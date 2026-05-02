人類初宇宙飛行で使用された時計シュトゥルマンスキー超人気モデル「OKEAN」復刻新作登場。1976年海軍クロノグラフを再設計、世界限定200本. 3133よりレアなハック機能付属Cal.31679搭載

宇宙と軍用時計の系譜を持つブランド、シュトゥルマンスキー

株式会社ANDOROS

「STURMANSKIE（シュトゥルマンスキー）」より、1976年にソ連海軍向けに製造されたクロノグラフ「OKEAN（オケアン）」の復刻新作モデルを発表し、プレオーダー受付を開始いたします。

シュトゥルマンスキーは、1930年創業のモスクワ第一時計工場をルーツとし、

航空・軍用・宇宙分野において実績を持つ時計ブランドです。

1961年には、人類初の宇宙飛行において使用された時計としても知られています。

1976年、海軍に支給されたクロノグラフ「OKEAN」

1976年 OKEAN

「OKEAN」は、1976年、海軍士官向けに3133クロノグラフムーブメントを搭載したモデルの生産を開始。テレメーター（光と音で距離を測る機能）を備えた腕時計は「OKEAN（露：オケアン 英：オーシャン）」と名付けられ、ソ連海軍を支えた伝説的なモデルとなりました。

しかしながら、ソ連時代に製造が中止となり、「OKEAN（露：オケアン 英：オーシャン）」は姿を消すことになり、そもそも個体数が少ない。その供給数の少なさからも、現在ではコレクターズピースとして高く評価されています。

本モデルは、その希少な時計をベースに、現代の設計と素材で再構築したものです。

動かすムーブメントは、3133ではない

3133ムーブメント

1974年、クロノグラフの開発に着手。新しいメカニズムを構築し、時計を動かす心臓である3133ムーブメントを完成させました。3133クロノグラフムーブメントは、製造が既に終わっておりデットストックムーブメントとなっている。

31679ムーブメント

50周年モデルには、さらに希少なハック機能が付属した31679ムーブメント。このムーブメントが搭載されています。

2019年クロノグラフ「OKEAN」と2026年モデルの違い

2019年のOKEANクロノグラフ

2019年にも製造されたOKEANは、インナー回転ベゼルがあった316Lステンレスベルトモデル。今回は、インナーベゼル機能が無くチタンケースとなっている

オケアン裏蓋 実物

裏蓋には、1976-2026、50周年であることとシリアル番号が記載されている。

設計の見直しによる進化

2026年50周年モデルOKEAN

本モデルでは、従来仕様を見直し、視認性と完成度を向上させています。

テレメーター尺

固定ベゼル採用（12時位置はアラビアインデックス） インナーベゼル操作用リューズを廃止 テレメータースケールの最適化

ミニッツスケール再配置 インデックスの大型化・立体化 サブダイヤルの深化＋同心円仕上げ

当時の針を再現

メタライズドダイヤル（シルバー／ブルー）

これにより、クラシックなデザインを維持しながら、

現代の使用に適した視認性とバランスを実現しています。

チタンケースによる現代仕様

ケース素材にはチタンを採用。

軽量でありながら高い耐久性を持ち、

ヘアラインとポリッシュ仕上げの組み合わせにより高級感も備えています。

世界限定200本・プレオーダー開始

本モデルは世界限定200本の生産となります。

再生産は予定されておらず、完全限定モデルです。

現在プレオーダー受付を開始しており、

予定数に達し次第終了となります。

販売価格は297,000円（税込）※為替変動により変更になる可能性があります。

チタンケース、限定200本の希少性、そして歴史的背景を備えたモデルとして、

コレクション性と実用性を両立した価格設定となっています。

“現代に蘇るOKEAN”

本モデルは単なる復刻ではなく、

シュトゥルマンスキーが培ってきた

軍用時計としての設計思想 クロノグラフとしての機能性 現代に適応したデザイン

これらを融合した一本です。

商品情報

商品名：OKEAN（オケアン）

仕様：クロノグラフ

ケース素材：チタン

限定数：世界限定200本

価格：297,000円（税込）※為替変動により変更になる可能性があります

販売：プレオーダー受付中

納品：2026年11月頃

ブランド概要

STURMANSKIE（シュトゥルマンスキー）は、1930年創業のモスクワ第一時計工場をルーツとするロシア時計ブランド。

航空・軍用・宇宙分野において実績を持ち、特に1961年の人類初宇宙飛行で使用された時計として知られています。

お問い合わせ先

株式会社ANDOROS

シュトゥルマンスキー日本正規代理店

Email：watch@andoros.com

TEL：03-6450-7068

公式サイト：https://sturmanskie.jp