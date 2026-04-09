マイナビブリッジと東京スター銀行　中小事業者の資金繰り支援に向け提携

株式会社マイナビブリッジ

株式会社マイナビブリッジ（代表取締役 庄司 靖）と株式会社東京スター銀行（代表執行役頭取 伊東 武）は、このたび、顧客紹介に関するビジネスマッチング契約を締結し、中小事業者の資金繰り 支援を目的とした提携を開始いたしました。

本提携は、資金繰りに課題を抱える中小事業者や、突発的な大口支出への対応を必要とする事業者に対し、両社がそれぞれ有する顧客基盤および金融機能を相互に活用することで、資金調達手段の選択肢を拡充し、より多様な資金ニーズに対応することを目的としています。

東京スター銀行は、本提携を通じて、従来の金融サービスに加えて、外部パートナーとの連携による 補完的なファイナンス手段を提供する体制を構築します。一方、マイナビブリッジは、東京スター銀行 から紹介を受けた中小事業者に対し、自社が提供する中小企業向けファイナンスサービスを通じて、 資金繰りの円滑化および事業運営の安定化を支援します。

両社は、本提携により、中小事業者の経営環境や資金需要の多様化に対応するとともに、金融サービスの提供を通じて中小企業金融の円滑化に寄与してまいります。

- 東京スター銀行について名称：株式会社東京スター銀行代表者：代表執行役頭取 伊東 武本店所在地：東京都港区赤坂二丁目3番5号創業：2001年6月11日URL：https://www.tokyostarbank.co.jp- マイナビブリッジについて株式会社マイナビのグループ会社として、ファクタリング、売掛債権担保融資、不動産担保融資等を提供。ミッションは「すべての事業者への架け橋（Bridge）となる」。中小法人を中心としたすべての方へ、成長の架け橋となるファイナンスを提供し、社会に貢献していきます。名称：株式会社マイナビブリッジ代表者：庄司 靖本社所在地： 東京都港区南青山5-14-7 アヴァン南青山１階設立：2019年4月1日資本金：3,500万円筆頭株主：株式会社マイナビ事業内容：売掛債権担保融資、ファクタリング、不動産担保融資URL：https://corp.mynavibridge.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社マイナビブリッジ 経営企画本部 （TEL：03‐6805‐1851）

東京スター銀行 広報・サステナビリティ推進室 （TEL：03-3586-3111日9：00～17:00）