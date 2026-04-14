パティスリー洛甘舎は、バレンタイン限定の「洛甘ビターショコラ」＜アマレット＞＜伏見のにごり酒＞＜伏見の清酒＞を、お客様からのお声に応えて通年展開することを決定いたしました。全三種のフレーバー展開です。ゴールデンウィークを見据えて準備していますので、乞うご期待ください。京都市のふるさと納税返礼品でも展開を企画しています！

「洛甘ビターショコラ」の特長と工夫

「洛甘ビターショコラ」は、大人のためのお酒を効かせた、ビターな深い味わいをお届けします！ ＜アマレット＞：ビターなショコラに合うよう洋酒から厳選したアマレット酒を効かせ、純白の粉糖とのコントラストが目を惹きます。 ＜伏見のにごり酒＞：日本酒のコクと美しさを表現しました。口に入れた瞬間に調和する和の酒と洋のショコラが秀逸です。 ＜伏見の清酒＞：日本の伝統的な清酒の風味とショコラを融合させた逸品です。洗練された清酒の香りと、凛とした美しさを演出しています。 大切な方への贈り物、京みやげの逸品として、ひと味違う上質な選択肢を提供します。バレンタイン期間限定だけでなく通年販売のお客様のご要望に応え、市場ニーズを踏まえ、本商品の通年展開を決定しました。

会社概要

洋菓子に京都らしい「和」のエッセンスを加え、新しい味を生み出すパティスリー。抹茶や和三盆、吉野本葛などの和素材を洋の技で昇華させた菓子は、どれもこだわり抜いた逸品ばかり。生ケーキはもちろん、焼菓子は「贈り物」や「京みやげ」にも最適。伝統的な「和」の心と、西洋ゆかりの技術や文化が巧みに調和した「和魂洋才」を追求しています。「パティスリー洛甘舎」でしか出会えない、ひと味違うスイーツをご堪能ください。

パティスリー洛甘舎 所在地：京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F URL : https://rakkansha.jp