイトゴールド(装飾部材)・フェライト磁石・サマコバ磁石・SUS316(キャップ部分)・SUS304(ワイヤー部分)
K14WG CFL50 税込価格 242,000円
K14WG CFL70 税込価格 338,800円
コアフォースループ SUS バイオレット
素材：SUS316(装飾部材)・フェライト磁石・サマコバ磁石・SUS316(キャップ部分)・SUS304(ワイヤー部分)
SUS CFL50 税込価格 36,300円
SUS CFL70 税込価格 50,600円
全国のコアフォース取扱店はこちら(https://www.coreforce.jp/shop-list/)
健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。
健やかな毎日のために、スポーツの楽しみのために、そして洗練された装いのために。
コアフォースはいつでもどのようなシーンにもフィットする、さりげない高級感を兼ね備えたアクセサリーです。
会社概要
社名 株式会社ゆうき
設立年月日 2001年
代表取締役社長 小田 耕二
住所 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5
公式HP https://www.coreforce.jp