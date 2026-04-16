モノリスコーポレーション株式会社(東京都町田市下小山田町 代表：佐藤 大央・川村 剛)は、このたび新規事業として、中古マンションを対象としたフルリノベーション事業「RE:SPACE」(リ・スペース)を開始いたします。本事業は、都心部における新築マンション価格の高騰が続く中、中古マンションの潜在価値に着目し、企画・広報をワイノット株式会社(以下、ワイノット)設計・施工をモノリスコーポレーション株式会社(以下、当社)が担う体制により、機能性とデザイン性を兼ね備えた新たな住空間の選択肢を提案するものです。





商談スペース





モノリスコーポレーション株式会社

https://monolith-c.co.jp/





ワイノット株式会社

https://why-not.biz/





「RE:SPACE」は、取得コストを抑えやすい中古マンションをベースに、間取り、素材、意匠、設備計画までを含めたフルリノベーションを行う新規事業です。単なる改修ではなく、住まい方や空間の使い方そのものを見直し、既存物件の魅力を再編集することで、都心新築マンションとは異なる価値軸による住空間を提案します。





本事業において、企画・広報を担当するワイノットは、「Re:Design Value(価値を再設計する)」を掲げ、既存の枠組みや見過ごされてきた価値を見直し、新たな事業や発信へとつなげる活動を展開しています。今回の「RE:SPACE」においても、事業コンセプトの整理、価値の言語化、対外発信を通じて、本プロジェクトの企画・広報機能を担います。





一方、設計・施工を担う当社は、左官・土間・土工・研磨・美装までを一括施工するコンクリート床仕上げのトータルソリューション企業であり、長年培ってきた現場力と施工品質へのこだわりを強みに、「高品質で低価格」を実現する施工体制を構築しています。





また、当社は株式会社現場共創機構(以下、現場共創機構)のグループ企業として位置づけられています。「RE:SPACE」は、企画・広報を担うワイノットと、現場共創機構グループの施工力を強みに、当社が推進する体制となっています。





株式会社現場共創機構

https://gemba-sg.com/





このように「RE:SPACE」は、価値を発見し言語化する企画機能と、それを現場で具体化する施工機能を組み合わせたプロジェクトです。中古マンションという既存資産に対し、新たな視点と専門施工技術を掛け合わせることで、価格や築年数だけでは測れない本質的な住空間価値を提案します。









【事業の特長】

(1) 企画・広報と設計・施工を分担した事業推進体制

本事業では、企画・広報をワイノットが担い、設計・施工を当社が担います。価値の発見・再編集・発信に強みを持つワイノットと、現場の実行力を持つ当社が役割分担することで、コンセプト設計から空間実装まで一貫性のある事業推進を可能にしています。





(2) 現場共創機構グループの施工力を活かした高品質なリノベーション

当社は、現場共創機構のグループ企業です。これにより、本事業ではグループの施工基盤を活かしながら、解体から施工管理、仕上げまでを含めた高品質なリノベーションを提供します。





(3) 中古マンションの潜在価値を引き出す空間設計

「RE:SPACE」では、スケルトン天井による天井高の確保、ダクトを露出させた設計、左官造形(モルタル造形)や打放しアート(キクスイSA工法)の採用などにより、素材感と開放感を活かした空間表現を実現しています。さらに、設備配置や生活動線にも配慮し、デザイン性と居住性を両立した住空間を提案します。





天井コンクリート打放し





キクスイSA工法

https://www.kikusui-chem.co.jp/recommend/sa_method/









【市場背景】

都心部を中心に新築マンション価格の上昇が続く中、住宅取得においては価格と立地、広さ、仕様のバランスがこれまで以上に問われています。こうした環境下で、中古マンションを活用し、設計と施工によって住空間の価値を高めるリノベーションは、新たな選択肢となります。





また、ワイノットでは、建物や企業の価値は単なる数字だけでは測れないとし、「価値を再設計する」という思想を掲げています。本事業はその思想のもと、中古マンションに対して新たな視点と施工技術を掛け合わせることで、既存住宅ストックの新しい価値を提案する取り組みです。









【代表コメント】

「RE:SPACEは、企画・広報を担うワイノットと、設計・施工を担うモノリスコーポレーションが連携することで成り立つプロジェクトです。さらに、モノリスコーポレーションは現場共創機構グループの一員として、現場力と実行力を活かした価値提供を進めています。今後も、それぞれの強みを掛け合わせながら、中古マンションの新たな可能性を社会に提案していきたいと考えています。」









【今後の展開】

今後、当社は、ワイノットとの連携のもと、「RE:SPACE」の事例蓄積を進めるとともに、設計・施工の両面から付加価値の高い住空間提案を強化してまいります。企画・広報と施工・実装の機能を明確に分担した体制を活かし、価格や築年数といった表層的な条件にとどまらず、空間そのものの魅力や住まい方の質に着目した提案を広げてまいります。

あわせて、既存住宅ストックの有効活用と、より自由度の高い暮らしの実現に向けて、本事業を通じた新たな価値創出を推進してまいります。









【会社概要】

会社名 ： モノリスコーポレーション株式会社

所在地 ： 〒194-0202 東京都町田市下小山田町2674

TEL ： 042-851-4077

FAX ： 042-797-3603

URL ： https://monolith-c.co.jp/

事業内容： 左官、土間、土工、研磨、美装までを一括で手がける

コンクリート床仕上げのトータルソリューション事業