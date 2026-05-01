5月16日（土）・17日（日）、こども自然公園で開催

食・遊び・ステージを通じてNature Lifeを家族で体験！

相鉄グループと横浜市旭区役所は、2026年5月16日（土）と17日（日）の2日間、横浜市内で最大級の面積を誇る「こども自然公園」（横浜市旭区）で自然体験イベント「Yokohama Nature Week 2026」（以下、同イベント）を開催します。

同イベントは、相鉄グループが相鉄線沿線の魅力を発信するPR活動の一環として、2017年から開催しているものです。7回目となる今回も、横浜市旭区役所と共同開催し、相鉄線沿線を盛り上げます。

「くらしを遊ぶ。しぜんと育つ。」をコンセプトに、"横浜の自然とともに暮らす楽しさ"を家族で味わえるコンテンツを多数ご用意。今年は新たに来場者の皆さまに「自然と暮らしのことを考える一日」としてお過ごしいただけるよう、"いきもの観察"ワークショップや、"自然について考える"トークイベントを実施します。

また、相鉄線沿線地域で採れた野菜を使用した"お野菜丸ごと焼き体験"や、沿線地域産の野菜を使用した飲食メニューなど、食を通じて自然と暮らしのつながりを体感できるコンテンツも展開。これらの体験を通じて、自然と暮らしのつながりに気づく機会を提供します。

相鉄線沿線では、来年3月に２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）の開催が予定されており、今後も同イベントなどを通じて、自然と共生する暮らしの魅力を発信してまいります。

■Yokohama Nature Weekについて

相鉄線沿線の魅力の一つでもある自然の中で上質な時間の過ごし方を提案するイベント。今回もキービジュアルに、絵本作家でグラフィックデザイナーのディック･ブルーナのイラストを採用。

■今回のトピックス

○そうてつ 生きもの探検隊（場所：入口広場） こども自然公園内のいきもの観察イベントを実施 ○トークイベント（場所：ピクニック広場） 横浜市と連携し、相鉄線沿線の魅力・自然と暮らしについて語り合うトークイベントを実施 ○お野菜丸ごと焼き体験（場所：青少年野外活動センター） 地産地消推進のため、相鉄線沿線で採れた野菜を使ったコンテンツを展開 ○電気自動車での電力共有 会場で使用する電気の一部を日産の電気自動車「SAKURA」「ARIYA」「LEAF」で供給

■Yokohama Nature Weekについて

相鉄線沿線の魅力の一つでもある自然の中で上質な時間の過ごし方を提案するイベント。今回もキービジュアルに、絵本作家でグラフィックデザイナーのディック･ブルーナのイラストを採用。

「Yokohama Nature Week 2026」主なイベント内容

（1）そうてつ 生きもの探検隊

アプリを活用したこども自然公園内でのいきもの観察イベント

（2）トークイベント

「Yokohama Nature Action × 横浜ファンミーティング ～この街の“好き”からはじめる、未来へのアクション～」と題して、横浜市と協力し、沿線の魅力や自然、暮らしをテーマに、来場者の皆さんの声も交えながら進める参加型トークイベントを実施します。横浜ゆかりのスペシャルゲストも登壇予定です。 開催日：5月16日(土) 場所：ピクニック広場 参加費：無料

（3）お野菜丸ごと焼き体験

相鉄線沿線で採れた野菜を使って、素材の味を自然の中で楽しんでいただく体験をご用意します。 場所：青少年野外活動センター 参加費：1,000円（税込み）

（4）ワークショップ＆アクティビティ

「VUILD」監修の木製部材を使ったワークショップなど、小さなお子さまも自然に触れ合いながらお楽しみいただけます。 ○コロコロレール 最長30メートルの木製レールをつなげて線路を作り、電車に見立てたボールをコロコロと転がして遊びます。 場所：ピクニック広場 参加費：無料 ○シンボルツリー 動物や植物、電車などをモチーフにしたガーランドに色を塗り、シンボルツリーを装飾。 場所：ピクニック広場 参加費：ガーランド1個100円（税込み） 【VUILD（ビルド）】「いきる」と「つくる」がめぐる社会へ、をミッションに掲げ、デジタルファブリケーションを活用し誰もが作り手になれる世界を目指す建築系スタートアップです。

