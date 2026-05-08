『ぷよぷよ!!クエスト』TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボイベント本日より開催！「[★6]ディアブロ」、「[★6]シズ」など新キャラクターが登場！

株式会社セガ

株式会社セガは、大好評配信中のパズルRPG『ぷよぷよ!!クエスト』（以下、『ぷよクエ』）にて、TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボレーションイベントを、本日2026年5月8日（金）より開催します。

今回のコラボでは、★7へんしん可能＆とくもりとっくん解放済みの「ディアブロ」「シズ」などが録りおろしボイス付きで新登場するほか、TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボ衣装を身にまとった「ホウジョウ ver.ベニマル」などの『ぷよクエ』キャラクターも新登場します。

また、コラボ期間中にログインすることで、スペシャルプレゼントとして「[★6] ランガ」、「コラボガチャクーポン」×10、「コラボ限定背景」、「コラボ限定ぷよスキン」が入手できます。

さらに、「[★6] ランガ」の★7へんしん素材などが手に入る“コラボ期間限定ミッション”や、コラボ収集イベントなどを開催します。ぜひ、本コラボをお楽しみください。

『ぷよクエ』×TVアニメ『転生したらスライムだった件』コラボ特設サイト

https://puyopuyoquest.sega-net.com/collabo/puyo_tensura2026/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/collabo/puyo_tensura2026/)

◆転生したらスライムだった件コラボログインボーナス

開催期間：2026年5月8日（金）15:00～5月25日（月）3:59

内 容：コラボ開催中、ログインボーナスとして「やるきそう(100)」をプレゼントします。

◆転生したらスライムだった件コラボ期間限定ミッション

開催期間：2026年5月8日（金）15:00～5月24日（日）23:59

内 容：コラボ開催中に対象のミッションを達成すると、★7へんしん可能な「[★6] リムル＝テンペスト」や、「[★6] ランガ」の★7へんしんボードで使用できる「ワイルドストーン」が手に入ります。

[★7] ランガ[★7] リムル＝テンペスト

◆転生したらスライムだった件コラボスペシャルプレゼント

開催期間：2026年5月8日（金）15:00～5月25日（月）3:59

内 容：コラボ開催中に『ぷよクエ』にログインすると、「スペシャルプレゼント」として1回限定で、「[★6] ランガ」と「転生したらスライムだった件コラボガチャクーポン」×10のほか、「転生したらスライムだった件コラボ限定背景」、「転生したらスライムだった件コラボ限定ぷよスキン」が手に入ります。

[★6] ランガ（CV: 小林親弘）

スキル：黒雷嵐（デスストーム）

効果：相手全体を2ターンの間、「麻痺」状態にする

さらに2ターンの間、味方全体の相手に与えるダメージを3.2倍にする

発動条件：きいろぷよを40個消す

リーダースキル：黒嵐星狼 Lv.1

効果：味方全体の攻撃力を3倍、体力を2.5倍にし、なぞり消し数を2個増やす

さらにクエスト出発時味方の初回スキル発動ぷよ数を2減らす

転生したらスライムだった件コラボ限定背景転生したらスライムだった件コラボ限定ぷよスキン

◆“転生したらスライムだった件コラボガチャ”開催

開催期間：2026年5月8日（金）15:00～5月24日（日）23:59

内 容：『転生したらスライムだった件』コラボ限定のキャラクターが新登場する“転生したらスライムだった件コラボガチャ”を開催します。

「ディアブロ」「シズ」はフルパワースキル持ち、★7へんしん後の「[★7] ディアブロ」「[★7] シズ」はそれぞれとくもりとっくんが可能です。

また、ガチャを引くごとに貯まるガチャパワーに応じて、「転生したらスライムだった件コラボSP確定チケット」や「転生したらスライムだった件コラボえらべる引換券SP」などを追加で獲得できるガチャパワー機能対応です。

さらに、10連ガチャを引くごとに「ランガリス」のおまけがつくほか、対象の「転生したらスライムだった件コラボ」限定キャラクターは、同日より開催の“転生したらスライムだった件祭り”で特効スキルが付与されます。

