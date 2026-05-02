広告運用会社が顔出しでクライアント実績を公開。株式会社StraxisがYouTubeチャンネルを始動

株式会社Straxis(Straxis ch ：https://www.youtube.com/@%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%B9ch)

株式会社Straxis（本社：大阪府大阪市、代表取締役：藤田雄也）は、2026年5月、自社の公式YouTubeチャンネルを本格始動いたしました(Straxis ch ：https://www.youtube.com/@%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%B9ch)。本チャンネルでは、当社マーケティング支援サービス「マーケティングブースト」をご利用いただいているクライアント企業の代表者にご出演いただき、広告費・ROAS・運用プロセス・依頼前の課題までを実名で公開する対談動画を中心に発信してまいります。

広告運用・マーケティング支援業界において、クライアントの成果を実名・具体数値で開示するメディア発信は極めて稀であり、当社は本取り組みを通じて業界における成果の透明化を推進してまいります。

■ チャンネル立ち上げの背景

広告代理店・マーケティング支援会社のサービス選定において、発注側の企業が直面する最大の課題は、実態が見えにくいことです。実績ページに掲載される数字の多くは匿名で、運用の中身やコミュニケーションの質、契約後の伴走体制までは外部から判断できません。

当社代表・藤田雄也は、警察官として7年間勤務した経験から、事実に基づく判断と再発防止のための原因深掘りを重視してきました。この姿勢をマーケティング支援にも一貫して適用し、クライアントとの対談を通じて運用の中身そのものを公開することで、これから広告運用パートナーを探す企業が納得して選べる判断材料を提供することを目的に、本チャンネルを開設いたしました。

■ チャンネルの特徴

1. クライアント代表者ご本人による出演

匿名のテキスト事例ではなく、クライアント企業の代表者ご本人にご出演いただき、依頼前の悩み・選定理由・運用開始後の変化を率直に語っていただきます。

2. 広告費・ROAS・成約数まで具体公開

広告費●●万円・ROAS●●%・成約数●件といった実数値ベースで対談を構成。一般的な成功事例の抽象表現に留めず、再現性を判断できる粒度で公開します。

3. 業種横断のリアルな運用知見

ボディメイクコーチ養成スクール、経営者コミュニティ、ナイトレジャー領域の集客・採用支援、フランチャイズ各店舗の運用受託など、多様な業種の運用実態を発信。視聴者となる経営者・マーケティング担当者が自社に引き寄せて学べる構成です。

■ 公開済みの対談動画ハイライト

▼ ボディメイクコーチ養成スクール「Compass」代表との対談

受講生800名超のオンラインスクール事業。当社支援開始時に月額300万円規模だった広告費を、現在は月額1,500万円以上の運用体制まで拡大し、ROASは300%前後で安定推移しています。複数代理店利用時に課題となっていたポートフォリオ管理と内製化の両立を実現した経緯を、依頼前の悩みからリアルに対談しています。

▼ ナイトレジャー領域の集客・採用支援事業者との対談

TikTokを活用したポスト・キャバクラ・ガールズバー等への集客及び採用支援事業。当社支援開始から3ヶ月で広告費トータル約75万円を投下し、代表アポ獲得5社、追客中2社（合計見込み7社）、ROAS約700%、直近月では1,000%超を達成。前代理店でマイナス110万円の着地となっていた状況からの改善プロセスと、事業計画の精度向上について語っていただいています。

■ 透明性を打ち出す理由 ― 代表コメント

「広告運用業界では、実績は出しても中身がブラックボックスになりがちです。発注側の企業からすれば、契約してみないと分からない。これは健全ではないと考えています。

私たちは、クライアントと毎週ミーティングを重ね、戦略の中軸として伴走することを掲げています。その実態を一番リアルに伝えられるのは、クライアント自身の言葉です。だからこそ、ご本人に出ていただき、数字も含めてオープンに語っていただく形を選びました。

この発信が、これから広告運用パートナーを探す経営者の方々の意思決定の一助になれば嬉しいですし、業界全体の透明性向上にも繋がればと考えています。」

株式会社Straxis 代表取締役 藤田雄也

■ 直近の支援状況とアップデート

2025年8月の設立から約9ヶ月を迎える現在、当社の支援企業数は累計40社を超え、常時運用しているクライアントは20社以上となっています。スクール事業・コンサルティング・採用・実店舗・BtoBサービスなど業種は多岐にわたり、近年はフランチャイズチェーンの各店舗運用を丸ごとお任せいただく事例も増えてきました。

▼ 主な支援実績

広告費5万円で売上120万円を創出（ROAS 2,400%）

広告費100万円でROAS 700%を達成

広告予算300万円から1,500万円規模への拡張を実現

フランチャイズチェーン各店舗の広告運用を一括で受託

クライアントのマーケティング内製化に成功

■ 今後のチャンネル展開

今後は月複数本のペースで、クライアント代表者との成果対談、広告運用の最新ナレッジ、経営者の意思決定を支えるデータ指標解説、商品設計・ファネル設計の実例解説、内製化やフランチャイズ展開に成功した企業の事例などを発信してまいります。広告運用を、依頼するものから経営の中核として理解するものへと位置付け直していただける情報設計を目指します。

■ サービス概要：

１.サービス名：Meta広告運用

月額料金：広告費の20% ※最低手数料10万円（税別）

最低契約期間：3ヶ月

LP制作費：30万円（税別）

２.サービス名：マーケティングブースト

月額料金：月額20万円（税別）

最低契約期間：3ヶ月

LP制作費：30万円（税別）

支援範囲：広告運用・コンセプト設計・LP制作・ファネル構築・クリエイティブ制作・内製化支援

【会社概要】

会社名：株式会社Straxis

代表取締役：藤田雄也

取締役：西田優也

所在地：大阪府大阪市北区堂山町14-24

設立：2025年8月

事業内容：マーケティング支援、Meta広告運用

ミッション：誰もが夢に熱狂できる社会

ビジョン：顧客のコアパートナーに

バリュー：本気・実行・進化

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Straxis

電話番号：090-8377-4653

メールアドレス：info@straxis-marketing.com



