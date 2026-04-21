メリーチョコレートカムパニー、25TBの大規模ファイルサーバーをFileforceへ移行

ファイルフォース株式会社

ファイルフォース株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役：サルキシャン アラム）は、株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社：東京都大田区 代表取締役社長：田山 俊也）が、オンプレミス環境で運用していた約25TBのファイルサーバーをFileforceへ移行し、バックアップ業務の自動化および情報システム部門の運用負荷軽減を実現したことをお知らせいたします。

導入事例記事はこちら▶ https://www.fileforce.jp/casestudy/mary/

■導入の背景

同社では従来、オンプレミス環境でファイルサーバーを運用するとともに、ストレージ容量の逼迫に対応するためNASを併用していました。また、Active Directoryによるアクセス権限管理のもと、社内バックアップ取得後にクラウドへ二次バックアップを行う運用体制を採用していました。一方で、管理対象データの増大に伴い、フルバックアップ処理の長時間化、業務時間帯へのネットワーク負荷、削除ファイル復旧対応の即応性低下などが課題となっていました。

■選定の決め手

クラウド移行の検討では複数サービスを比較した上で、従来の運用に近い形で定着できる点を重視。Fileforce Driveにより、Windowsファイルサーバー同等の操作性を維持できることが決め手となりました。加えて、コストパフォーマンスや、ユーザー数無制限プランによる価格的メリット、柔軟なアクセス権管理機能なども評価されました。

■ 25TB移行と導入プロセス

オンプレミスからクラウドへ約25TBのデータを移行するにあたり、専用の「データ転送ツール」を活用しつつ、差分移行の調整などを行い段階的に移行を完了しています。導入初期には仮想デスクトップ（マルチセッション）環境での不安定事象もありましたが、手厚いサポートにより対応を進められた点もご評価いただきました。

■導入効果

■ご担当者様コメント（要旨）

- バックアップ処理が完全に自動化され、社内でのバックアップ業務・管理工数が不要に。従来数時間かかっていた処理負担から解放- バックアップによるネットワーク負荷がなくなり、業務時間帯の安定性が向上- AD連携（ADSync）オプションにより、従来のファイルサーバーと同様の権限管理を継続- 高度検索機能「IntelliSearch(TM)」の活用によって、必要なファイルへの迅速なアクセスも実現

「Windowsファイルサーバーと同様の操作感や運用体系を重視される企業様には推奨できる。コストパフォーマンスの高さも魅力。」（管理本部 情報システム部 システム推進課 宇賀神氏）

当社は引き続き、株式会社メリーチョコレートカムパニー様をはじめとする「Fileforce」ご導入企業様へ、より一層安心してファイルの利活用を進めて頂けるよう、努めてまいります。

■Fileforceに関するご相談はこちらから：https://www.fileforce.jp/inquiry/

■クラウドストレージFileforceについて

Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず25,000社以上*の利用実績がある純国産クラウドファイルサーバーです。オンプレミスのファイルサーバーで長年使われてきたエクスプローラーによる操作をそのままに利用することで、ユーザーの混乱や操作ミスを防ぎ、情報漏えいのリスクを大幅に低減します。また、フォルダ単位のアクセス権限設定やユーザー権限の設計も変えずに運用できるため、最小権限の原則を確実に維持し、高いレベルのデータセキュリティを提供します。*OEMサービスを含む

■会社概要

商 号 ：ファイルフォース株式会社

代表取締役CEO：サルキシャン アラム

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F

事業内容 ： 法人向けクラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート

サービス開始 ：2014年4月

資本金 ：100,000,000円

URL ：https://www.fileforce.jp/

■本件の問い合わせ先

ファイルフォース株式会社 マーケティング

メールアドレス：marketing@fileforce.jp