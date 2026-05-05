【会いに行けるアイドルVTuber】『らびぱれ!!』、5/10開催のミニライブより新グッズ解禁！5/2には狗森よもぎ作詞の待望の新曲もリリース

株式会社Blackbox

会いにいけるアイドルVTuberプロダクション「ラブボックス」を運営する株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）は、所属アイドルユニット『らびぱれ!!』によるオフラインミニライブ「らびぱれ!! Mini Live ~ True Love ~」（2026年5月10日開催）の当日販売グッズラインナップを公開いたしました。

また、開催に先駆け5月2日（土）には、メンバーの狗森よもぎが自ら作詞を手掛けた最新楽曲を解禁。ライブへの期待が最高潮に達する中、当日のパフォーマンスに注目が集まっています。

■ 5月2日解禁！狗森よもぎ作詞による「等身大の新曲」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=moYoLzpQ5QU ]

ライブ開催のカウントダウンが始まる中、5月2日（土）にらびぱれ!!より新曲「ノイズキャンセル」が公開されました。今作はメンバーの狗森よもぎが初めて作詞を担当。VTuberとして、そして一人の表現者として抱く「真っ直ぐな想い」が込められた楽曲となっています。5月10日のライブステージでは、本楽曲の初披露も予定されており、会場が一体となる特別な瞬間をお届けします。

■ライブを彩る！「True Love」公式グッズラインナップ

グッズデザイン・制作：狗森よもぎ（らびぱれ!!）

ライブテーマである「True Love」をコンセプトに、この日のために描き下ろされた限定ビジュアルを使用したオリジナルグッズを解禁しました。

アクリルスタンド

各2,000円（税込）

葵空かのん／狗森よもぎ（全2種）

サイズ：約H130mm

チェキ風カードガチャ

500円（税込）

全7種 内1種シークレット実写チェキ（当日撮影）

直筆落書きの当たり付き！

※こちらランダム商品となります。

缶バッジガチャ

500円（税込）

全7種 内1種シークレットホログラム仕様

サイズ：直径約56mm

※こちらランダム商品となります。

お話し券：1,000円（税込）

終演後の「お話し会」にて、メンバーと直接会話が可能です。

【10枚購入特典】

1会計で10枚まとめてご購入ごとに、「2ショット（ソロチェキも可）or サイン券」をプレゼント

■ チケットは一般販売分も残りわずか！

前回の完売を受け、さらなる注目を集めている本公演。ファンクラブ先行分は既に完売しており、

現在公式サイトにて受付中の一般販売チケットも残りわずかとなっております。

バーチャルの枠を超え、2.5次元のパフォーマンスを。葵空かのん・狗森よもぎが織りなす「今、この瞬間しか味わえない感動」を、ぜひ会場で体感してください。

■ イベント情報

イベント名： らびぱれ!! Mini Live ~ True Love ~

日程： 2026年5月10日（日）

時間： 開場 11:45 ／ 開演 12:30（※15分前より整列開始）

会場： BUZZ music LABO Shinjuku（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17 石川ビルB1階）

料金： 3,000円（＋1ドリンク）

チケット販売サイト：https://lovvebox.zaiko.io/e/true-lovepal(https://lovvebox.zaiko.io/e/true-lovepal)

タレント情報

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=JDPCvr6MKGw ]■らびぱれ!!葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

もう一度「自分の意思で夢を選ぶ」ために立ち上がったVsinger。 あのとき描けなかった青春の続きを、今ファンと一緒に描いていく。配信での親しみやすさからは想像もつかない、圧倒的な歌声とダンスパフォーマンス力。特に、3次元の姿で踊るショート動画はミリオン再生を突破！ 完璧ではないからこそ、挑み続けるその背中で、「夢を持つことを怖がらなくていい」ということを証明し続けます。

X：https://x.com/kanon_lvv(https://x.com/kanon_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv(https://www.youtube.com/@kanon_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/Rki6TZ2 (https://lin.ee/Rki6TZ2)

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

VTuberであり、プロの雀士でもあるオールマイティな才能の持ち主。 作詞やクリエイティブ制作を自ら手がける司令塔です。 ファンにとっての安心できる場所となり、かのんとともに「頑張らなくても夢を持っていい世界」を創造しています。 彼女の紡ぐ言葉と音楽は、一歩踏み出そうとする人々の再挑戦をそっと照らします。

X：https://x.com/yomogi_lvv(https://x.com/yomogi_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/P3GWyvJ(https://lin.ee/P3GWyvJ)

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber

「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv(https://x.com/lovvipale_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv(https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/sXkMbFz (https://lin.ee/sXkMbFz)

ラブボックスについて

会社概要

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/