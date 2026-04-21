【FERRAGAMO】新たな アクセサリーセレクション「THE OCCASION EDIT」を発表

フェラガモ・ジャパン株式会社

フェラガモは、人生の節目となる大切な瞬間とタイムレスなスタイルのために作り上げられた、新たな アクセサリーセレクションを発表する。フィレンツェのメゾンが誇る卓越したクラフツマンシップの伝統に根ざし、本セレクションは、控えめでありながら揺るぎない自信に満ちたラグジュアリーを体現。ひとつの特別な日だけのためではなく、優雅な瞬間を積み重ねていく人生そのものに寄り添う、永く愛されるピースが揃う。

フェラガモの豊かなアーカイブに受け継がれるヘリテージから着想を得た本コレクションは、メゾンを象徴するデザインコードを、現代的な洗練さをもって再解釈している。1978年の誕生以来、フェラガモのアイコンとして愛され続けてきたヴァラ リボンは、艶やかなメタリックのスリングバックサンダルをはじめ、 サテンにクリスタルをグラデーション状にあしらった装飾的なヴァラ リボン付きパンプス、さらに柔らかな 色調で仕上げたマクラメレースのローヒールパンプスやフラットシューズなど、多彩なシルエットを優雅に彩る。

本コレクションの核となるのは、卓越したレザークラフツマンシップの表現。

「Hug Bag Mini (ハグ バッグ ミニ)」には、精緻なレーザーカットによるパターンが施され、その正確に繰り返される意匠は、伝統に寄り添いながら技術を進化させるイタリアのものづくりが誇る、高い品質基準を雄弁に物語っている。

すっきりと洗練されたシルエットのリストクラッチは、現代的エレガンスを体現し、お祝いの席や人生の節目となる大切な瞬間にふさわしい存在として仕立てられる。

カラーパレットは、抑制の効いた洗練さを映し出している。

輝きを放つゴールドメタリックと柔らかなニュートラルカラーを基調に、ブラッシュピンクやスカイブルーの 繊細なニュアンスを添え、さらにディープブラックとヴィヴィッドなオレンジが、確かな存在感をもって アクセントを加える。

メンズコレクションでは、温かみのあるライトブラウンのソフトでインフォーマルなローファーや、上質な ジャカードタイのセレクションに加え、トラメッザ製法によるクラシックなブラックのレースアップシューズが ラインアップ。160以上にも及ぶ工程をすべて手作業で仕上げるトラメッザ製法は、 シューメイキングの粋を極めた技術であり、メイド・イン・イタリーが誇るクラフツマンシップを雄弁に物語っている。

過去へ敬意を払いながら、現在にも語り掛けるこれらのアイテムは、洗練された佇まいと多様なシーンに寄り添い、ひと目でフェラガモとわかる美学を体現している。