Studio KUMASAN新レーベル「くまさんブラック」より新作タイトル『ドットアビス』リリース決定！事前登録が4月14日（火）からスタート！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESは、4月10日（金）に公式YouTubeにてDMM GAMES情報番組「DMM GAMES CONNECT PLUS」を配信いたしました。

番組内にて、数々のヒットタイトルを手掛ける「クリエイティブチーム くまさん」の新レーベル「くまさんブラック」による最新作『ドットアビス』のリリースを発表し、4月14日（火）より事前登録の受付を開始することをお知らせいたします。

また、Amazonギフトカード番号が当たる「カウントダウンキャンペーン」を実施いたします。

▼『ドットアビス』公式X

https://x.com/dot_abyss_pr

▼DMM GAMES CONNECT PLUS

https://youtu.be/fV-6au749Xw

■「くまさんブラック」レーベル第一弾作品『ドットアビス』リリース決定！

4月10日（金）に配信されたDMM GAMES情報番組「DMM GAMES CONNECT PLUS」にて、新作タイトル『ドットアビス』のリリース決定、および4月14日（火）からの事前登録開始を発表いたしました。

番組内では『ドットアビス』の重厚なストーリーや個性豊かなキャラクター、ドット絵で描かれる実際のゲーム画面などを本邦初公開しております。ぜひご覧ください！

■『ドットアビス』公式X開設！「カウントダウンキャンペーン」実施決定！

『ドットアビス』のリリース決定に伴い、これまで黒ベア子が運営していたXアカウントを『ドットアビス』公式Xとしてリニューアルいたしました。

『ドットアビス』公式Xでは4月14日（火）の事前登録開始までの期間、毎日最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が当たる「カウントダウンキャンペーン」を実施いたします。また、今後も『ドットアビス』の最新情報を随時発信してまいりますので、ぜひこの機会にフォローをお願いいたします。

＜開催期間＞

第一回：4月11日（土）17:00～4月12日（日）16:59まで

第二回：4月12日（日）17:00～4月13日（月）16:59まで

第三回：4月13日（月）17:00～4月14日（火）16:59まで



＜プレゼント内容＞※期間中毎日※

・Amazonギフトカード番号10,000円分…1名様

・Amazonギフトカード番号300円分…99名様

＜参加方法＞

1.『ドットアビス』公式X（@dot_abyss_pr）をフォロー

2.該当のポストをリポスト

3.キャンペーンリンクとXを連携すると応募結果がすぐに分かります

※キャンペーンの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください

※キャンペーンの詳細や注意事項は対象ポストをご確認ください。

※個人情報については、合同会社EXNOAの個人情報保護方針に沿って取り扱いを行います。

（https://terms.dmm.com/privacy_games/）

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。

※本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、DMMサポート（https://inquiry.dmm.com/）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

■「くまさんブラック」レーベルとは

クリエイティブチーム くまさんから派生した、「エッジの効いたコンテンツ」を展開するレーベル。

これまで培ったノウハウを活かしつつ、より先鋭的な表現や一歩踏み込んだコンテンツの制作を行います。

権利表記：(C)2026 EXNOA LLC/(C)2026 Studio KUMASAN Inc.