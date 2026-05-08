FRUITS ZIPPER、ENHYPEN、生田斗真らアジアのトップアーティストが集結する音楽フェス「ASEA 2026」をU-NEXTにて独占生配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、5月16日（土）・17日（日）に開催される「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)ASEA2026組織委員会

アジアを代表するトップクラスのアーティストが一堂に会する音楽フェスティバル「第3回 ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026（通称：ASEA 2026）」が、5月16日（土）・17日（日）の2日間に渡り、埼玉・ベルーナドームで開催されます。

「ASEA」は、アジアのみならず世界で影響力を発揮するアーティストを厳選して表彰するグローバル授賞式として2024年に発足。開催3年目となる今年も世界的人気を誇るトップアーティストが集結し、華やかなステージパフォーマンスを二日間に渡り披露します。

この度、U-NEXTは本イベントの模様を独占生配信することが決定いたしました。レッドカーペットから授賞式まで、会場の熱気を余すところなく生配信でお届けします。

初日は、MONSTA XのヒョンウォンとIVEのレイがMCを務め、ALPHA DRIVE ONE、&TEAM、CANDY TUNE、CUTIE STREET、DXTEEN、ENHYPEN、FRUITS ZIPPER、IDID、木村ミサ、KYOKA、SWEET STEADY、VVUPが出演。さらに、歌手兼俳優のイ・ジュノとコ・ユンジョン、そして、佐藤アツヒロ、赤坂晃も参加し会場を盛り上げます。

2日目は、東方神起 チャンミンと俳優のイ・ソンギョンがMCを務め、ATEEZ、Hearts2Hearts、生田斗真、KWON EUNBI、NOWZ、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、WONHO、xikersがラインナップに名を連ねます。さらに俳優のイ・チェミンも参加。そしてチャンミンはMCの他にソロステージを披露します。

アジア最大級の祭典を、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fN2WCbnQUE8 ]

DAY1[5.16 Sat]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014485

ライブ配信：5月16日（土）14:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～5月30日（土）23:59まで

出演アーティスト：ヒョンウォン（MONSTA X）／レイ（IVE）／ALPHA DRIVE ONE／&TEAM／CANDY TUNE／CUTIE STREET／DXTEEN／ENHYPEN／FRUITS ZIPPER／IDID／木村ミサ／KYOKA／SWEET STEADY／VVUP／イ・ジュノ／コ・ユンジョン／佐藤アツヒロ／赤坂晃

DAY2[5.17 Sun]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014486

ライブ配信：5月17日（日）14:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～5月31日（日）23:59まで

出演アーティスト：チャンミン（東方神起）／イ・ソンギョン／ATEEZ／Hearts2Hearts／生田斗真／KWON EUNBI／NOWZ／THE RAMPAGE from EXILE TRIBE／WONHO／xikers／イ・チェミン

配信公演：5月16～17日 埼玉・ベルーナドーム 公演

※レッドカーペットは14:00～15:00、授賞式は17:30～配信予定となります

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年4月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。