【ドラマ全話無料】エドガー賞作家タナ・フレンチの小説を映像化した話題作『ダブリン殺人課［吹替版］』S1をYouTubeで期間限定全話無料公開！

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Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeにて、エドガー賞作家タナ・フレンチの小説をベースに映像化したイギリスのミステリードラマ『ダブリン殺人課［吹替版］』S1を5月3日（日）15：00～期間限定全話無料公開開始！

殺人課の敏腕刑事、ロブ・ライリーを演じるのは、『トレイン・ミッション』や『KAOS/カオス』等数々の話題作へ出演し人気を集める、アイルランド出身の俳優キリアン・スコット。

続きはPrime Video見放題でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Ns3yJ5lGklU ]

『ダブリン殺人課［吹替版］』S1 第1話「死者の森で」（2019年／イギリス／58分）

監督：ソウル・ディブ

キャスト：キリアン・スコット（星野 貴紀）／セーラ・グリーン（山賀 晴代）／コンリース・ヒル（志賀 麻登佳）

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■「死者の森で」 あらすじ

アイルランド、ダブリン郊外の団地ノックナリーの近くの森で少女、ケイティの遺体が発見される。殺人課の敏腕刑事、ロブ・ライリーとその相棒キャシー・マドックスは現場に派遣されるが、実はこの森では２１年前にも団地の子供３人が行方不明になっており、その時に見つかったのはアダムという少年だけだった。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

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