新登場キャラクターの★7へんしん後のコラボキャラクター紹介

＜『転生したらスライムだった件』シリーズ＞

[★7] ディアブロ （CV: 櫻井孝宏）

「とくもりチェンジ」後

スキル：絶望の時間（ディスペアータイム） Lv.2

効果：1ターンの間、なぞり消しの代わりにあおぷよにぬりかえる「とくべつルール」を発動し、味方全体の連鎖係数を7.5倍にする

さらに「まもの」がデッキに2体以上存在する場合、倍率をさらに60％アップする

このスキル発動後、ターン終了時まで他のスキルは発動できない

発動条件：むらさきぷよを40個消す

フルパワースキル：絶望の時間（ディスペアータイム） Lv.2

効果：1ターンの間、なぞり消しの代わりにあおぷよにぬりかえる「とくべつルール」を発動し、味方全体の連鎖係数を10倍にする

さらに「まもの」がデッキに2体以上存在する場合、倍率をさらに60％アップする

このスキル発動後、ターン終了時まで他のスキルは発動できない

発動条件：むらさきぷよを55個消す

リーダースキル：原初の黒 Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を5倍、体力を3.5倍、回復力を2倍にし、通常攻撃時のみあおぷよを4個消すごとにスキル発動ぷよ数を3個減らす

青属性カードがデッキに1体以上存在する場合、味方全体の攻撃力をさらに1.3倍にする

とくもりサポートスキル（１）効果（Lv.10）：

効果：2ターンの間、味方ターン終了時、ネクストぷよをランダムで2個チャンスぷよに変える

とくもりサポートスキル（１）発動条件：クエスト出発時1回のみ発動！

とくもりサポートスキル（２）効果（Lv.10）：

効果：味方全体のとくもりクリティカルのダメージアップ倍率をこのカードのとくもりクリティカルLv.×4％アップする

(このとくもりスキルは重複可能)

とくもりサポートスキル（２）発動条件：いつでも発動！

[★7] シズ （CV: 花守ゆみり）

「とくもりチェンジ」後

スキル：すべてを焼き尽くす業火 Lv.2

効果：3ターンの間、相手全体が受ける赤、青、黄属性ダメージを5.2倍にし、赤属性カードがデッキに3体以上存在する場合、倍率をさらに40％アップする

さらにフィールドをリセットし、直後に落ちてくる色ぷよを連鎖のタネに変える

3ターンの間に1回のみ、通常攻撃で全消しを達成した場合、直後に落ちてくる色ぷよを連鎖が発生する各色ぷよに変える

発動条件：あかぷよを40個消す

フルパワースキル：すべてを焼き尽くす業火 Lv.2

効果：3ターンの間、相手全体が受ける赤、青、黄属性ダメージを6倍にし、赤属性カードがデッキに3体以上存在する場合、倍率をさらに40％アップする

さらにフィールドをリセットし、直後に落ちてくる色ぷよを連鎖のタネに変える

3ターンの間に1回のみ、通常攻撃で全消しを達成した場合、直後に落ちてくる色ぷよを連鎖が発生する各色ぷよに変える

発動条件：あかぷよを55個消す

リーダースキル：爆炎の支配者 Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を5倍、体力を3.5倍、回復力を2倍にし、通常攻撃時のみあかぷよを4個消すごとにスキル発動ぷよ数を3個減らす

クエスト中の累計ぷよ消し数が240個以上の場合、味方全体の攻撃力をさらに1.3倍にする

とくもりサポートスキル（１）効果（Lv.10）：

効果：クエスト終了時まで控えを含む味方全体の攻撃力を1.4倍にする

とくもりサポートスキル（１）発動条件：いつでも発動！

とくもりサポートスキル（２）効果（Lv.10）：

効果：なぞり消し数を2個増やす

とくもりサポートスキル（２）発動条件：いつでも発動！

[★7] ラミリス （CV: 春野杏）

スキル：迷宮創造（チイサナセカイ） Lv.2

効果：味方全体の攻撃力減少、回復力減少を解除する

さらに2ターンの間、通常攻撃時のみ味方全体の各色ぷよを消したときに発生する数値を5.5倍にする

発動条件：きいろぷよを40個消す

リーダースキル：迷宮妖精（ラビリンス） Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を4.5倍、体力を3.5倍にし、受けるダメージを20％軽減する

さらに通常攻撃時のみきいろぷよを消した場合、味方全体のスキル発動ぷよ数を4個減らす

[★7] ヴェルドラ （CV: 前野智昭）

スキル：究明之王（ファウスト） Lv.2

効果：2ターンの間、相手全体が受けるダメージを4.8倍にする

さらに2ターンの間、味方ターン終了時に味方全体のスキル発動ぷよ数を3個減らす

発動条件：みどりぷよを40個消す

リーダースキル：暴風竜 Lv.2

効果：味方全体の攻撃力を4.5倍、体力を3.5倍にし、通常攻撃時のみみどりぷよを4個消すごとにスキル発動ぷよ数を3個減らす

＜『転生したらスライムだった件』コラボシリーズ＞

[★7] ホウジョウ ver.ベニマル

スキル：ジェネラル・ロアー Lv.2

効果：2ターンの間、赤属性カードとバランスタイプの相手に与えるダメージを4倍にする

さらにフィールド上の色ぷよを8個まで「プラス状態」にぬりかえる

発動条件：あかぷよを40個消す

リーダースキル：侍大将の赫龍 Lv.2

効果：赤属性カードとバランスタイプの攻撃力を3.5倍、体力を3.2倍にし、8個以上の同時消しでネクストぷよをランダムで2個あかぷよに変え、あかぷよを2個「プラス状態」にする

