【本日連載開始】ウルグアイ出身の漫画家がデビュー！Gin『5分のエース』がスターツ出版「comicゼライズ」にて本日4月10日より配信

株式会社DEOW

■ついに本日配信！南米ウルグアイから現れた新星が、日本のマンガ業界へ

株式会社DEOW（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：真鍋将晃、以下 DEOW）が運営する、外国人向け漫画留学プログラム「Global Tokiwaso Project」の参加生徒・Gin（ギン）による新作マンガ『5分のエース』が、本日2026年4月10日、スターツ出版の少年マンガ誌「comicゼライズ」5号にて連載を開始いたしました。

本作の最大の見どころの一つは、作者のGinがウルグアイ出身である点です。日本の商業漫画誌において、ウルグアイ出身の漫画家が連載デビューを飾ることは、当社調べにおいて史上初の快挙となります。記念すべき第1話は、同誌の新連載巻頭カラーとして華々しく幕を開けます。

「５分のエース」カラー広告

■「最強のベンチ」が常識を覆す！バレーボール漫画『5分のエース』

本日より配信が開始された『5分のエース』は、高校バレーボールを題材にしたスポーツマンガです。

キャッチコピー： 「最強のベンチが常識を覆す!?」

ストーリー： 『5分のエース』は、バレーボールを題材にしたスポーツマンガです。短い出場時間、限られたチャンス、そこに懸ける主人公のプライドやチームメイトの成長を描く作品として、熱量の高いドラマが期待されます。

作者・Ginのコメント： 「ウルグアイにいた頃から夢見ていた日本の商業誌での連載が、今日ついに現実になりました。国境を越えて、多くの日本の読者に熱い物語を届けたいです。」

■世界中の才能を日本へ。Global Tokiwaso Projectの挑戦

本プロジェクトは、海外の漫画家志望者が日本で共同生活を送りながら、プロの指導や業界ネットワークを通じてデビューを目指す、DEOW独自の育成プログラムです。 今回のGinのデビューは、言語や文化の壁を越え、海外の才能が日本のマンガ業界でプロとして通用することを証明する、歴史的な事例となりました。DEOWは今後も、漫画家を夢見る世界中の若者たちを支援し、日本マンガ界のさらなる多様化と活性化に貢献してまいります。

【掲載情報】

作品名： 5分のエース

作者ペンネーム： Gin（ギン）

作者インスタグラム：https://www.instagram.com/gin_mangaka/(https://www.instagram.com/gin_mangaka/)

掲載媒体： comicゼライズ （スターツ出版：https://manga-zegra.com/genre/1712/latest/1）

配信開始日： 2026年4月10日（本日より各電子書籍ストアにて配信）

掲載形態： 新連載巻頭カラー・第1話

【会社概要】

会社名： 株式会社DEOW

代表者： 代表取締役社長 真鍋将晃

所在地： 東京都新宿区

事業内容： 留学支援事業、教育事業、国際人材育成事業

メインHP: https://deow.jp/(https://deow.jp/)

関連URL：https://jpn-study.com/become-a-published-manga-artist/(https://jpn-study.com/become-a-published-manga-artist/)

プロジェクトURL：https://jpn-study.com/global-tokiwaso-project/(https://jpn-study.com/global-tokiwaso-project/)

インバウンドインスタグラム：https://www.instagram.com/deowjapan/(https://www.instagram.com/deowjapan/)

＊「日本マンガ史上初」「史上初の快挙」：自社および関係各所による調査範囲内において（2026年4月時点）