アルティウスリンク、QTnetのバックオフィス業務で95%の稼働工数削減とミスゼロに向けた取り組み事例を公開

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：那谷 雅敏、以下 アルティウスリンク）は、株式会社QTnet（本店：福岡市、代表取締役社長：小倉 良夫、以下 QTnet様）のバックオフィス業務において、RPA活用による稼働工数95％削減、およびミスゼロに迫る（ミス率0.0002%）対応品質を実現した好事例を公開しました。

背景・課題

QTnet様の導入事例はこちら :https://www.services.altius-link.com/case/qtnet_2/

QTnet様の料金関連業務では、契約者の増加やサービス拡大に伴い、業務品質の向上と運用コスト削減の両立が課題となっていました。また、業務の属人化が顕著だったこともあり、「業務負荷の解消」と、誰もが均一な品質で業務を遂行できる「業務の平準化」が求められていました。

取り組みの成果・ポイントーRPA導入で、稼働工数95％削減と高い業務品質の両立を実現

料金処理プロセスにおける46業務でRPAによる自動化を行いました。そのうち、2024年から取り組んでいる「生産性向上の3年プロジェクト」で着手した12業務では、稼働工数を95％削減することができました。また、運用改定もあわせて実施をして、半年間の稼働時間を9,344時間削減。大幅な業務効率化にいたりました。主な対象業務は、お客さまへの請求料金に関する登録・変更業務で、お申込み内容によってはオプションの組み合わせや割引適用など、複雑な条件設定が必要であり、正確性が求められる領域です。RPAによりヒューマンエラーを排除することで、「ミスゼロ」に迫る品質を実現しました。

導入事例ではさらに詳細な内容をご紹介しておりますので、ぜひご一読ください。

QTnet様の導入事例はこちら :https://www.services.altius-link.com/case/qtnet_2/

アルティウスリンクは、引き続きQTnet様と協働し、品質向上・運用改善に取り組んでまいります。今後は、生成AIなどの技術と運用知見を掛け合わせ、さらなる正確性・効率性・柔軟性を備えたバックオフィス運用を提供してまいります。

また、当社では最新テクノロジーの活用と人による高度なオペレーションを通じて、お客さま企業のビジネス成長、企業価値向上に貢献してまいります。

◎関連情報

・「バックオフィスサービス」サービスページ

https://www.services.altius-link.com/services/backoffice/backoffice/

・QTnet様事例：AIチャットボットと有人チャット、Web導線の設計でタッチポイントを強化、お客さま自己解決と応対効率を実現

https://www.services.altius-link.com/case/qtnet/

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクは、人とデジタル融合による価値創造を核に、企業のお客様対応を含むフロントオフィスから、バックオフィス、IT領域まで、企業活動を包括的に支えるBPOサービスをワンストップで国内外に提供しています。アジアおよび北米を中心に7か国で事業を展開し、多様なパートナー企業との協働を通じてAI×デジタルを起点としたオペレーションの高度化とCX向上につながる新たな価値創出に貢献しています。

企業とお客様のつながりすべてをデザインする「Total CX² Design Company」 として、顧客体験価値（Customer Experience）の向上と企業変革（Corporate Transformation）という二つのCXを統合的に実現し、企業の中長期的な事業成長を支援します。

パーパスである「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」のもと、人と企業、社会のつながりをより豊かにし、お客様企業とともに持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 那谷 雅敏

・資本金 ：1億円

・事業内容：

１.カスタマーサクセスサービス

２.コンタクトセンターサービス

３.ビジネスアウトソーシングサービス

４.コーポレートアウトソーシングサービス

５.ITアウトソーシングサービス

６.グローバルサービス

７.人材派遣、保険代理店、電報等のサービス提供

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

・本リリース本文中の製品名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

◎お問合せ

アルティウスリンク株式会社 会社案内

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19180?tab=press_kit

本リリース（企業サイト）

https://www.altius-link.com/news/detail20260414.html

プレスリリース一覧

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