web小説サイト「ネオページ」人気作品のオーディオブックナレーターを募集！ エントリーは5/13まで！
web小説投稿サイト「ネオページ」の人気作を題材に、あなた自身の声で参加できる制作プロジェクトがスタート。
目標ポイントを達成した方は、オーディオブックナレーターとして起用されます。
本企画には、『ぐ～チョコランタン』ズズ役や『おジャ魔女どれみ』春風どれみ役で知られる声優・千葉千恵巳さんをはじめ、豪華声優陣が名を連ねています。
収録はプロユースのスタジオ環境で行われ、現役声優から直接指導を受けられる貴重な機会です。
さらに「ネオページ」公式Xでボイスサンプルが紹介されるチャンスもあり、より多くの人にあなたの声を届けることができます。
声優活動を本気で広げたい方必見のプロジェクトです！
●「ネオページ」サイト
https://www.neopage.com/
●ネオページ公式X（旧Twitter）
https://x.com/Neopage_jp
●制作
株式会社Go2Entertainment
https://go2e.jp/
●主催
マグプロ（MaGneticプロジェクト）
●企画詳細
web小説サイト「ネオページ」朗読声入れイベント by MaGneticプロジェクト
https://www.mache.tv/event/roudokumagpro/detail/
【ポイントと特典】
〇配信サービス「マシェバラ」で77万ポイントを達成した方（先着2名）
〇マシェバラ特別賞（1名）
※特別賞は55万ポイントを達成した方の中から審査委員が選考します。
上記3名がプロの指導のもと、作品に声入れ
※都内プロユーススタジオにて専門のサウンドチームとともに収録
〇配信サービス「マシェバラ」で22万ポイントを達成した方（先着10名）
web小説サービス「ネオページ」の公式Xにてあなたのボイスサンプルを紹介
【募集要項】
・配信サービス「マシェバラ」での配信が可能で、配信時の音声をアーカイブとして残せる方
・事務所の有無、活動歴、年齢、顔出しの有無不問
・受賞後、収録に参加できる方（6月中旬の平日の中から1日で収録予定）
【スケジュール】
配信期間：5月2日（土）7:00 ～5月20日（水）22:00
エントリー締め切り：5月13日（水）正午12:00まで途中エントリー受付
【エントリーの流れ】
▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）
■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/
■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録
■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー
※”web小説サイト「ネオページ」朗読声入れイベント by MaGneticプロジェクト”というイベントにご応募ください。
書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。
▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）
下記の応募フォームよりご応募ください。
https://mache.jp/event-entry/?entry=press_roudokumagpro
参加希望のオーディション名は”朗読声入れ”とご記載ください。
書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。
配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。
スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。
エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。
マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)
テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。
配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。
【価格】基本無料
※一部、有料のギフトや有料の配信があります
【アプリ】
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
【配信方法】
https://www.mache.tv/landing/wanted/
【公式サイト／SNS】
・サイト：https://www.mache.tv/
・X：https://twitter.com/MacheVariety
・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/