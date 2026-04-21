『日産 GT-R （R35） ニスモ スペシャルエディション 』を精巧に再現した1/18スケールモデルがCAMSHOPで予約販売開始となります。

CAMSHOP（本社：石川県白山市、運営：株式会社フェイス）は、オートアート製「日産 GT-R (R35) ニスモ スペシャルエディション」の1/18スケールミニカー を、オンラインサイトで販売いたします。 『日産 GT-R（R35） ニスモ スペシャルエディション』は、GT-Rシリーズの中でも最上位に位置づけられるNISMOモデルの特徴を表現した、1/18スケールの精密モデルです。 迫力あるボディデザインはもちろん、専用カラーや各部のディテールに至るまで細やかに作り込まれており、その存在感をしっかりと感じられる仕上がりとなっています。 ボンネット・ドア・トランクは開閉が可能で、エンジンルームや内装に至るまで立体的に再現。ホイールやブレーキ、シート形状など細部の表現にもこだわりが感じられ、見る角度によってさまざまな魅力を楽しめます。 1/18スケールならではのサイズ感と精密さにより、飾って楽しむだけでなく、手に取って細部を眺めることでその完成度の高さをより実感いただけるモデルです。 コレクションとしても人気の高いシリーズとなっております。ぜひこの機会にご覧ください。

販売ページ：https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2457513&csid=0&sort=n

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CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。 各自動車会社の公式ライセンスグッズを販売しています。 オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

普段見る事の出来ない、専用の補強バーや、オイルクーラー、エキゾーストパーツ類もお楽しみいただけます。

レーシーな質感のコックピットを忠実に再現

手組みされたスペシャルな「VR38DETT」3.8リッターV6ツインターボエンジン搭載のエンジンルームを、細かな補器類やステッカー、専用カラーの「匠」ネームプレートに至るまで精密に再現。

オートアートならではのチリの合ったフル開閉ギミック

JAN：0674110775051 (品番：77505) 日産自動車株式会社 許諾商品

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