[★7] イスティオ ver.シュナ

スキル：ヒエラ・イポスヘスィ Lv.2

効果：青属性カードとバランスタイプの攻撃力減少、回復力減少を解除する

さらに3ターンの間、なぞり消し数を5個増やし、同時消し係数を5倍にする

発動条件：あおぷよを40個消す

リーダースキル：姫君の騎士 Lv.2

効果：青属性カードとバランスタイプの攻撃力を3.5倍、体力を3.2倍にし、8個以上の同時消しでネクストぷよをランダムで2個あおぷよに変え、あおぷよを2個「プラス状態」にする

[★7] ルゴー ver.シオン

スキル：セクレタリー・ファランクス Lv.2

効果：2ターンの間、紫属性カードとバランスタイプの通常攻撃をどの色の連鎖でも攻撃するようにし、色ぷよを消したときに発生する数値を2倍にする

さらに2ターンの間、味方ターン終了時に紫属性カードとバランスタイプのスキル発動ぷよ数を3個減らす

発動条件：むらさきぷよを40個消す

リーダースキル：秘書の兵士 Lv.2

効果：紫属性カードとバランスタイプの攻撃力を3.5倍、体力を3.2倍にし、8個以上の同時消しでネクストぷよをランダムで2個むらさきぷよに変え、むらさきぷよを2個「プラス状態」にする

＜★7へんしん後のコラボ再登場キャラクター紹介＞

[★7] 魔王リムル＝テンペスト（CV：岡咲美保） ／ [★7] ミリム・ナーヴァ（CV：日高里菜）

[★7] ベニマル（CV：古川慎） ／ [★7] ソウエイ（CV：江口拓也）

[★7] シュナ（CV：千本木彩花） ／ [★7] シオン（CV：Ｍ・Ａ・Ｏ）

＜★7へんしん後のコラボシリーズ再登場キャラクター紹介＞

[★7] かわったエコロ ver.リムル ／ [★7] サタン ver.ヴェルドラ

[★7] ゼロ ver.ディアブロ ／ [★7] ハーピー ver.ラミリス

10連ガチャを引くごとに「ランガリス」のおまけつき！

[★5] ランガリス

※本ガチャからは★７キャラクターは登場しません。

◆復刻限定ストーリー “転生したらスライムだった件 コラボの世界”開催

開催期間：2026年5月8日（金）15:00～5月24日（日）23:59

内 容：“転生したらスライムだった件 コラボの世界”は、TVアニメ『転生したらスライムだった件』のコラボキャラクターたちが登場する復刻限定ストーリー「魔王たちのぷよ勝負」が読める期間限定のコラボ専用ワールドです。

◆コラボ収集イベント“転生したらスライムだった件祭り”開催

開催期間：2026年5月8日（金）15:00～5月17日（日）23:59

内 容：“転生したらスライムだった件祭り”では、収集アイテム「牛鹿の串焼き」の数に応じて「転生したらスライムだった件コラボガチャクーポン」や「フルパワー確定チケット」、「きいろワイルドさん(60)」などの豪華報酬が手に入ります。

◆“第2回転生したらスライムだった件コラボビンゴアリーナ”開催

開催期間：2026年5月18日（月）15:00～5月24日（日）23:59

内 容：「魔導石」や「フルパワー確定チケット」、「カラフルワイルドさんの像」などが入手できるイベント“第2回転生したらスライムだった件コラボビンゴアリーナ”を開催します。

ビンゴアリーナはメインアリーナで「アリーナリーダー」と「アリーナマスター」に挑戦してビンゴを目指し、裏アリーナにて「アリーナチャンピオン」へのダメージ記録更新を目指しながらアタックミッションに挑戦して報酬を獲得するイベントです。

※詳細は『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト（ https://puyopuyoquest.sega-net.com/ ）のお知らせをご確認ください。

◆コラボ開催記念キャラクタープレゼントキャンペーン開催

応募期間：2026年5月8日（金）から順次開催中

TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボイベント開催を記念して、『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウントと公式Instagramアカウントにて、参加した方の中から抽選で、コラボに登場するキャラクターをプレゼントするキャンペーンを順次開催中です。ぜひご参加ください。

