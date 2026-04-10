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2027年4月に共学化する武庫川女子大学が、「武庫川大学」の未来のキャンパスライフを描く連続テレビドラマ「向こう側の僕」 放送スタート
2027年4月に共学化して「武庫川大学」となる武庫川女子大学が、共学化後のキャンパスライフをイメージしてもらおうと、連続テレビドラマ「向こう側の僕〜キャンパスに綴る未来の物語」を制作。4月8日（水）22時57分からMBS（毎日放送）で放送をスタートした。
1話90秒のショートドラマ。4月8日から6月24日まで毎週水曜に放送する。全12話。高校生の「僕」が未来のキャンパスにタイムスリップし、様々な学びの分野を体験して成長していく物語だ。演じるのは主人公と同じ高校3年生の男性俳優。大学がテレビで連続ドラマを制作・放送するのは例がなく、注目を集めそうだ。
武庫川女子大学は兵庫県西宮市を拠点に13学部21学科を有し、学生数約1万人。2027年4月に共学化し、「武庫川大学」となる。新たな「武庫川大学」を多くの人に知ってもらい、これまで接点の少なかった男子高校生にも進学先として選んでもらうには、他にはない魅力を分かりやすく伝える必要がある。共学化した後の未来のキャンパスライフを等身大の学園ドラマとして描くことで、教育・研究のクオリティーの高さ、優れた施設・設備、立地の良さ、きめ細かなサポートや明るい雰囲気などを楽しみながら感じ取ってもらおうと企画した。
武庫川女子大学の実際の事例をもとに広報室が各話の原案を作り、毎日放送が制作。ロケは武庫川女子大学の3つのキャンパスを中心に行った。
第１話は「想像力を刺激する場所」と題し、文学部を紹介。主人公の「僕」が古文書のくずし字に悩まされながら歴史の面白さに目覚める姿を描いた。第2話では建築学部、第3話では心理・社会福祉学部の学びを「僕」が体験する。
ドラマに引き続き放送する30秒のインフォマーシャル（CM）には実際の教員も登場。武庫川大学の学部学科やキャリアサポート等に焦点を当てて紹介する。
ドラマで主演する岡部息吹さんのコメント
「映像作品は経験が少なかったので、この作品の主演に決まり、ドキドキと緊張と、やってやろう！という気持ちが重なって、すごく思いのある作品になりました。ロケをした武庫川女子大学のキャンパスは広くて大きくて建物はレンガ調で統一感があり、僕のイメージしている理想の大学生活が感じられました」
見逃し配信サービス「TVer」や大学ホームページ、YouTubeでも配信する。
https://www.mukogawa-u.ac.jp/special/drama.html
【概要】
タイトル 「向こう側の僕〜キャンパスに綴る未来の物語」
放送局 毎日放送（MBS）
放送日時 毎週水曜 22時57分〜
放送期間 4月8日〜6月24日 全12話
放送エリア 近畿2府4県と徳島県の一部
内容 ドラマ本編（90秒）＋CM（30秒）
ロケ地 武庫川女子大学中央キャンパス、浜甲子園キャンパス、上甲子園キャンパス ほか
主人公 岡部息吹さん（俳優）
▼本件に関する問い合わせ先
武庫川女子大学広報室
住所：兵庫県西宮市池開町6−46
TEL：0798453533
FAX：0798-45-3552
メール：kohos@mukogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
1話90秒のショートドラマ。4月8日から6月24日まで毎週水曜に放送する。全12話。高校生の「僕」が未来のキャンパスにタイムスリップし、様々な学びの分野を体験して成長していく物語だ。演じるのは主人公と同じ高校3年生の男性俳優。大学がテレビで連続ドラマを制作・放送するのは例がなく、注目を集めそうだ。
武庫川女子大学の実際の事例をもとに広報室が各話の原案を作り、毎日放送が制作。ロケは武庫川女子大学の3つのキャンパスを中心に行った。
第１話は「想像力を刺激する場所」と題し、文学部を紹介。主人公の「僕」が古文書のくずし字に悩まされながら歴史の面白さに目覚める姿を描いた。第2話では建築学部、第3話では心理・社会福祉学部の学びを「僕」が体験する。
ドラマに引き続き放送する30秒のインフォマーシャル（CM）には実際の教員も登場。武庫川大学の学部学科やキャリアサポート等に焦点を当てて紹介する。
ドラマで主演する岡部息吹さんのコメント
「映像作品は経験が少なかったので、この作品の主演に決まり、ドキドキと緊張と、やってやろう！という気持ちが重なって、すごく思いのある作品になりました。ロケをした武庫川女子大学のキャンパスは広くて大きくて建物はレンガ調で統一感があり、僕のイメージしている理想の大学生活が感じられました」
見逃し配信サービス「TVer」や大学ホームページ、YouTubeでも配信する。
https://www.mukogawa-u.ac.jp/special/drama.html
【概要】
タイトル 「向こう側の僕〜キャンパスに綴る未来の物語」
放送局 毎日放送（MBS）
放送日時 毎週水曜 22時57分〜
放送期間 4月8日〜6月24日 全12話
放送エリア 近畿2府4県と徳島県の一部
内容 ドラマ本編（90秒）＋CM（30秒）
ロケ地 武庫川女子大学中央キャンパス、浜甲子園キャンパス、上甲子園キャンパス ほか
主人公 岡部息吹さん（俳優）
▼本件に関する問い合わせ先
武庫川女子大学広報室
住所：兵庫県西宮市池開町6−46
TEL：0798453533
FAX：0798-45-3552
メール：kohos@mukogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/