（5）Yokohama Nature トレイン

公園の中を片道15分かけて周遊するロードトレイン。 トレインはネイビーブルーにラッピングし、乗車券は本物の硬券を使用。 相模鉄道の社員が改札の演出をします。 場所：入口広場～ドーナツ広場方面 参加費：片道1席 500円（税込み）

（6）音楽ライブ

横浜にゆかりのあるアーティストが出演。 屋外でお客さまとの距離が近いステージパフォーマンスを実施します。 場所：ピクニック広場 参加費：無料

（7）ウェルカムガーデン

こども自然公園の玄関口である二俣川駅側の入口広場にて、「横浜イングリッシュガーデン」監修のもと花と緑あふれるウェルカムガーデンを展開します。あわせて、GREEN×EXPO 2027PRゾーンを設置します。 場所：入口広場 参加費：無料

（8）フード＆スイーツ

フードから、ひんやりスイーツまで大人も子どもも楽しめる多彩なラインナップの店舗が集結。 一部フード・スイーツは相鉄線沿線地域で採れた野菜を使用しております。 場所：ドーナツ広場 ※メニューは、各店舗にてご確認ください。

（9）オリジナルグッズ

会場でしか手に入らない、オリジナルデザインのTシャツを数量限定で販売します。 場所：南万騎が原駅方面インフォメーション 価格：子ども用Tシャツ（5種）：各2,500円（税込み） 大人用Tシャツ（2種）：各3,000円（税込み）

※画像は全てイメージです。また、内容は変更になる場合がございます。 ※イベントごとに支払い方法が異なります。詳細は現地にてお確かめください。

「Yokohama Nature Week 2026」の概要

1．開催日時

2026年5月16日（土）・17日（日）10:00～17:30 ※小雨決行・荒天中止

2．会場

こども自然公園（横浜市旭区大池町65-1） ○相鉄線 二俣川駅 ・徒歩約20分 ・無料シャトルバスで約7分 ※5月16日（土）・17日（日）両日運行 ○相鉄いずみ野線 南万騎が原駅 ・徒歩約7分

3. 入場料

無料 ※飲食･物販・コンテンツの一部は有料

4．特設サイト

https://www.sotetsu.co.jp/ynw/

5．主催

Yokohama Nature Week実行委員会

6．共催

横浜市旭区役所

7．特別協賛

相鉄グループ

8．協賛 ※50音順

アース製薬株式会社 いずみ野サラダボウルプロジェクト キリンビバレッジ株式会社 合同会社グロバース サントリー株式会社 日産神奈川販売株式会社 「Yokohama Nature Week 2026」 公式サイト 横浜イングリッシュガーデン 横浜エフエム放送株式会社

9．お問い合わせ

相鉄お客様センター 045-319-2111（平日9:00～19:00、土日祝は9:00～17:00）

■ ディック・ブルーナ（1927-2017）プロフィール

オランダ・ユトレヒト生まれ。絵本作家・グラフィックデザイナー。暖かみのある手描きの線、観る者の創造力に訴えるシンプルで大胆な構成の作品は、世界中の子どもから大人まで幅広く愛されている。ミッフィーシリーズをはじめとする120作を超える絵本を刊行。全世界で50カ国語以上に翻訳され、8,500万部以上のロングセラーとなる。日本でも、子どもがはじめて出会う絵本の作家として親しまれている。

○相鉄グループ公式SNS「横浜で暮らす」 イベント情報の紹介や投稿キャンペーンを実施 ・Instagram https://www.instagram.com/yokohama_kurasu ・Facebook https://www.facebook.com/hamakura.yokohama ・X（旧Twitter） https://x.com/yokohama_kurasu

○相鉄グループ公式X（旧Twitter）「相鉄 公式」 https://x.com/sotetsu_group

○旭区公式X（旧Twitter） https://x.com/yokohama_as

https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-74-0fg.pdf