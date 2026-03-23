【株式会社HUSKEY】小田原・西湘エリアで「個人向けリフォームサービス」を本格提供開始。自宅サウナ・修繕・太陽光蓄電池設置まで、専任担当者が“想い”を形にする一貫サポート

株式会社HUSKEY

小田原を拠点に空間づくりを手掛ける株式会社HUSKEY（本社：神奈川県小田原市、代表：岩崎 将哉）は、戸建て住宅のリフォームから、自宅サウナの設置までをワンストップで手掛ける「個人向けリフォームサービス」の提供を正式に開始いたしました。

「思い描く空間を、ひとつひとつ確かな形に。」をコンセプトに、現地調査から施工、アフターケアまで一人の担当者が一貫して対応し、住まいの快適性と資産価値の向上をサポートします。

■サービス開始の背景

昨今、ライフスタイルの多様化に伴い、住まいに対するニーズは「古くなったものを直す」だけでなく、「どう過ごしたいか」「どう見せたいか」という“暮らしの質”への投資へと変化しています。

株式会社HUSKEYはこれまで、宿泊施設のリノベーション等で培ったデザイン性と機能性を両立させるノウハウを活かし、個人のお客様に向けたリフォームサービスを拡充いたしました。特にニーズの高まる「太陽光蓄電池」や「自宅サウナ」など、趣味や家族構成に合わせた柔軟な空間づくりをご提案します。

■HUSKEYのリフォーム3つの特徴

1.「伝わる」安心感。

ご相談から現地調査、工事の進行管理、アフターフォローまで、原則として一人の担当者が窓口となります。営業と施工管理の伝達ミスを防ぎ、お客様の「想い」や細かなニュアンスを正確に施工へ反映させます。

2.小田原拠点・地域密着のスピード対応

小田原を拠点に、神奈川県西湘エリアおよび西湘エリアを中心に活動しています。地域密着の強みを活かし、お問い合わせ当日の現地調査など、スピード感のある対応が可能です。「水回りの急なトラブル」などの小さな修繕にも迅速に駆けつけます。

3.トレンドを押さえた「プラスα」の提案力

一般的な内装リフォームに加え、以下の付加価値の高い提案を得意としています。

リフォーム：滑りにくい床材の設置など、人と動物が快適に暮らせる設計。

自宅サウナ：屋内・屋外問わず、スペースに合わせたオーダーメイドのサウナ設置。断熱・換気設備も含めたプロの施工。

■個人向けサービスラインナップ

RESIDENCE（住宅リフォーム）

間取り変更、キッチン・浴室などの水回り更新、バリアフリー化など、ライフスタイルの変化に合わせた改修。

SAUNA（サウナの設置）

電気式・薪式の選択から、ベンチ・照明のカスタマイズまで。自宅に「ととのう」空間を創出します。

MAINTENANCE（部分リフォーム・修繕）

クロス張り替え、ドアノブ交換、雨漏り修理など、小さな不具合も根本から修繕します。

OUTDOOR（エクステリア）

ウッドデッキ、カーポート、植栽計画など、建物の第一印象と利便性を高める外構工事。

SOLAR（太陽光パネル・蓄電池施工）

電気代高騰の解決策として名高い太陽光蓄電池の施工を実施いたします。

■今後の展望

株式会社HUSKEYは、単なる工事会社ではなく、お客様の「暮らしのパートナー」として、小田原等西湘エリアの住環境向上に貢献してまいります。今後は施工事例の公開や、リフォーム相談会の実施などを通じて、より多くの方に快適な空間をご提供できるよう努めてまいります。

【株式会社HUSKEYについて】

「暮らしをつくる。事業を育てる。」をミッションに、戸建て住宅から宿泊施設まで幅広い空間のリノベーションを手掛ける施工会社です。

会社名：株式会社HUSKEY

担当者：岩崎 将哉

所在地：神奈川県小田原市本町2-11-23

営業時間：8:00～20:00

電話番号：050-8894-8756

事業内容：住宅リフォーム、店舗・宿泊施設リノベーション、外構工事、サウナ設置工事等

対応可能エリア：小田原・大磯・平塚・秦野・茅ヶ崎等西湘エリア全域

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社HUSKEY

担当：岩崎 将哉

TEL：050-8894-8756

URL：https://huskey.co.jp/(https://huskey.co.jp/)

※現地調査・お見積もりは無料で承っております。





