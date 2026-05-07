ロボット用メカヌムホイールの世界市場2026年、グローバル市場規模（耐荷重100kg以下、耐荷重101～500kg、耐荷重501～1000kg、耐荷重1000kg以上）・分析レポートを発表
2026年5月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ロボット用メカヌムホイールの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ロボット用メカヌムホイールのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、ロボット用メカヌムホイール市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は91.8百万ドルと評価され、2031年には151百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は7.4%と比較的高く、ロボット技術の進展と自動化需要の拡大により市場は着実に成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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ロボット用メカヌムホイールは、全方向移動を可能にする特殊な車輪であり、ハブの周囲に一定角度で配置された複数のローラーで構成されています。これらのローラーは通常45度の角度で配置されており、ロボットは前後左右だけでなく斜め移動やその場回転も可能となります。
この特性により、狭い空間や複雑な環境での柔軟な移動が実現され、自動搬送車や自律移動ロボットなどで広く利用されています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では耐荷重100以下、101から500、501から1000、1000以上に分かれており、用途別では工業製造、倉庫および物流などに分類されています。
物流自動化や製造現場の効率化により需要が拡大しています。
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主要企業としては、Hangzhou RoboCT Technology Development Co., Ltd.、Zhejiang Tongzhu Technology Co., Ltd.、KUKA AG、Imetron、Pulisen Polyurethane Products Co., Ltd.、D&T engineering GmbH、HICKWALL TECH CASTER INDUSTRIAL CO., LTD.、NEXUS Robot、Guangzhou Wisdom Wheel Science Technology Ltd.、DJIなどが挙げられます。さらにCasterBot Technology Ltd、Hsoar Group Co., Ltd、AndyMark, Inc、WestCoast Products & Design LLC、DEXINMING、Hangfa Hydraulic Engineering Co., Ltd. (Chengdu)、Suzhou Shang Yueyao Automation Technology Co., Ltd.、MLPWなども市場において重要な役割を担っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では製造業と物流産業の発展により市場成長が期待されています。
一方で欧州や北米でも高度なロボット技術の導入が市場を支えています。
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市場成長の要因としては、自動化需要の増加、物流効率化の必要性、ロボット技術の進展が挙げられます。一方で、導入コストや技術的な複雑さが課題となっています。
また、高性能化や制御技術の進化が新たな市場機会を創出しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ロボット用メカヌムホイールの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ロボット用メカヌムホイールのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、ロボット用メカヌムホイール市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は91.8百万ドルと評価され、2031年には151百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は7.4%と比較的高く、ロボット技術の進展と自動化需要の拡大により市場は着実に成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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ロボット用メカヌムホイールは、全方向移動を可能にする特殊な車輪であり、ハブの周囲に一定角度で配置された複数のローラーで構成されています。これらのローラーは通常45度の角度で配置されており、ロボットは前後左右だけでなく斜め移動やその場回転も可能となります。
この特性により、狭い空間や複雑な環境での柔軟な移動が実現され、自動搬送車や自律移動ロボットなどで広く利用されています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では耐荷重100以下、101から500、501から1000、1000以上に分かれており、用途別では工業製造、倉庫および物流などに分類されています。
物流自動化や製造現場の効率化により需要が拡大しています。
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主要企業としては、Hangzhou RoboCT Technology Development Co., Ltd.、Zhejiang Tongzhu Technology Co., Ltd.、KUKA AG、Imetron、Pulisen Polyurethane Products Co., Ltd.、D&T engineering GmbH、HICKWALL TECH CASTER INDUSTRIAL CO., LTD.、NEXUS Robot、Guangzhou Wisdom Wheel Science Technology Ltd.、DJIなどが挙げられます。さらにCasterBot Technology Ltd、Hsoar Group Co., Ltd、AndyMark, Inc、WestCoast Products & Design LLC、DEXINMING、Hangfa Hydraulic Engineering Co., Ltd. (Chengdu)、Suzhou Shang Yueyao Automation Technology Co., Ltd.、MLPWなども市場において重要な役割を担っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では製造業と物流産業の発展により市場成長が期待されています。
一方で欧州や北米でも高度なロボット技術の導入が市場を支えています。
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市場成長の要因としては、自動化需要の増加、物流効率化の必要性、ロボット技術の進展が挙げられます。一方で、導入コストや技術的な複雑さが課題となっています。
また、高性能化や制御技術の進化が新たな市場機会を創出しています。