web小説サイト「ネオページ」人気作品のオーディオブックナレーターを募集！　エントリーは5/13まで！

株式会社マシェバラ

web小説投稿サイト「ネオページ」の人気作を題材に、あなた自身の声で参加できる制作プロジェクトがスタート。

目標ポイントを達成した方は、オーディオブックナレーターとして起用されます。

本企画には、『ぐ～チョコランタン』ズズ役や『おジャ魔女どれみ』春風どれみ役で知られる声優・千葉千恵巳さんをはじめ、豪華声優陣が名を連ねています。

収録はプロユースのスタジオ環境で行われ、現役声優から直接指導を受けられる貴重な機会です。

さらに「ネオページ」公式Xでボイスサンプルが紹介されるチャンスもあり、より多くの人にあなたの声を届けることができます。

声優活動を本気で広げたい方必見のプロジェクトです！

●「ネオページ」サイト

https://www.neopage.com/

●ネオページ公式X（旧Twitter）

https://x.com/Neopage_jp

●制作

株式会社Go2Entertainment

https://go2e.jp/



●主催

マグプロ（MaGneticプロジェクト）

●企画詳細

web小説サイト「ネオページ」朗読声入れイベント by MaGneticプロジェクト

https://www.mache.tv/event/roudokumagpro/detail/

【ポイントと特典】

〇配信サービス「マシェバラ」で77万ポイントを達成した方（先着2名）



〇マシェバラ特別賞（1名）

※特別賞は55万ポイントを達成した方の中から審査委員が選考します。



上記3名がプロの指導のもと、作品に声入れ

※都内プロユーススタジオにて専門のサウンドチームとともに収録



〇配信サービス「マシェバラ」で22万ポイントを達成した方（先着10名）

web小説サービス「ネオページ」の公式Xにてあなたのボイスサンプルを紹介



【募集要項】

・配信サービス「マシェバラ」での配信が可能で、配信時の音声をアーカイブとして残せる方

・事務所の有無、活動歴、年齢、顔出しの有無不問

・受賞後、収録に参加できる方（6月中旬の平日の中から1日で収録予定）

【スケジュール】

配信期間：5月2日（土）7:00 ～5月20日（水）22:00

エントリー締め切り：5月13日（水）正午12:00まで途中エントリー受付

【エントリーの流れ】

▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）

■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/



■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録



■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー

※”web小説サイト「ネオページ」朗読声入れイベント by MaGneticプロジェクト”というイベントにご応募ください。

書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。

▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）

下記の応募フォームよりご応募ください。

https://mache.jp/event-entry/?entry=press_roudokumagpro



参加希望のオーディション名は”朗読声入れ”とご記載ください。

書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。



配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。

スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。



エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。

マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)

テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。

配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。

【価格】基本無料

※一部、有料のギフトや有料の配信があります



【アプリ】

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live



【配信方法】

https://www.mache.tv/landing/wanted/



【公式サイト／SNS】

・サイト：https://www.mache.tv/

・X：https://twitter.com/MacheVariety

・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/