建築業向け管理システム「アイピア」が「LINE WORKS」との連携開始

株式会社 アイピア

株式会社アイピア（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：森 輝三章）が提供する「建築業向け業務管理システム アイピア（以下、アイピア）」（https://www.aippearnet.com/）は、LINE WORKS株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：島岡 岳史）が提供する「LINE WORKS」との機能連携を開始いたしました。

本連携により、アイピア上で案件情報が更新された際や、タスク・入金漏れなどが発生した際に、「LINE WORKS」で通知を受け取れるようになります。

これにより、案件の最新状況をスムーズに共有でき、情報確認の手間削減や業務の効率化につながります。

【「LINE WORKS」連携の背景と目的】

株式会社アイピアは2018年に「アイピア」の提供を開始いたしました。建築業界の業務効率化および生産性向上をサポートするシステムとして、様々な企業にご利用いただいております。

「LINE WORKS」は、チャットや掲示板、タスク管理などを通じて、社内外のコミュニケーションや情報共有をスムーズにするビジネス向けクラウドサービスです。

今回の連携により、工事情報や工程表、入金情報、進捗状況など、案件に関する様々なが更新された際に、「LINE WORKS」で通知を受け取れるようになりました。さらに、タスクや入金漏れの通知も受け取れることができるため、現場と事務所間の情報伝達がより確実になり、業務の抜け漏れ防止や効率化にもつながります。

今後も、機能追加や改善を通じて、建築業界の業務効率化と生産性向上に貢献してまいります。

【「LINE WORKS」連携の概要】

本連携により、ユーザーはアイピアを通常どおり操作するだけで、案件情報の更新状況の確認や更新通知の受信が可能になります。

「LINE WORKS」との連携では、工事情報や工程表、入金情報、進捗状況など、案件に関わる情報が更新されるたびに自動で通知されます。通知先や通知内容（メールおよびLINE WORKSに送信される文章）は細かく設定できるため、必要な情報を必要な担当者へ、適切なタイミングで届けることができます。

また、タスクの期限や入金漏れに関する通知も受け取ることができ、通知頻度や送信時間の設定にも対応しています。

これにより、現場と事務所間の情報共有が円滑になり、業務の抜け漏れ防止や確認作業の負担軽減に寄与します。

本連携により、通知を効率的に管理できるようになり、工事管理の効率化と社内コミュニケーションの迅速化を実現します。

【「LINE WORKS」とは】https://line-works.com/

チャットやスタンプはもちろん、掲示板、カレンダー、アドレス帳、アンケートなど、現場で活用できる充実したグループウェア機能を揃えたビジネスチャットです。

コミュニケーションアプリ「LINE」のような使いやすさを保ちながら独自に開発・提供を行っており、ユーザーの教育も最小限に導入したその日から誰でもすぐに使えます。

PCやタブレットのほか、スマートフォンだけでもほとんどの機能が使えるため、オフィスワークだけでなく、拠点や店舗などPCを使う時間の少ない「現場」での活用が進んでいます。

無料版、有料版（スタンダード・アドバンスト）があり、無料でもほとんどの基本機能を使うことができ、顧客や取引先など社外とのやりとりにも活用していただけます。

【LINE WORKS株式会社について】

ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」、AI製品、LINE WORKSプラットフォームを管理基盤としたLINE WORKSファミリー製品を提供しています。

多種多様な業種やビジネスシーンを問わず現場の課題に寄り添えるサービス提供に取り組むと共に、最先端のAI技術研究を通じ、AI技術のさらなる社会実装を目指しています。

会社概要

会社名： LINE WORKS株式会社

所在地（東京本社）：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー

代表者：島岡 岳史

事業内容：

・ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」の開発・販売・運営

・AIソリューションの提供

URL：https://line-works.com/aboutus/

【提供サービス・企業】

◆建築業向け管理システム 「アイピア」について https://aippearnet.com/

アイピアは建築業に特化したクラウド業務管理システムです。

顧客情報や案件情報といった基本情報の管理から進捗管理・見積作成・原価管理・受発注などの営業管理、請求・入金管理まで建築業のバックオフィス業務を一元管理することで、事務作業時間の削減や業務の効率化、会社状況の見える化に貢献します。

◆株式会社アイピアについて

会社名：株式会社アイピア

所在地：〒650-0031 兵庫県神戸市中央区東町123-1 貿易ビル503

代表者：代表取締役 森 輝三章

事業内容：

・業務管理システム「アイピア」の開発・販売・サポート

・建築業向けメディア「建設ITラボ」運営

・建築業向け転職支援サービス「AIPPEAR JOB(アイピアジョブ)」の提供

・建築業向けエクセルテンプレート提供サイト「建築業向けテンプレート集 アイピア」の運営

・その他ITシステムの請負開発

・ITコンサルティング

連絡先： 078-335-8975

メール： info@aippear.com

会社HP：https://aippearnet.com/

アイピアジョブHP（人材事業） ：https://kensetsu.aippear-job.com/

建築業向け管理システム「アイピア」活用術 ：https://aippear-kenchiku.com/