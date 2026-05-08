半導体ウエハテープ業界の市場動向：2026年1143百万米ドルから2032年1907百万米ドルへ成長予測
半導体ウエハテープとは
半導体ウエハテープは、バックグラインド工程およびダイシング工程においてウェハを固定し、加工時の破損を防止する機能性材料である。UVテープは高い接着力により加工中の安定性を確保し、UV照射後に接着力が急速に低下することでダイピックアップを容易にする設計となっている。
一方、非UVテープは紫外線処理を必要とせず、直接剥離可能な構造を持つため、プロセス簡素化とコスト効率の観点で一定の採用が進んでいる。直近の技術トレンドでは、低残渣化、耐熱性向上、薄型ウェハ対応などが重要テーマとなっている。
直近6カ月の業界動向としては、先端パッケージング向け投資の増加に伴い、バックグラインドおよびダイシング工程で使用される高付加価値テープの需要が明確に上昇している。
半導体ウエハテープは、UVテープおよび非UVテープを中心に構成され、ウェハの機械加工工程において不可欠なプロセス材料として位置付けられる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348631/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348631/images/bodyimage2】
図. 半導体ウエハテープの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体ウエハテープ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体ウエハテープの世界市場は、2025年に1058百万米ドルと推定され、2026年には1143百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9%で推移し、2032年には1907百万米ドルに拡大すると見込まれています。
地域構造とサプライチェーン：アジア集中と日本主導の生産体制
消費市場では2023年時点で台湾（中国）が世界需要の34.0%を占め、次いで中国本土27.4%、北米9.27%という構造である。さらに東南アジアは2024年～2030年にかけて年平均10.6%という高成長が予測されており、後工程製造拠点の移転が需要拡大を支えている。
生産面では日本が圧倒的な優位性を維持しており、世界生産の約83%を占める構造となっている。Mitsui Chemicals、LINTEC Corporation、Nitto Denko Corporationなどが技術開発と量産の両面で市場を牽引している。
需要構造分析：ダイシング工程中心からグラインディング高度化へ
用途別ではダイシング工程が最大用途であり、2023年時点で市場の54.95%を占めている。一方、バックグラインド工程は45.05%から2030年には46.01%へと緩やかに拡大する見通しであり、ウェハ薄化の進展が構造的要因となっている。
直近半年では、AI・HPC向け先端パッケージングの拡大により、極薄ウェハ（Thin Wafer）対応テープの要求仕様が高度化している。特にクラック抑制性能と剥離時の応力制御が重要な技術課題となっている。
製品セグメントと市場支配構造：UVテープの優位性維持
製品別ではUVウエハテープが主流であり、2023年時点で62.5%のシェアを占め、2030年には64%まで拡大すると予測されている。これは高精度ダイシングおよび高歩留まり要求の強まりによるものである。
市場は寡占構造が顕著であり、上位5社で約82.5%のシェアを占める。これは材料開発における高分子設計技術、粘着制御技術、クリーン剥離技術の高度な参入障壁によるものである。
競争環境と企業構造：中国企業の段階的台頭
主要企業にはFurukawa Electric、Denka、Sekisui Chemicalなどが含まれ、グローバル市場を主導している。
半導体ウエハテープは、バックグラインド工程およびダイシング工程においてウェハを固定し、加工時の破損を防止する機能性材料である。UVテープは高い接着力により加工中の安定性を確保し、UV照射後に接着力が急速に低下することでダイピックアップを容易にする設計となっている。
一方、非UVテープは紫外線処理を必要とせず、直接剥離可能な構造を持つため、プロセス簡素化とコスト効率の観点で一定の採用が進んでいる。直近の技術トレンドでは、低残渣化、耐熱性向上、薄型ウェハ対応などが重要テーマとなっている。
直近6カ月の業界動向としては、先端パッケージング向け投資の増加に伴い、バックグラインドおよびダイシング工程で使用される高付加価値テープの需要が明確に上昇している。
半導体ウエハテープは、UVテープおよび非UVテープを中心に構成され、ウェハの機械加工工程において不可欠なプロセス材料として位置付けられる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348631/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348631/images/bodyimage2】
図. 半導体ウエハテープの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体ウエハテープ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体ウエハテープの世界市場は、2025年に1058百万米ドルと推定され、2026年には1143百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9%で推移し、2032年には1907百万米ドルに拡大すると見込まれています。
地域構造とサプライチェーン：アジア集中と日本主導の生産体制
消費市場では2023年時点で台湾（中国）が世界需要の34.0%を占め、次いで中国本土27.4%、北米9.27%という構造である。さらに東南アジアは2024年～2030年にかけて年平均10.6%という高成長が予測されており、後工程製造拠点の移転が需要拡大を支えている。
生産面では日本が圧倒的な優位性を維持しており、世界生産の約83%を占める構造となっている。Mitsui Chemicals、LINTEC Corporation、Nitto Denko Corporationなどが技術開発と量産の両面で市場を牽引している。
需要構造分析：ダイシング工程中心からグラインディング高度化へ
用途別ではダイシング工程が最大用途であり、2023年時点で市場の54.95%を占めている。一方、バックグラインド工程は45.05%から2030年には46.01%へと緩やかに拡大する見通しであり、ウェハ薄化の進展が構造的要因となっている。
直近半年では、AI・HPC向け先端パッケージングの拡大により、極薄ウェハ（Thin Wafer）対応テープの要求仕様が高度化している。特にクラック抑制性能と剥離時の応力制御が重要な技術課題となっている。
製品セグメントと市場支配構造：UVテープの優位性維持
製品別ではUVウエハテープが主流であり、2023年時点で62.5%のシェアを占め、2030年には64%まで拡大すると予測されている。これは高精度ダイシングおよび高歩留まり要求の強まりによるものである。
市場は寡占構造が顕著であり、上位5社で約82.5%のシェアを占める。これは材料開発における高分子設計技術、粘着制御技術、クリーン剥離技術の高度な参入障壁によるものである。
競争環境と企業構造：中国企業の段階的台頭
主要企業にはFurukawa Electric、Denka、Sekisui Chemicalなどが含まれ、グローバル市場を主導している。