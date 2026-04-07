【柏高島屋】4月8日（水）から「第23回春の大北海道展」を2週間開催

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株式会社高島屋


柏高島屋では第23回目の開催となる「春の大北海道展」を開催いたします。


今年の春は「いちご」「アスパラガス」「タラバカニ」！！


初登場グルメや地元で愛される名店や旬のおいしさが大集合。


週替わりのグルメや実演販売をお楽しみいただけます。


第23回 春の大北海道展


会期：4月8日（水）～4月21日（火）


1週目：4月8日（水）～14日（火）※最終日は午後6時閉場


2週目：4月15日（水）～21日（火）※最終日は午後5時閉場


会場：本館地下2階 催会場


※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。




詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/hokkaido/


完熟いちごは、深い甘みとさ爽やかな酸味に驚き！



＜初登場・1週目＞うらかわ菅農園　　左：フローズン苺のふわふわ削り（1個）968円、右：いちごスフレオムレット（1個）486円

＜初登場・1週目＞フルーツパーラー　SHIKAKU TO MIKAKU　いちごパフェ（1個）1,298円

＜初登場・1週目＞ベーカリーカンスケ　うらかわ菅農園のベリーデニッシュ（1個）503円


＜初登場・1週目＞まいこのマドレーヌ　手前：ベリーベリーオムレット（1個）756円＜各日100点限り＞ほか

＜2週目＞町村農場　牧場のいちごパフェ（1個）1,375円＜各日50点限り＞

＜2週目＞スナオないちご　いちごジャムクロワッサン（1個）451円ほか

太さ、甘さ、みずみずしさの三拍子そろったアスパラガス



トヨニシファーム　帯広牛×アスパラ巻き（グラナパダーノチーズ）（1本）1,296円〈各日100点限り〉

やきにくれすとらん沙蘭　はこだて大沼黒牛ステーキ・すき焼き・カルビの盛合せ弁当（1折）2,430円〈各日50折限り〉

＜初登場・2週目＞らーめん虎　アスパラ味噌バターコーンラーメン（1杯）1,760円〈各日150点限り〉午前10時30分～午後7時※ラストオーダーは閉場時刻の30分前。※最終日は午後4時まで

タラバカニは、旨みがのった春が旬！！



おたる蝦夷屋　海漁弁当（1折）3,996円〈各日30折限り〉

＜1週目＞札幌蟹工船　たらば贅沢弁当（1折）3,456円〈各日30点限り〉

すし処雑魚亭　卯波（1折）3,672円〈各日30点限り〉


＜2週目＞クロマグロ専門工房鮪斗　戸井産本鮪タラバ丼（1折）3,780円

＜2週目＞ごちそうRinkou　ごちそうシュウマイたらばがに（冷凍・4個入）1,296円

＜1週目＞HOKKAIDO PIZZA giocoso　北海道産カニのピザ（冷凍・1枚）2,980円

愛され続ける銘菓も大集合

ISHYA

六花亭

ロイズ

morimoto


ソフトクリームマルシェ

（1個）550円


〈各日数量限定〉


選べる食べ比べセット


（3種類）1,200円


〈各日数量限定〉


※写真は盛り付けの一例です。