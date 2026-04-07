【柏高島屋】4月8日（水）から「第23回春の大北海道展」を2週間開催

株式会社高島屋

柏高島屋では第23回目の開催となる「春の大北海道展」を開催いたします。

今年の春は「いちご」「アスパラガス」「タラバカニ」！！

初登場グルメや地元で愛される名店や旬のおいしさが大集合。

週替わりのグルメや実演販売をお楽しみいただけます。

第23回 春の大北海道展

会期：4月8日（水）～4月21日（火）

1週目：4月8日（水）～14日（火）※最終日は午後6時閉場

2週目：4月15日（水）～21日（火）※最終日は午後5時閉場

会場：本館地下2階 催会場

※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。

詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/hokkaido/

完熟いちごは、深い甘みとさ爽やかな酸味に驚き！

＜初登場・1週目＞うらかわ菅農園 左：フローズン苺のふわふわ削り（1個）968円、右：いちごスフレオムレット（1個）486円＜初登場・1週目＞フルーツパーラー SHIKAKU TO MIKAKU いちごパフェ（1個）1,298円＜初登場・1週目＞ベーカリーカンスケ うらかわ菅農園のベリーデニッシュ（1個）503円＜初登場・1週目＞まいこのマドレーヌ 手前：ベリーベリーオムレット（1個）756円＜各日100点限り＞ほか＜2週目＞町村農場 牧場のいちごパフェ（1個）1,375円＜各日50点限り＞＜2週目＞スナオないちご いちごジャムクロワッサン（1個）451円ほか

太さ、甘さ、みずみずしさの三拍子そろったアスパラガス

トヨニシファーム 帯広牛×アスパラ巻き（グラナパダーノチーズ）（1本）1,296円〈各日100点限り〉やきにくれすとらん沙蘭 はこだて大沼黒牛ステーキ・すき焼き・カルビの盛合せ弁当（1折）2,430円〈各日50折限り〉＜初登場・2週目＞らーめん虎 アスパラ味噌バターコーンラーメン（1杯）1,760円〈各日150点限り〉午前10時30分～午後7時※ラストオーダーは閉場時刻の30分前。※最終日は午後4時まで

タラバカニは、旨みがのった春が旬！！

おたる蝦夷屋 海漁弁当（1折）3,996円〈各日30折限り〉＜1週目＞札幌蟹工船 たらば贅沢弁当（1折）3,456円〈各日30点限り〉すし処雑魚亭 卯波（1折）3,672円〈各日30点限り〉＜2週目＞クロマグロ専門工房鮪斗 戸井産本鮪タラバ丼（1折）3,780円＜2週目＞ごちそうRinkou ごちそうシュウマイたらばがに（冷凍・4個入）1,296円＜1週目＞HOKKAIDO PIZZA giocoso 北海道産カニのピザ（冷凍・1枚）2,980円愛され続ける銘菓も大集合ISHYA六花亭ロイズmorimotoソフトクリームマルシェ

（1個）550円

〈各日数量限定〉

選べる食べ比べセット

（3種類）1,200円

〈各日数量限定〉

※写真は盛り付けの一例です。