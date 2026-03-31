ランナーが生まれ、集まり、成長する。アルペンが始動させるランコミュニティブランド「ALPEN RUN」1号店が4月24日（金）都立明治公園内にオープン。











スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、従来の小売業の枠組みを超え、新ブランド「ALPEN RUN」を設立し、ランという体験とコミュニティを提供します。ブランドのフィロソフィーを映し出す最初の拠点として、2026年4月24日（金）、新国立競技場に隣接する都立明治公園内に「ALPEN RUN MEIJI PARK」をオープンいたします。■コンセプト：RUNのある生活をつくる拠点ALPEN RUNは、ランニング用品を販売する単なる店舗ではなく、ランという体験とコミュニティを提供します。3つの要素がシームレスに連動し、日常に新しいランをもたらします。1. RUN COMMUNITY（コミュニティ）｜ つながる仲間と走り、喜びを分かち合う。ラン文化の広がりを、身近に感じていただけるコミュニティを構築します。2. RUN HUB（ストア）｜ 集うランナーが生まれ、集まり、成長する。誰もが自然と足を運びたくなるような、日々の走りに寄り添う拠点です。3. RUN ITEM（プロダクト）｜ 知る・支えるランナーを支え、つながりを広げる存在。プロダクトはRUN HUBで生まれる体験を日常へと持ち帰り、また自分にとってのランを知ることができます。■都立明治公園から広がる、3つの提供価値1. EXPERIENCE（体験）：緻密な足型計測やシューズフィッティング、試走会を通じ、自分のランが見つかる体験を提供します。2. COMMUNITY（つながり）：連日開催される様々なテーマのグループランやイベントを通じ、ランから生まれるつながりを提供します。3. EXPERTISE（深化）：専門スタッフによるパフォーマンス提案や、隣接するTOTOPAと連携したリカバリー体験により、ランの質を提供します。スタッフ自らもコミュニティの一員として共に走り、語り合うことで、都立明治公園を拠点とした心地よいコミュニティを広げていきます。■日本のラン文化をアップデートするメディアALPEN RUNの公式Instagram（@alpenrun.meijipark）は、セールスプロモーションの枠を超え、ラン文化をアップデートする独自のメディアとして機能します。プロダクトやイベント情報、未発表コンテンツについても、このメディアを通じて順次解禁していきます。公式Instagram：店舗概要店舗名：ALPEN RUN MEIJI PARK所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町5-7 都立明治公園C棟アクセス：都営大江戸線「国立競技場駅」徒歩9分、東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩9分オープン日：2026年4月24日（金）株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営