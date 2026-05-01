Xリーグ新時代開幕。SEKISUIチャレンジャーズ5/10に通年制リーグ初戦へ

一般社団法人 Challengers Football Club積水化学工業をメインスポンサーとするSEKISUIチャレンジャーズとしての3シーズン目を迎える

アメリカンフットボールXリーグに所属するSEKISUIチャレンジャーズは、2026年5月10日（日）より開幕する新リーグ「X League Premier」の初戦に臨みます。

本シーズンは、従来の東西地区制およびトーナメント形式から大きく刷新され、11チームによる「全10節の完全総当たりリーグ戦」を採用。さらに、春から秋、そして冬にかけて戦う“通年制”（7月・8月は中断期間）が導入され、長期にわたり真の王者を決定する新たなフォーマットとなります。上位6チームがプレーオフに進出し、日本一を争います。

キャプテンとして3シーズン目を迎えるQB#8ギャレットサフロン

その歴史的な開幕戦で、チャレンジャーズはノジマ相模原RISEと対戦します。

■ 試合概要

日時：2026年5月10日（日）13:00キックオフ

会場：MKタクシーフィールド

対戦：SEKISUIチャレンジャーズ vs ノジマ相模原RISE

本試合は「入場無料」で開催され、アメリカンフットボールを初めて観戦される方にも気軽にご来場いただける機会となっております。

無料観戦チケットは以下よりお申し込み可能です。

https://challengers-net.com/news450

2025シーズンリーグMVPのWR#1ブギーナイト

■ 来場者参加型イベントも充実

当日は試合観戦に加え、来場者の皆様にお楽しみいただけるイベントを実施いたします。

・公式LINE登録者 先着500名様に「オリジナルメガホン」をプレゼント

・公式LINEを活用した「試合来場スタンプラリー」開催

観戦とデジタル体験を融合させた新しいスタジアム体験を提供いたします。

■ 尼崎市110周年記念企画

チャレンジャーズのホームタウンである尼崎市の市制110周年を記念し、新たなチームマスコットを発表予定です。

さらに、マスコットの名称は市民公募により決定し、地域の皆様とともにチームの新たな象徴を創り上げてまいります。

副将としてチームを牽引するLB#10坪倉



新たなリーグフォーマットのもと、チャレンジャーズはこれまで以上に地域と一体となり、競技力・発信力の両面で価値創出を目指します。

“仕事と競技を両立する社会人トップリーグ”という独自性を活かし、アメリカンフットボールの魅力をより多くの方へ届けてまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

SEKISUIチャレンジャーズ 広報担当

公式サイト：https://challengers-net.com