＜参加方法＞

X：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウント（ https://x.com/puyoquest ）をフォロー＆各対象のポストをリポストする。

Instagram：『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Instagramアカウント（ https://www.instagram.com/puyoquest/ ）をフォロー＆各対象のポストにいいねをする。

＜プレゼント内容＞

X：「[★6] ディアブロ」×1名様

Instagram：「[★6] ディアブロ」×1名様

※他のコラボキャラクターのプレゼントキャンペーンも順次開催予定です。

◆「声優サイン色紙」プレゼントキャンペーン開催

応募期間：2026年5月8日（金）～5月15日（金）まで

『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウントにて、キャンペーンに参加した方の中から抽選で、声優サイン色紙を合計15名様にプレゼントするキャンペーンを開催中です。ぜひご参加ください。

＜参加方法＞

『ぷよぷよ!!クエスト（ぷよクエ）』公式Xアカウント（ https://x.com/puyoquest ）をフォロー＆希望の色紙を記載して引用リポストする。

＜プレゼント内容＞

「ヴェルドラ」役・前野智昭さんサイン色紙×3名様

「シズ」役・花守ゆみりさんサイン色紙×3名様

「ランガ」役・小林親弘さんサイン色紙×3名様

「ラミリス」役・春野杏さんサイン色紙×3名様

「ディアブロ」役・櫻井孝宏さんサイン色紙×3名様

＜TVアニメ『転生したらスライムだった件』とは＞

作者の伏瀬がWEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載していたWEB小説「転生したらスライムだった件」をベースにメディアミックスを行っている『転生したらスライムだった件』。略称・転スラ。

WEB小説を元として大幅に加筆・修正を加えたノベルス第1巻が「GCノベルズ」（マイクロマガジン社）より2014年に刊行。

ノベルズ第5巻発売と同時期の2015年5月より川上泰樹によるコミカライズが「月刊少年シリウス」（講談社）にて連載開始。同年10月よりコミックスの刊行が開始された。

現在は、『転スラ日記』『魔物の国の歩き方』『転生しても社畜だった件』『転ちゅら』『魔国暮らしのトリニティ』と、多数のスピンオフ作品が連載されている。関連書籍を含めたシリーズ累計発行部数は2023年2月時点で4,000万部を突破。

2018年10月からTVアニメ第1期を放送。

2021年1月から同年9月にわたり、TVアニメ第2期、スピンオフアニメ『転スラ日記』が9か月連続放送される。

2022年11月には、シリーズ初となる劇場作品『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』が公開。国内動員数100万人を突破、興行収入は14億円を記録する大ヒットとなった。

そして、2026年2月に劇場版第2弾『劇場版 転生したらスライムだった件蒼海の涙編』が上映され、現在TVアニメ第4期が放送中。

TVアニメ『転生したらスライムだった件』公式サイト： https://www.ten-sura.com/

TVアニメ『転生したらスライムだった件』公式X： https://x.com/ten_sura_anime

＜ぷよぷよ!!クエストとは＞

『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲームとなっています。2013年4月24日にサービスを開始したiOS版『ぷよぷよ!!クエスト』は、App Store無料総合ランキングで1位を獲得し、10日間で100万ダウンロードを達成（2013年5月3日時点）しました。

現在では、合計3,000万ダウンロードを超え（2026年5月現在）、多くの方に楽しんでいただいています。

【タイトル概要】

名称： ぷよぷよ!!クエスト

推奨動作環境： iOS 15.0 以上／Android OS 8.0以上(64bit端末)

App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824(https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824)

Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest)

配信開始日： 2013年4月24日

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： パズルRPG

メーカー： セガ

著作権表記： (C) SEGA

公式サイト：

『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト： https://puyopuyoquest.sega-net.com/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式X： https://x.com/puyoquest(https://x.com/puyoquest)

『ぷよぷよ!!クエスト』公式Instagram： https://www.instagram.com/puyoquest/(https://www.instagram.com/puyoquest/)

ぷよぷよポータルサイト： https://puyo.sega.jp/(https://puyo.sega.jp/)

「ぷよぷよ」公式X： https://x.com/puyopuyo20th/(https://x.com/puyopuyo20th/)

「ぷよぷよ」公式Facebook： https://www.facebook.com/puyosega/(https://www.facebook.com/puyosega/)

「ぷよぷよ」公式ブログ： https://ameblo.jp/puyo-sega/(https://ameblo.jp/puyo-sega/)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。