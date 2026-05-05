スマホ充電はどっち派？ バッテリー残量の「安心優先」が約6割で「寿命重視」を上回る結果に　7,854人に聞いてみた【SEO・AIO時代に効く一次データ・アンケート調査受託】

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシークは、累計3,600万DL超のQR/バーコードリーダーアプリ「アイコニット（ICONIT）」内で、アプリユーザーに毎日アンケートを実施する「アイコニット・リサーチ」を運営しています。

近年は検索結果の変化や生成AIの普及により、情報の信頼性を裏づける根拠がこれまで以上に重視されています。そこで注目されているのが「一次データ」です。一次データとは、他社のまとめや推測ではなく、自社が直接集めたり検証したりして得たデータのことで、アンケート結果やユーザーの利用実態データ、検証データなどが含まれます。

一次データは、記事・プレスリリース・営業資料の説得力を高め、SEOでの差別化だけでなく、AIO/LLMO（AI最適化）においても引用・参照されやすい根拠として活用できます。

アイコニット・リサーチでは、企業・団体向けにアンケート調査の受託を行っており、設問設計から回収、集計・レポート作成までご相談いただけます。

本リリースでは、7,854名に実施した「スマホの充電スタイル」に関する意識調査結果をお知らせします。

アンケート調査受託の対応範囲

- 回収方法：アイコニット アプリ内アンケート- 回収スピード：1日最大1万件程度の回答回収も可能- 対象：アイコニットユーザー（属性指定の可否は案件により応相談）- 設問：単一選択、複数選択など- 納品：ローデータ、単純集計、クロス集計、グラフ化など（ご要望に応じて）- 活用シーン例：新商品コンセプト検証、広告表現AB比較、価格感調査、購入実態調査、ブランド想起調査、記事コンテンツ・番組コンテンツ制作 など

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)

調査結果トピックス

- バッテリー残量20～50％で充電する人が最多となり、50％以上の早め充電層も含めると約6割が“安心優先”の充電スタイル- 10～20％で充電する層は約2割にとどまり、「バッテリー寿命」を意識した合理的な行動は少数派- 10％以下や切れそうになってから充電する人は約1割で、「なんとなく習慣」など無意識・後回し傾向

（数値は四捨五入のため合計が100％にならない場合があります）

アンケート結果

■ 設問1：スマホの充電はどのタイミングですることが多いですか- 20～50％くらいで充電する：34.5％- 50％以上あるうちに充電する：30.2％- 10～20％くらいで充電する：22.5％- バッテリーが切れそうになってから充電する：7.8％- 10％以下になってから充電する：5.0％

■ 設問2：50％以上で充電する人が、その充電タイミングにしている理由- バッテリー切れが不安だから- 外出先で困りたくないから- 充電の減りが気になるから- なんとなく習慣で- その他

■設問3：20～50％で充電する人が、その充電タイミングにしている理由- バッテリー切れが不安だから- 外出先で困りたくないから- 充電の減りが気になるから- なんとなく習慣で- その他

■設問4：10～20％で充電する人が、その充電タイミングにしている理由- バッテリーの寿命を考慮してる- なんとなく習慣で- ギリギリまで使いたいから- 充電するのが面倒だから- その他

■設問５：10％以下で充電する人が、その充電タイミングにしている理由- なんとなく習慣で- バッテリーの寿命を考慮してる- ギリギリまで使いたいから- 充電するのが面倒だから- その他

■設問５：切れそうになってから充電する人が、その充電タイミングにしている理由- なんとなく習慣で- その他- バッテリーの寿命を考慮してる- ギリギリまで使いたいから- 充電するのが面倒だから

※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。

アンケート調査受託のご案内

アイコニット・リサーチでは、アプリ内アンケートでクイックに回答を集めたい企業・団体向けに、アンケート調査の受託を行っています。1日で最大1万人ほどの回答を集めることができるサービスです。

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

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調査概要

調査方法：QR/バーコードリーダー・アイコニット アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：2026年4月16日

有効回答者数：7,854名

注記：表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入

出典表記：アイコニット・リサーチ 調べ

QR/バーコードリーダー・アイコニットについて

累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン Camreader を実装し、速く正確な読み取り機能を提供。楽天ポイントなど複数ポイントサービス連携により、ポイ活ユーザーにも利用されています。

アイコニット・リサーチについて

アイコニットユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチ。1日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。

一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。

アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓

https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)