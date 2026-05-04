「SusHi Tech Tokyo 2026」にて、THE HERO SUMMIT総合プロデューサーが登壇

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊）は、当社が推進する次世代プロジェクト「THE HERO SUMMIT（ヒロサミ）」の総合プロデューサー・近藤にこるが、2026年4月27日（月）～29日（水）に東京ビッグサイトで開催されたアジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に登壇したことをお知らせいたします。

「SusHi Tech Tokyo」は、過去3回の開催を経てアジア最大級へと成長したグローバルカンファレンスであり、世界中からスタートアップ、企業、投資家、自治体など多様なプレーヤーが集い、都市の持続可能性とテクノロジーによる未来創造について議論・共創する場です。今回で4回目の開催となり、さらに規模を拡大し、国際的な交流の場として進化しています。

■ 登壇概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/361_1_fb14ed20b2f863a59a0319b28f4af164.jpg?v=202605040151 ]

株式会社EdFusion 代表取締役社長近藤にこる ／ KONDO NIKORU（15歳）

・13歳で個人事業主「EdFusion」設立

・愛知県主催（運営：STATION Ai）学生起業家育成プログラムSTAPS 特別賞

・2025年 年間104講演 実施

・大阪・関西万博関連イベント プロデューサー

・日本青年会議所主催コンテスト 文部科学大臣賞

・Forbes JAPAN「テクノロジー領域で世界を変える女性30人」選出

会社HP: https://ed-fusion.co.jp

■ 登壇内容

本セッションには女性起業家8名が登壇し、製造・インフラ領域におけるDXやAI活用、教育分野におけるテクノロジーの可能性など、各領域における最前線の取り組みについて議論が行われました。

近藤にこるはその中で、次世代と社会をつなぐ取り組みや、イベントを起点とした価値創出の可能性について発信しました。

また、セッション全体を通して、PoC（概念実証）にとどまらず現場に実装していくための視点や、次世代育成・組織変革といったテーマについても多角的に意見交換が行われました。

■ THE HERO SUMMITとの連動

今回の登壇内容は、「THE HERO SUMMIT（ヒロサミ）2026」で推進している取り組みとも密接に連動しており、次世代と社会を接続する実践の一環として位置付けられます。

ヒロサミでは、自治体・教育機関・企業と連携し、全国各地でのサイドイベントを通じて、地域ごとに挑戦機会を創出しながら、共創による価値づくりを広げていきます。

■ 共創パートナー募集

現在、THE HERO SUMMITでは、自治体・教育機関・企業の皆さまと共に、サイドイベントを実施しながら全国を盛り上げていく共創パートナーを募集しています。

次世代との接点づくり、地域活性化、人材育成にご関心のある方は、ぜひご連絡ください。

お問い合わせ :https://meta-heroes.co.jp/contact

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]