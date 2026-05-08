【2026年新作】SNSで話題になったオーストラリア発祥の伝統菓子「ラミントン」を新潟伊勢丹「第14回全国グルメフェスティバル」にて期間限定販売！

株式会社キャセリンハウス

日本初アールグレイ専門店※「&EARL GREY(アンドアールグレイ)神戸本店(所在：兵庫県神戸市中央区、運営会社：株式会社キャセリンハウス、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：武谷 真名)」は、2026年5月20日(水)～5月26日(火)の期間に、新潟県新潟市にある、新潟伊勢丹で開催される「第14回全国グルメフェスティバル」にて、「ラミントン」及び「ソフトクリーム」を期間限定販売いたします。

※日本国内における「アールグレイ専門店」として（2018年4月、自社調べ）

【2026年新作】SNSで話題になったオーストラリア発祥の伝統菓子「ラミントン」

アプリコットジャムやラズベリージャムを挟んだスポンジケーキをチョコレートでコーティングし、ココナッツをたっぷりとまぶした、SNSなどで話題を集めたオーストラリア発祥の伝統菓子「ラミントン」が初登場！

今回はアールグレイ、チョコレート、プレーンの3種類をご用意しました。

アールグレイ×アプリコットジャムチョコレート×ラズベリージャムプレーン×ラズベリージャム

価格：各486円（税込）

【2026新作】ちょっぴりほろ苦い「キャラメルミルクティーソフト」が登場！

キャラメルミルクティー

力強いコクと芳醇な香りを持つアッサム茶葉を贅沢に使用し、紅茶の存在感をしっかりと感じられるミルクティーソフトに仕上げました。

そこへ重ねるのは、ちょっぴりほろ苦いビターキャラメル。

キャラメルの香ばしさと紅茶の深みが溶け合う、大人のためのキャラメルミルクティーソフトです。

2026年新作、&EARL GREYが提案する新しい“ほろ苦の美味しさ”を甘酸っぱいアプリコットメレンゲとともにお楽しみください。

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商品名：キャラメルミルクティー

価 格：648円（税込）

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※催事限定商品の為、店舗での販売はございません。

【人気NO.1】天然ベルガモット香る濃厚紅茶ソフト

アールグレイリッチミルク

繊細な紅茶をソフトにするには大量の茶葉を使う必要があり、&EARL GREY(アンドアールグレイ)では、なんと、約50倍の茶葉を抽出して作っています。

天然ベルガモット香る濃厚紅茶ソフトは「食べるミルクティー」と言われており、全国の催事で毎回行列ができるほど！

あまずっぱいフランボワーズのメレンゲと一緒にお召し上がりください。

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商品名：アールグレイリッチミルク

価格：648円（税込）

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開催概要

名 称：「第14回全国グルメフェスティバル」

会 場：新潟伊勢丹 6階催物場

期 間：2026年5月20日(水)～5月26日(火)

住 所：〒950-8589 新潟県新潟市中央区八千代1-6-1

TEL：025-242-1111

店舗概要

■神戸本店

店名：アールグレイ専門店「&EARL GREY(アンドアールグレイ)」神戸本店所在地 ：〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目1-10営業時間：11:00～18:00(火曜定休日）TEL：078-891-3361

■大丸梅田店

店名：アールグレイ専門店「&EARL GREY(アンドアールグレイ)」梅田大丸店所在地 ：〒530-8202 大阪市北区梅田3-1-1B1西営業時間：10：00～20：00

会社概要

商号 ： 株式会社キャセリンハウス

代表者： 代表取締役 武谷 真名

所在地： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2 大和地所三宮ビル

URL ： http://www.and-earlgrey.jp/

通販サイト：https://andearlgrey.base.shop