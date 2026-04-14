『音楽×ホテル』大人気音楽団体 JPCO がホテル「ミラドール」にて金、土限定で鴨川から世界へ、夢と安らぎの時間を届ける特別な滞在体験を提供（4月3日スタート）

ぴあハウスＭ株式会社JPCO（Japan Popular Classics Orchestra）https://www.jpco.jp

宿泊施設「ミラドール」はアンティークな世界観に包まれた空間の中で、オーシャンビューの景⾊、優雅なティータイム、JPCO による音楽体験、地元で朝とれた新鮮な鮮魚、日本酒・地ビール、サウナ、薪割り体験、キャンプ、バーベキューなどを楽しめる特別な体験型の滞在を提供しています。

今回4月3日よりミラドールが特に強く打ち出したいのは「音楽が主役になる宿」という価値です。

金曜日、土曜日と大人気音楽団体 JPCO が運営に関わり、演奏だけでなく配膳をはじめとしたおもてなしの時間まで含めて空 間全体を彩ります。宿泊と食事と音楽体験、そして運営そのものが一体となるこの取り組みは、業界でも極めて珍しい挑戦になります。

ミラドールが目指すのはただ宿泊するだけではなく“その一日そのものが思い出になる宿”です。

誕生日や結婚記念日、ご夫婦やカップルでの特別な旅行、ご友人、大切な方との節目の時間に寄り添うだけでなく、音楽の素晴らしさをより多くの人へ届ける場として、滞在価値を高めていきます。

JPCO（Japan Popular Classics Orchestra）

演奏する JPCO（Japan Popular Classics Orchestra）は、2017年に若手精鋭を集めて結成さ れたオーケストラバンドです。クラシック楽器を用いたドラマティックなアンサンブルを特長とし、唯一無⼆の音楽体験を追求しています。

多くの支持を集める人気団体による生演奏が宿の夜をただの BGM ではない、心を揺さぶる特別な時間へと変えていきます。

ミラドールでの音楽体験は、ただ聴くだけではありません。

演奏家との歌のデュエットや、楽器を通じたデュエット体験など、参加型の演出も企画しています。

涙が出るほど美しいと絶賛される繊細で豊かな音⾊に包まれながら記念日やお祝いのシーンをより忘れられないものへと深めていきます。

さらに、この取り組みには大きな想いがあります。

・音楽の素晴らしさをたくさんの人に知ってほしい。

・鴨川をもっと盛り上げたい。

・地元の子どもたちにも夢を与えたい。

そんな願いを込めて、ミラドールは鴨川から世界へ向けて、夢と安らぎの時間を発信します。

館内に関しては、アンティークな家具や調度品が彩る、落ち着きと華やかさを兼ね備えた空間です。

扉を開けた瞬間から、日常とは少し違うおしゃれで優雅な時間が流れ始めます。

音楽がこの空間に重なることで、滞在そのものがより深く印象に残る体験へと変わります。

ミラドールの大きな魅力のひとつが、海を望むオーシャンビューの景⾊です。

早朝には、澄んだ空気の中で広がる海の風景が特別な一日の始まりを感じさせます。

朝風呂を楽しみながら眺める景⾊は、心までほどけるような贅沢な時間を演出し、日常ではなかなか味わえない静けさと開放感をもたらします。

晴れた日の夜には、海を照らす月明かりの明るさと美しさが想像を超えるほど印象的で、幻想的な景⾊が大切な人との時間をより特別なものへと変えてくれます。

朝の景色（海鳥、他動物たちの声も沢山聞こえます）夜の月明かり（月の明るさに驚かれます）

午後には、アンティークな世界観の中で楽しむ優雅なティータイムをご用意しています。

ゆったりとお茶を味わいながら、大切な人との会話や、その場に流れる静かな時間そのものを楽しめるひとときです。

おしゃれで上質な空間の中で過ごすティータイムは記念日や特別な日の思い出をより美しく彩ります。

また、景⾊や空間を楽しみながら過ごせるおしゃれなバーベキュー場もご用意しています。

開放感のある雰囲気の中で楽しむバーベキューは、ご家族、ご友人同⼠、カップルでの滞在をより印象深いものにします。 ただ食事をするだけではなく、その場の景⾊や空気、過ごす時間そのものが特別な思い出になるのも魅力です。

