株式会社凌芸舎が、ビジネス版LINE「LINE WORKS」および関連するファミリーサービスの提供を開始するとともに、同サービスの導入テナント数が現行稼働ベースで4,000を突破したと発表しました。国内第1号の正規パートナーとして、長年にわたり多くの企業や団体へ導入を推進してきた結果とされています。







同社は、専属のチームを編成し、「LINE WORKS」に特化した営業や無償サポートを実施していると説明しています。初期構築や操作方法の案内などを手厚く行うことで、利用者の利便性を高め、スムーズな本格運用への移行を支援しているとのことです。







特に、30ユーザーまで無料で利用できるフリープランを活用し、コスト負担なくシステムを体験できる環境を整え、無料プランの顧客にも無料電話サポートを提供しているとのことです。また、有償プランを希望する顧客には、申し込み当日に無料トライアル環境を開設し、早期の検証を可能にする体制を構築しているとされています。



今後は、AI議事録作成ツールやスマートフォンをトランシーバーとして利用できるアプリなど、新たなファミリーサービスの展開も進める方針です。これにより、多様化するビジネスコミュニケーションの需要に継続して応えていく狙いがあるとみられます。









「LINE WORKS」導入支援サービスの概要

・サービス名： LINE WORKS（ラインワークス）導入支援

・公式サイト：

https://lineworks.ryogeisya.co.jp/

・主な特徴：

・LINE WORKSに特化した専売チームによる営業および無償サポート。

・30ユーザーまで利用可能なフリープランの提案と手厚い初期構築支援。

・有償プランの無料トライアルを希望当日に即日開設できる体制。

・メーカー基準の価格体系を採用し、年額・月額プランから選択可能。

・AI議事録作成や文書処理自動化など、関連ファミリーサービスも取り扱い。





※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。