ペット業界の在庫ロス解消へ。小ロット特化の専用シール本格稼働

株式会社インパム

パッケージシール・包装資材の製造を手がける株式会社インパム（本社：岡山県岡山市、以下 インパム）は、2026年4月1日より、全国のペットフードおよびケア用品メーカー様向けに、多品種・小ロットでのパッケージ制作に特化した専用サービス「ペットシール＋プラス」を本格展開いたします。本サービスは、近年多様化するニッチなペット商品企画において、メーカー様が直面する過剰在庫や印刷コスト増の課題を解決し、柔軟な商品開発を支援します。

■ なぜ今、このサービスが必要なのか？

現在のペット市場は「家族化」が進み、「うちの子専用」といった細分化された商品ニーズが高まっています。しかし、メーカーの現場では新商品の企画・製造にあたり、以下のような課題がありました。

- 「ニッチな商品を企画しても、小ロット発注では1枚あたりの単価が上がり、採算が合わない」- 「『5種類で各数量バラバラ』といった複雑な発注は、管理が煩雑になるため対応が難しいケースがある」- 「大量の在庫ロスや廃棄リスクへの懸念から、多品種展開のテストマーケティングがしづらい」

インパムは、こうした業界の「ロット数の壁」による課題を解消し、こだわりのペットブランド展開を支援するためのサービスを開始いたしました。

■ 「ペットシール＋プラス」の3つの特徴

- デジタル印刷機による「小ロット対応」で、廃棄リスクを低減版を必要としないデジタル印刷を活用し、必要な分だけの印刷を実現しました。数量がバラバラの多品種展開でも、余剰在庫のリスクを抑えたテストマーケティングが可能です。- 手書きのラフ案からデータ作成に対応。最短10日で納品デザインデータがない場合でも、手書きのラフ案やイメージから専属デザイナーがデータを作成いたします。デザイン決定から最短10日で納品可能であり、タイトなスケジュールにも対応いたします。- 油分・水分に強い素材選びで、品質を保持ペットフードやケア用品特有の「水濡れ」や「油染み」によるラベルの劣化を防ぎます。冷凍・冷蔵保存向けや、箔押し・ニス加工など、商品の用途に合わせた最適な素材と加工をご提案します。

■ 柔軟なサポート体制でメーカー様を支援

仕様が確定していない段階からのご相談や、複雑なロット数のご要望にも、過去のノウハウから代替案を提示するなど柔軟に対応いたします。

導入をご検討のメーカー様向けに、実際の品質や素材を手にとって確認していただける『無料素材サンプル』をご用意しております。下記URLよりご請求ください。

【お問い合わせ・詳細はこちら】

https://www.pet-label.sealcafe.com/(https://www.pet-label.sealcafe.com/)

■会社概要

会社名：株式会社インパム

所在地：〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地201

代表者：岩田 大樹

設立：2001年

URL：https://impam.co.jp/

事業内容：食品・工業用のシール印刷/FAラベリングシステムの設計販売/食品パッケージの企画印刷