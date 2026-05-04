埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、株式会社結希と2026シーズンのシルバーパートナー契約を締結（増額）

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、施主に寄り添い心地よい家をつくる@ATELIER KORPOKKUR 一級建築士事務所と本川越駅近くで完全予約制のトータルリラクゼーションサロン一凛を運営する株式会社結希（埼玉県川越市、 代表 冨澤一彦）とシルバーパートナー契約を増額にて締結したことを発表いたします。

株式会社結希 様HP:https://yuuki-atelierkorpokkur.com/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 藤川 永吉 コメント

「この度、 施主に寄り添い心地よい家をつくる@ATELIER KORPOKKUR 一級建築士事務所と本川越駅近くで完全予約制のトータルリラクゼーションサロン一凛様を運営する株式会社結希と2026シーズン増額にてとパートナー契約を締結いたしました。2026シーズンより、選手がトレーニング時に着用するビブスへのロゴの掲載をいただきます。建築とリラクゼーションの2方向からお客様に寄り添う株式会社結希様とともに川越の街をさらに盛り上げられるように精進して参ります。

2026シーズン、どうぞよろしくお願いいたします！ 」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com