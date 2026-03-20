【阪急メンズ大阪】5階「デニム＆クリエーターズ」が、個性が交錯する新たなカルチャーの発信地として、3月25日(水)にリニューアルオープンいたします。

株式会社阪急阪神百貨店

デニム&クリエーターズ

オープン日：3月25日(水)

場所：阪急メンズ大阪 5階

まだ見ぬカルチャーや、新しい自分のスタイルと出会う場所。多種多様な文化が交差し、個性の表現を楽しむフロアとして、阪急メンズ大阪 5階がリニューアルオープンいたします。

最先端のモードファッションから、職人の息遣いを感じるこだわりのウェアまで。ジャンルや枠組みを超えた自由なファッションを通じて、あなただけの個性を表現する楽しさを提案します。

詳細を見る :https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/009411/

NEW & RENEWAL OPEN

STORE CAMOフルジップフーディ 46,200円NEW「A BATHING APE(R)(ア ベイシング エイプ)」

ストリートファッションを牽引する「A BATHING APE(R)」が新規OPEN。OPENを記念して阪急メンズ大阪限定品をご用意しております。

詳細を見る :https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/009397/NEW「N.HOOLYWOOD(エヌハリウッド)」

オープンを記念し、関西を拠点とする「go-getter」や「KOBE-ZAC」とのコラボレーションが実現。小物からウエアまで幅広いラインアップを揃え、阪急メンズ大阪限定で発売いたします。

詳細を見る :https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/009426/NEW「C.P.COMPANY(シーピーカンパニー)」

ブランドを象徴する「ガーメントダイ」技法を軸に、機能性と実験的な素材開発を融合したコレクションを展開。

ミリタリーやワークの要素を現代的に再構築した、クラシックとモダンが共存するスタイルを店頭でご体感いただきます。

詳細を見る :https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/009430/RENEWAL「KENZO(ケンゾー)」

「KENZO」がリニューアルオープン。SS2026の新作やリニューアルオープンを記念したノベルティをご用意しております。

詳細を見る :https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/009432/

そのほか注目のリニューアルブランド

「MONSIEURNICOLE canal deux＋CONCEPT STORE(ムッシュ ニコル キャナルドゥ コンセプトストア)」生地や色柄、機能性に拘ったセットアップが充実。阪急限定シリーズも登場。また、「PELLE MORBIDA」コラボモデルなどの雑貨も充実します。「LION HEART(ライオンハート)」日本発のアクセサリーブランド「LION HEART」。湘南「SUNKU」とのコラボによるパーツセレクトバーや、アクセサリーの最終仕上げをお選びいただける、セミオーダーサービス「Finish Order（フィニッシュオーダー）」を開始。「Lord Camelot(ロード キャメロット)」物語を宿すジュエリーを創り出すことを信条として、素材選定、設計、製造工程、全てに強く関わるデザイナーDAVIDが手掛ける作品の数々。リモデルに伴い、18金オーダーなどのカスタマイズメニューやハイグレードなポリッシュサービスを常設。「REPLAY(リプレイ)」春にはアイビー×ストリートテイスト、夏には超軽量素材のパンツなどの旬の商材に加え、見た目も楽しいカラフルなパンツや、これまでにない「大きい」サイズも充実します。「COMME CA MEN(コムサメン)」日本の凛とした様式美をデザイン背景に、時代性を取り入れながら、仕立ての良さとこだわりの服作りを追求するブランド。人気のメリルブルゾンとメリルパンツの阪急メンズ大阪限定カラーを展開。「JOSEPH ABBOUD(ジョセフアブード)」「JOSEPH ABBOUD」のアメリカ本国コレクションを意識した、ラグジュアリーなジャケットやパンツなどが登場。

■NEW

「A BATHING APE(R)(ア ベイシング エイプ)」、「C.P.COMPANY(シーピーカンパニー)」、「N.HOOLYWOOD(エヌハリウッド)」

■RENEWAL

「COMME CA MEN(コムサメン)」、「JOSEPH ABBOUD(ジョセフアブード)」、「KENZO(ケンゾー)」、「LION HEART(ライオンハート)」、「Lord Camelot(ロード キャメロット)」、「MONSIEURNICOLE canal deux＋CONCEPT STORE(ムッシュ ニコル キャナルドゥ コンセプトストア)」、「REPLAY(リプレイ)」