食の面では、地元で朝とれた新鮮な鮮⿂の提供も大きな魅力です。

季節や水揚げに応じ、その日に最も状態の良い⿂を味わえる贅沢さは海の近くに滞在するからこそ楽しめる特別な体験です。

（日によりますが伊勢海老、サザエ、アワビ、タイ、キンメ、ヒラメ、マグロ等）

豪華な⾈盛りは席に運ばれた瞬間に思わず驚くような華やかさがあり、記念日や特別な夜の食卓をより印象的に演出します。

味わいはもちろん、見た瞬間の高揚感まで含めて、心に残る時間をお届けします。

滞在中は、サウナ体験もお楽しみいただけます。

さらに、サウナ用の薪に触れる薪割り体験も用意しており、

木のぬくもりや⽕のある時間の豊かさを感じながら、自然とのつながりや手を動かす楽しさを味わうこ とができます。

整う時間だけでなく、その準備や過程までも含めて楽しめる体験はミラドールならではの特徴です。

館内ではカラオケも楽しめるため、しっとりと優雅な時間から、笑顔あふれるにぎやかな時間まで、その日 の気分やシーンに合わせた自由な過ごし方が可能です。また落ち着いた⾮日常感と、親しみやすく楽しめる時間の両方を味わえることも、ミラドールの魅力のひとつです。

日本酒や地ビールも提供しており地域の味わいを感じながら、大人ならではの上質な時間を過ごしていただけます。

海の景⾊、アンティークな空間、音楽、ティータイム、キャンプ、バーベキュー、鮮⿂、サウナ、そしてお酒。

それぞれの要素が重なり合うことで、ミラドールは「特別な日を過ごす場所」であると同時に、

「音楽の感動を持ち帰る場所」としてより深く心に残る滞在をお届けします。

ミラドールは今後も、“特別な日を、特別な体験で満たす宿”として、そして“鴨川から世界へ、夢と安らぎの 時間を届ける宿”として、空間・景⾊・時間・音楽・食・体験を通じて訪れる方の記憶に残る滞在を提供し てまいります。

ミラドールで楽しめる主な体験

1．JPCO による音楽体験（金・土）

JPCO の生演奏を宿の中核価値として打ち出す、ミラドール最大の魅力。

演奏だけでなく、おもてなしまで含めて空間全体を設計し、歌や楽器でのデュエットなど参加型の演出も可能です。

2．鴨川から世界へ発信する地域連動型の挑戦

音楽の素晴らしさを広く届け、鴨川を盛り上げ、地元の子どもたちにも夢を与えたいという想いを込めた取り組み。宿泊体験を地域発信の場として育てていきます。

3．時間帯ごとに表情を変えるオーシャンビュー

早朝の澄んだ景⾊、朝風呂から眺める海、そして晴れた夜に月明かりが照らす幻想的な海。

時間とともに変化する風景が、滞在そのものを特別な思い出へと変えていきます。

4．地元朝どれ鮮⿂と豪華な⾈盛り

地元で朝とれた鮮⿂ならではの新鮮さに加え、目を引く豪華な⾈盛りが特別感を高めます。

味わいだけでなく、食卓に運ばれた瞬間の驚きまで含めて記念日にふさわしい体験です。

5．アンティークな世界観の中で過ごす優雅なティータイム

館内のアンティークな空間を活かし、日常では味わえない、おしゃれで優雅なティータイムを提供。

大切な人との会話や記念日のひとときを、より美しく演出します。

6．おしゃれなバーベキュー場で楽しむ特別な食の時間

開放感のある空間で楽しむバーベキューは、ご家族やご友人、カップルでの時間をより印象深く演出。雰囲気も含めて楽しめる、ミラドールならではの魅力のひとつです。

7．薪割り体験も楽しめるサウナ

サウナだけでなく、薪割り体験を通じて⽕や木に触れる時間も楽しめます。

自然のぬくもりを感じながら、自分たちだけの特別な時間を過ごせます。

8．カラオケや日本酒・地ビールで楽しむ自由な夜

しっとりと音楽を楽しむ時間も、笑顔あふれるにぎやかな時間もその日の過ごし方次第。

日本酒や地ビールとともに、思い思いの夜を楽しめます。

想定利用シーン

・誕生日や結婚記念日などの記念日利用

・カップルやご夫婦での特別な旅行

・家族や友人との思い出づくりの滞在

・海を感じながら⾮日常を楽しみたい方のご褒美旅 ・サウナ、キャンプ、音楽、食の体験を一度に楽しみたい方の滞在

・特別な日を、印象に残る形で過ごしたい方の利用

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181275/table/2_1_7ee88e4a5bf7018b2b4ba5559ffbb11f.jpg?v=202604140551 ]