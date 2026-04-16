店舗ビジネス向けローカルマーケティング支援「ローカルビズ」、AI検索時代に対応した新サービス「AI検索最適化支援」を提供開始

anadigi合同会社

ローカルマーケティング支援を行うanadigi合同会社（所在地：東京都港区、代表社員：高松 由葵、以下「当社」）は、店舗ビジネス向けローカルマーケティング支援サービス「ローカルビズ」において、2026年5月より新たに「AI検索最適化支援」の提供を開始いたします。あわせて、店舗のAI検索への対応状況を無料で診断するキャンペーンも実施いたします。

近年、ChatGPT・Google Gemini・Perplexity AIといった生成AIへの「〇〇のおすすめ店を教えて」「△△駅周辺の美容室は？」といった自然言語による店舗検索が急増しています。これに伴い、従来のGoogle検索対策だけでは捉えられない新たな集客機会の損失が、店舗事業者の課題として浮上しています。本サービスは、こうしたAI検索経由での「発見・推薦」を最大化することを目的としています。

AI検索の台頭と店舗集客への影響

生成AIの普及により、消費者の情報収集行動は大きく変化しています。GoogleのAI Overview（旧SGE）をはじめ、ChatGPTやGeminiへの問い合わせが日常的になる中、AIが「どの店を推薦するか」は、店舗の口コミ・ウェブサイトの構造化情報・SNS投稿の質・権威性など、複合的な要素によって決定されます。

当社はこれまで「知ってもらう→来てもらう→また来てもらう」の三段階で店舗集客を支援してきましたが、「知ってもらう」経路にAI検索が急速に加わりつつあることを踏まえ、本サービスの提供を決定しました。

提供サービス一覧

ローカルビズの強み

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164107/table/4_1_48f0ebfd358eea30704f6b777fdb55f9.jpg?v=202604161051 ]

ローカルビズは、「知ってもらう → 来てもらう → また来てもらう」という集客の流れをワンストップで支援するローカルマーケティングサービスです。ウェブサイト、Googleビジネスプロフィール、LINE運用を統合的に支援し、広告に依存しない“資産型集客”を実現します。

今回のAI対策サービスの追加により、従来の検索エンジン対策に加え、AI時代の新たな集客チャネルへの対応が可能となりました。

無料診断キャンペーンを同時実施

AI検索対応状況 無料診断（先着30店舗限定）

サービス提供開始を記念し、店舗のAI検索への対応状況を無料で診断するキャンペーンを実施いたします。診断結果は2営業日以内にレポートとしてお届けし、改善すべきポイントを具体的にご提案いたします。

・対象：店舗ビジネスを営む事業者（業種不問）

・定員：先着30店舗限定

・料金：無料（通常\10,000相当の分析レポートを無償提供）

・診断結果のお届け：お申し込みから2営業日以内

・申込先：https://localbiz.jp/

既存プランとの関係

AI検索最適化支援は、既存の「スタータープラン（\20,000/月～）」「スタンダードプラン（\35,000/月～）」および「プレミアムプラン（\70,000/月～）」へのオプションとして追加提供するほか、本機能を含む新プラン構成についても順次対応を予定しています。既存のご契約者様については、別途ご案内いたします。

anadigi合同会社について

私たちは、ローカルマーケティング支援の「ローカルビズ」を中心に、企業や店舗の成長を支援するデジタルパートナーです。「ローカルビズ」ではローカルマーケティング支援をオールインワンで提供しております。課題解決型Webサイト制作「ウェブサイ」では、ホームページやECサイトの制作、Webマーケティング、運用サポートまでワンストップで対応しています。

【anadigi合同会社公式サイト】https://anadigi.jp/

会社概要

社名：anadigi合同会社

代表社員 高松 由葵

設立：2022年1月

所在地：〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤビル2F

事業内容：ローカルマーケティング支援、Webサイト制作、Webマーケティング

お問い合わせ先

anadigi合同会社

E-mail：info@anadigi.jp