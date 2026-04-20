新連載『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに ～騎士様からの一途な求婚お断り～』まんが王国様で、1話・2話の先行配信スタート！「コミックライドivy（アイビー）vol.39」各電子書店で配信スタート！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライドivy（アイビー）vol.39」を2026年4月20日に発行したことをお知らせします。

『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに ～騎士様からの一途な求婚お断り～』（漫画：雫森あゆこ 原作：編乃肌）の連載がスタートします！

まんが王国様で、1話・2話の先行配信がスタート！

新連載『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに ～騎士様からの一途な求婚お断り～』

『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに ～騎士様からの一途な求婚お断り～』

（漫画：雫森あゆこ 原作：編乃肌）

https://www.ivy.comicride.jp/detail/witchofROSE/

グランディア王国の宵闇の森に住む呪われた『毒バラの魔女』。

国中の人々に忌み嫌われる彼女は、醜く歪んだ顔をローブで隠し悠々自適な独りの生活を送っていた。

そんなある日、魔物の討伐で瀕死の重傷を負った騎士見習いの青年が倒れているのを発見してしまい、仕方なく家で看病をすることに。

「今日からよろしく、魔女さん」

魔女の看病の甲斐あって目を覚ました青年、ハイル・ブランディールは、

彼女が毒バラの魔女だと知ったうえで、しばらく一緒に暮らしたいと提案してきて――？

一途な騎士見習いと呪われた引きこもり魔女の焦れキュンロマンティックラブ！

4月20日発売 WEBコミック誌・コミックライドivy（アイビー） vol.39

配信先はこちら！

ライコミ(https://comicride.jp/series/0dc5c0e0810e3?s=1)

Renta！(https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/434541/) 様

ebookjapan(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/books/748840/) 様

LINEマンガ(https://manga.line.me/book/detail?id=B00166708633) 様

※配信については、対象の電子書籍配信サイトをご確認ください。

※電子書店で表示されている価格が販売価格となります。

オトクに読める電子書籍キャンペーン

まんが王国様

『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに～騎士様からの一途な求婚お断り～』先行配信キャンペーン

期間：2026年4月20日～5月3日

https://comic.k-manga.jp/cp/fcp52026

Renta!様

コミックライドアイビー新刊配信キャンペーン！

期間：2026年4月20日～5月3日

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/topics/c_71007_20260420.htm

コミックライドアイビー（ivy）

あなたと物語をつなぐWEBコミック誌

『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』など人気作品多数！

2026年3月に創刊3周年を迎えたコミックライドアイビー（ivy）は、これからもたくさんの物語を紡いでいきます。

コミックライドivy（アイビー）：https://ivy.comicride.jp/

コミックライドivy（アイビー）編集部X：https://x.com/comicride_ivy

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネルでは様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！

【お問い合せ先】

mm_koukoku@microgroup.co.jp