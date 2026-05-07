VERDYとBoTTの対談を収録した東京発のグローバルメディア「NOTHINGNESS」による初のZINEが発売

シーズ・オブ・タイム株式会社

東京発のグローバルメディア「Nothingness(https://www.instagram.com/nothingnessfer/)（ナッシングネス）」が、初のZINE（880円/税込）をリリースいたします。記念すべき第1号の特集は、世界を舞台に活躍するVERDYと、今の東京シーンを牽引するTEITO (BoTT/Birth of The Teenager) によるロングインタビューを収録。これまで交わるようで交わらなかった2人の意外な親交の始まりから 、2025年に実現した待望の初コラボレーションの舞台裏 、そして「裏原世代」の先駆者たちから受け取ったバトンをどう次世代へ繋いでいくかという、東京ストリートカルチャーの未来を左右する熱い対談が収められています。発売を記念し、5月9日（土）と10日（日）に大阪の「Henry’s PIZZA(https://www.instagram.com/henrys_pizza_osaka/)」にてローンチイベントを開催。会場では、ZINEの他に「Nothingness」が過去に販売してきたTシャツやキャップといったマーチャンダイズも販売いたします。日本のストリートがどこへ向かうのか。その行く末を占うインタビューを記録した1冊を、ぜひ会場で手に取ってください。

※本ZINEはポップアップ終了後の5月11日（月）から公式オンラインストア(https://shop.nothingness-fer.com/)にて販売開始予定。

NOTHINGNESS

Zine Launch & Pop-up Exhibition

会期：2026/5/9-10

時間：12:00 - 19:00

会場：Henry’s PIZZA

住所：大阪府大阪市中央区谷町4丁目2-2

NOTHINGNESS Zine Launch & Pop-up Exhibition