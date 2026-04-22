ケースの前後と台座にUV印刷。奥行きを活かした立体演出で、飾る対象をより魅力的に。『アクリルケースUV印刷 セミオーダー』を販売開始。
アクリル材料加工とアクリル製品の販売サイト「アクリ屋ドットコム」を運営する、株式会社さくら樹脂（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：若狭尚弘）は、アクリルプリントサービス「アクリルケースUV印刷 セミオーダー」を2026年4月22日より販売開始致しました。ケースの前面・背面へのフルカラー印刷により、これまでにない奥行きのある展示を実現。さらに台座への印刷にも対応し、1台からオリジナルプリントを施したアクリルケースを制作可能な新サービスです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347120/images/bodyimage1】
https://www.acry-ya.com/products/detail/447/
【前後2面印刷による「奥行き」の演出】
本製品の最大の魅力は、ケースの前面と背面の2面に印刷を施すことで生まれる「奥行き感」にあります。
前面にロゴやフレームを、背面に風景やテクスチャを印刷することで、中の展示物を引き立て、アートやジオラマのような立体的な世界観を演出。アクリルならではの透明感を活かし、独創的なディスプレイを可能にします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347120/images/bodyimage2】
【台座印刷で「記念の名入れ」や「質感を高めて」ワンランク上の価値を】
ケース本体に加え、台座の前面・上面への印刷にも対応。上面に大理石や芝生などのテクスチャを印刷して上質感を演出、前面にネームプレートのように名前や日付、メッセージを添える事で展示物と合わせて大切な方へのギフトにお勧めです。用途に合わせて2タイプ（Bタイプ/Cタイプ）の台座を用意しており、オプションで上面をミラー仕様も選択できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347120/images/bodyimage3】
【簡単操作で迷わずデータ入稿から注文完了】
専用のデザインソフトがなくてもPCやスマートフォンから簡単に入稿できる「入稿シミュレーター」を導入。会員登録不要で画像や文字を自由に配置し、即座に完成イメージと価格を確認できます。専門知識がなくても直感的に操作できるため、個人・法人問わず、世界に一つだけのオリジナルケースを手軽に制作いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347120/images/bodyimage4】
【大切なコレクションから店舗ディスプレイまで】
お気に入りのフィギュアやプラモデルに合わせた背景演出はもちろん、店舗の什器や特別な記念品としても最適です。1個から制作できる柔軟性と、プロ仕様のUV印刷による高精細な仕上がりで、あらゆる「飾る」シーンをより豊かに彩ります。
■製品概要■
・製品名：アクリルケースUV印刷 セミオーダー
・サイズ：最小 100×100×50mm ～ 最大 700×700×700mm（オーダーサイズ対応）
・印刷箇所：ケース2面（前面・背面）／ 台座2面（前面・上面）
・印刷仕様：フルカラーUVインクジェット印刷
・入稿方法：専用シミュレーターにより、画像1枚からデザイン可能
※詳細なサイズ仕様や対応データ形式については、製品ページをご確認ください。
https://www.acry-ya.com/products/detail/447/
□会社概要□
会社名：株式会社さくら樹脂
代表者：代表取締役 若狭尚弘
所在地：〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町4-13-2
TEL：045-547-6342（代表）
FAX：045-547-5945
URL：https://www.acry-ya.com/
事業内容：アクリル材料加工、アクリル製品の販売
「アクリ屋ドットコム」は、あなたの欲しいモノ・探していたモノを、アクリル樹脂で実現するアクリル専門店。アクリル板・アクリルパイプ等の材料加工、ポスターフレーム・コレクションケース・アクリルラック等のオリジナル製品も多数取り扱っております。
配信元企業：株式会社さくら樹脂
https://www.acry-ya.com/products/detail/447/
【前後2面印刷による「奥行き」の演出】
本製品の最大の魅力は、ケースの前面と背面の2面に印刷を施すことで生まれる「奥行き感」にあります。
前面にロゴやフレームを、背面に風景やテクスチャを印刷することで、中の展示物を引き立て、アートやジオラマのような立体的な世界観を演出。アクリルならではの透明感を活かし、独創的なディスプレイを可能にします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347120/images/bodyimage2】
【台座印刷で「記念の名入れ」や「質感を高めて」ワンランク上の価値を】
ケース本体に加え、台座の前面・上面への印刷にも対応。上面に大理石や芝生などのテクスチャを印刷して上質感を演出、前面にネームプレートのように名前や日付、メッセージを添える事で展示物と合わせて大切な方へのギフトにお勧めです。用途に合わせて2タイプ（Bタイプ/Cタイプ）の台座を用意しており、オプションで上面をミラー仕様も選択できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347120/images/bodyimage3】
【簡単操作で迷わずデータ入稿から注文完了】
専用のデザインソフトがなくてもPCやスマートフォンから簡単に入稿できる「入稿シミュレーター」を導入。会員登録不要で画像や文字を自由に配置し、即座に完成イメージと価格を確認できます。専門知識がなくても直感的に操作できるため、個人・法人問わず、世界に一つだけのオリジナルケースを手軽に制作いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347120/images/bodyimage4】
【大切なコレクションから店舗ディスプレイまで】
お気に入りのフィギュアやプラモデルに合わせた背景演出はもちろん、店舗の什器や特別な記念品としても最適です。1個から制作できる柔軟性と、プロ仕様のUV印刷による高精細な仕上がりで、あらゆる「飾る」シーンをより豊かに彩ります。
■製品概要■
・製品名：アクリルケースUV印刷 セミオーダー
・サイズ：最小 100×100×50mm ～ 最大 700×700×700mm（オーダーサイズ対応）
・印刷箇所：ケース2面（前面・背面）／ 台座2面（前面・上面）
・印刷仕様：フルカラーUVインクジェット印刷
・入稿方法：専用シミュレーターにより、画像1枚からデザイン可能
※詳細なサイズ仕様や対応データ形式については、製品ページをご確認ください。
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□会社概要□
会社名：株式会社さくら樹脂
代表者：代表取締役 若狭尚弘
所在地：〒222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町4-13-2
TEL：045-547-6342（代表）
FAX：045-547-5945
URL：https://www.acry-ya.com/
事業内容：アクリル材料加工、アクリル製品の販売
「アクリ屋ドットコム」は、あなたの欲しいモノ・探していたモノを、アクリル樹脂で実現するアクリル専門店。アクリル板・アクリルパイプ等の材料加工、ポスターフレーム・コレクションケース・アクリルラック等のオリジナル製品も多数取り扱っております。
配信元企業：株式会社さくら樹脂
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