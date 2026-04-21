【Tales & Co.×リゾナーレ那須】作家がリゾートのために書き下ろす、日本初の宿泊型謎解き体験『消えた高原の魔女』を開催

星野リゾート『消えた高原の魔女』

星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」。その1つである、「アグリツーリズモリゾート」をコンセプトとする「リゾナーレ那須」は、note株式会社の子会社であるTales & Co.株式会社と共同で、宿泊型謎解き体験『消えた高原の魔女』を2026年6月7日から30日まで開催します。本企画は、作家がリゾート施設のためにオリジナルの物語を書き下ろし、宿泊者が物語に散りばめられた謎を解き明かしながら敷地内を巡る、日本初（＊1）の宿泊型謎解き体験です。那須の豊かな自然や建築すべてが物語の舞台となり、参加者の「選択」によって翌朝届く結末が変化する、これまでにない没入体験を提案します。

＊1 2026年3月 作家が宿泊施設のためにオリジナルの物語を書き下ろした事例として調査 自社調べ

背景

昨今、宿泊施設は単なる「泊まる場所」から「体験を楽しむ場所」へと進化しています。海外の調査では、体験型コンテンツを提供するホテルはゲストの館内消費額が平均20%高いという結果も出ています（＊2）。リゾナーレ那須では、これまで農業の営みに触れる高原のリゾートとして、この地ならではの豊かな自然や原風景を魅力に滞在を提供してきました。 本企画では、こうした独自の魅力に第一線のクリエイターが紡ぐ「物語」という新しい切り口を掛け合わせ、唯一無二の滞在価値を提供したいと考え、本企画の実施に至りました。

＊2 The Experience Index: A data-driven evaluation of the world’s leading hotel brands(https://www.turneo.com/experience-index)

『消えた高原の魔女』物語のあらすじ広大な敷地を巡りながら、物語を辿る時を越えるポスト

あなたの選択が物語の結末を変える、宿泊型の物語体験です。舞台は、東京ドーム約3個分の広大な敷地を有する、高原のアグリツーリズモリゾート（＊3）「リゾナーレ那須」。宿泊者は手紙と写真を手に、かつてこの地にいた「魔女」の真相を探る旅へ。謎解きで特定した場所を訪れ、封じ込められた魔女の過去の記憶を辿ります。全ての記憶を読み終えた先に現れるのは「時を越えるポスト」です。過去の人物へ手紙を投函するあなたの選択によって、翌朝届く物語の結末が変化する、これまでにない没入体験です。

＊3 イタリア語の「アグリクルトゥーラ（農業）」と「ツーリズモ（観光）」を掛け合わせた造語。その土地の農体験や自然体験、文化交流を楽しむ旅のスタイルのことを意味します。

本企画の特徴1 第一線のクリエイター集団が、この場所のためだけに紡いだオリジナルストーリー制作に関わる第一線のクリエイター集団

制作陣には、Forbes Japan「NEXT100」選出、TBS系『佐藤健＆千鳥ノブよ！この謎を解いてみろ！』等の謎解きを手掛ける常春氏（トキキル所属）。ネット小説大賞グランプリ受賞歴のある、緻密な心理描写と予測不能な展開で知られる作家・桜川ヒロ氏（ツクリゴト制作協力）が結集。汎用的な謎解きコンテンツではなく、リゾナーレ那須の広大な自然や風土を織り込んだ物語を書き下ろしました。敷地内の森や建築すべてが物語の断片となり、その場所に身を置くことでしか得られない圧倒的な没入感を体験できます。

■ 謎解きディレクション：トキキル

服に隠された暗号を解き明かしたもののみが、購入する権利を得ることができる、解けないと買えない、謎解き専門のアパレルブランド。アパレル商品の企画・制作の他、「忘れられない、買い物体験を」を理念に、「話しかけられたら即退店服屋」や「解けないと止まらないバス」など、体験型コンテンツの企画制作・運営を数多く手がける。

■ストーリー制作：ツクリゴト

すべての「創作事（ツクリゴト）」に心を込め、形のあるもの・ないものを問わず、物語の力を社会に届けることを使命とする制作会社。作家・シナリオライターの活動支援および管理、コンテンツ制作・出版などを手がける。

2 チェックインからチェックアウトまで、滞在そのものが物語になる設計一通の手紙と写真アクティビティ施設「アグリガーデン」

特定の時間のみならず、1泊2日の滞在全体が物語として設計されています。到着後、手紙と写真を手に「魔女の記憶」を探して敷地を巡り、夜は客室で謎を解き明かします。翌朝には、自身の選択に応じた物語の結末が手元に届き、1泊2日の旅が完結。物語の合間にはビュッフェレストラン「SHAKI SHAKI」での食事やアクティビティ施設「アグリガーデン」での体験、森を間近に望む温泉など、リゾナーレ那須ならではの体験も楽しめます。

3 旅のあとも物語の余韻に浸る、特別な一冊をプレゼント

旅の締めくくりには、本企画のために制作された特別な冊子をお渡しします。 冊子には、自身が辿り着いた結末だけでなく、選択によって分岐する異なる視点での物語の全容や、物語の背景にある設定、作者による解説などが収められています。 帰路や自宅でこの一冊を読み解くことで、体験したストーリーのさらなる深層に触れ、滞在が終わったあとも那須での記憶とともに物語の余韻に浸ることができます。

「消えた高原の魔女」概要

期間：2026年6月7日～6月30日

対象：宿泊者限定

定員：1日3組限定（1組最大4名さま）

料金：28,900円～（2名1室利用時の1名料金、税込）

内容：宿泊 ＋夕食 ＋朝食（ビュッフェレストラン「SHAKI SHAKI」）

散策型謎解き ＋ 分岐型ストーリー体験（キット一式含む）＋特典

特設サイト ：https://hoshinoresorts.com/jp/sp/nazotoki/

予約：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000017/0000000263）にて2日前まで

■Tales & Co.株式会社

物語とクリエイターの可能性をさらに広げるべく、2024年5月にnote株式会社の子会社として設立。クリエイターの企画や作品のエージェント、コンテンツの自社制作、外部企業からの企画受託を通じて、出版社・映像会社・配信プラットフォーム・ゲーム制作会社等と連携しながら、物語を多様なかたちで届ける事業を展開しています。登録クリエイターは1,000名を超え、物語投稿サイト TALES（テイルズ）をnote株式会社と共同で運営しています。

所在地 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2

設立 ：2024年5月24日 代表取締役社長 ：萩原猛

URL ：https://talesandco.com/

■リゾナーレ那須広大な森に囲まれる「POKO POKO」

那須の豊かな自然の中で農業の営みに触れる、日本初（＊4）の「アグリツーリズモリゾート」。都会の喧騒を離れ、四季の変化やその土地の農体験や自然体験を楽しむ新しい旅のスタイルを提案します。

所在地 ：〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙道下2301

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：43室

料金 ：1泊24,000円～（2名1室利用時1名あたり、税込、朝食付）

アクセス：【車】東北自動車道那須I.C.より車で約20分

【電車】JR東北新幹線 那須塩原駅から送迎バスで約35分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonarenasu/

公式Instagram：@risonarenasu

＊4 2019年4月 日本国内における「アグリツーリズモリゾート」を調査 自社調べ

■リゾナーレリゾナーレブランドは国内外8施設に展開

リゾナーレは、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAYHARD」。土地の特性を活かした空間デザインや豊富なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在国内外で8施設を展開しており、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare