KADOKAWA主催『ウォーカーフェス』第8弾は生活情報メディア「レタスクラブ」と二子玉川ライズ 中央広場にて合同開催決定！【3月28日(土)～29日(日)】

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛)は、おでかけ先を紹介するウォーカープラスがプロデュースし、お酒とフードマリアージュを楽しめる『ウォーカーフェス』第8弾として「スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026」を2026年3月28日(土)～3月29日(日)、東京・二子玉川ライズ 中央広場にて開催いたします。

2025年春にさいたま新都心けやきひろばで開催した「お花見ウォーカーフェス」は、会場規模・出店店舗数など過去最大規模で開催し、来場者約2万人を記録。今回の「スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026」は東京・二子玉川を会場にウォーカーがセレクトしたキッチンカーが登場します。また、ステージイベントやスタンプラリーなど、来場者の皆さまに楽しんでいただけるコンテンツも用意いたします。

■アメリカンBBQバーガーやタコライスなど手軽にグルメを楽しめるキッチンカーが集合

「スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026」ではウォーカープラスの選りすぐりの3店舗がキッチンカーで出店いたします。

１.Taco del Sol

オリジナルアレンジした世界のローカルソウルフードが豊富にラインナップ。看板メニューは、スパイスとトマトで仕上げたコク深いタコミートとピリッと刺激的なフレッシュサルサがウリのタコライスにワッカモーレとチェダーチーズをトッピングした「タコデルソル」。

２.R.F.Ｔ

低温調理で柔らかく仕上げたローストビーフに温泉卵が絡む贅沢なローストビーフ丼が楽しめます。自家製グレイビーと爽やかなサワークリームオニオンが旨みを引き立てます。

３.Mahalo BBQ

低温でゆっくり仕上げたお肉を使い、日本人にとって馴染みやすいハワイアン味付けの料理を提供するキッチンカー。10時間低温燻製した豚肩ロース（プルドポーク）を使ったハンバーガーなど、ボリュームたっぷりなメニューがそろいます。

■フェスを満喫！スタンプラリー

「スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026」出店ブース6カ所のうち3カ所と、109シネマズ二子玉川のサテライト会場出店ブースの計4カ所をまわってスタンプを集めた方に、会場インフォメーションで100円割引券をプレゼントいたします。

【参加方法】

1．会場出入り口やインフォメーションで配布する「二子玉川街歩きWalker」をゲットします。冊子裏表紙がスタンプラリー台紙です。

2．スプリングウォーカーフェス会場内およびサテライト会場の出店ブースをまわり、スタンプを集めましょう。

3．スタンプが4つそろった方は、18時までに会場インフォメーションにて景品を受け取りましょう。

※「フェスを満喫！スタンプラリー」は、各日11時スタート、スプリングウォーカーフェス会場インフォメーションでの最終受付は18時です。

■１０９シネマズ二子玉川 半券キャンペーン

「スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026」開催期間中に１０９シネマズ二子玉川の映画のチケットまたは電子チケットをイベント会場インフォメーションへお持ちいただくと、会場内キッチンカーで使える100円割引券をプレゼントいたします。

※3月28日(土)および3月29日(日)の１０９シネマズ二子玉川での鑑賞チケットに限ります。

※本キャンペーンの詳細は会場インフォメーションへお問い合わせください。

※本キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※本キャンペーンに関わる景品・割引券等は全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただききます。

※チケット1枚につき100円割引券1枚のお渡しです。

■そのほか協賛コンテンツも盛りだくさん！

【「Pococha(ポコチャ)」のライバーがアンバサダーとしてステージに！】

株式会社ディー・エヌ・エーが運営する日本発のライブコミュニケーションアプリと「スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026」がコラボレーション。アプリ内で選ばれたライバーがアンバサダーとしてステージに登壇します！会場で活動中のライバーとの交流もお楽しみください。

【生活情報メディア・レタスクラブに暮らしの悩みを投稿しよう】

家事や料理、掃除、健康など、日々の暮らしに役立つ実用的なアイデアを多数紹介する、忙しい女性のための生活情報メディア「レタスクラブ」。ブースでは、暮らしのお悩みをボードに書き込むとノベルティがもらえるキャンペーンを実施します。

【ゼブラはオリジナルハイマッキーが作れるワークショップを開催！】

総合筆記具メーカーのゼブラ株式会社はワークショップ「世界にひとつ！オリジナルMyマッキー」を開催。真っ白なラベルにゼブラのさまざまな筆記具を使ってお絵描きし、オリジナルデザインのハイマッキーをつくれるワークショップです。キャップに「Hi! Mckee」のシールを貼れば、さらにユニークなハイマッキーが完成します。

【JA全農あおもりブースでは、県産米「はれわたり」のすくい取り販売を実施！】

2023年秋に本格デビューした新品種「はれわたり」のすくい取りを1回500円にて実施。

「はれわたり」は、ほどよい粘りによるなめらかな食感が特徴で、お米の最高位である特A評価をプレデビューから3年連続で取得しております。お得にお米を購入する機会としてぜひブースまでお越しください。

【ソフトバンクブースでは相談イベントを実施】

サテライト会場である109シネマズ二子玉川ギャザリングスペースでは、ソフトバンクが出店。料金プランや通信費の見直しをサポートする相談イベントを実施。専門スタッフが丁寧に対応いたします。ご相談いただいた方にはノベルティも進呈いたします。

【パルシステムブースではオリジナルブランドの食品を試せる】

生協(コープ)の宅配サービス・パスシステムは、パルシステムのオリジナル商品の試食を実施。ステージイベントでは、パルシステム公式キャラクターのこんせんくんがグリーティングに登場します。

【TVアニメ「夜桜さんちの大作戦」のオリジナルステッカーがもらえる！】

最強スパイ一家の奮闘を描くTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』(原作：権平ひつじ／集英社ジャンプコミックス刊)が出店。ブースでは作品を紹介するムービーを上映。来場者にはステッカーなどのノベルティもプレゼントします。ステージイベントには、夜桜一家の愛犬・ゴリアテがグリーティングに登場。

【ドウシシャ商品が当たる抽選会も！】

evercookブースではフライパンの調理実演、ドウシシャ商品が当たる抽選会やお得な価格でのevercook販売を実施予定です。

【賢者の食卓ダブルサポートを特別販売】

ベジファーストで食後の血糖値対策をしている方に、特に外食でおすすめな「賢者の食卓 ダブルサポート」を特別価格で販売します。

■「スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026」開催概要

名称：スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026

日時：2026年3月28日(土)～2026年3月29日(日)

時間：11:00～19:00(LO18:30)

会場：二子玉川ライズ 中央広場／東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ(二子玉川駅より徒歩5分)

入場料：無料(商品は各店舗での購入となります)

公式サイト：https://sp.walkerplus.com/fes/spring2026/

X公式：https://x.com/walker_fes

主催：ウォーカーフェス実行委員会

協賛：大塚製薬株式会社／株式会社グラフィコ／サッポロビール株式会社／株式会社サンギ／JA全農あおもり／ゼブラ株式会社／株式会社ソフトバンク／株式会社ディー・エヌ・エー／株式会社ドウシシャ／パルシステム／有楽製菓株式会社／夜桜さんちの大作戦製作委員会

※雨天実施、荒天の場合は中止いたします。

※各日30分前がラストオーダーです。売り切れの可能性もございますためご了承ください。

※20歳未満の方の飲酒は禁止されています。

※妊娠中・授乳中の方、また食後に運転をする予定の方はアルコールの摂取をお控えください。また、本イベントでは、試飲の提供以外では年齢制限を設けていませんので、未就学児や未成年者も会場に入場することができます。そのようなお客様へのご配慮をお願いいたします。

※会場内での撮影、および生配信に関しまして、イベント会場にて、取材やイベント公式企画による写真撮影、動画収録、および生配信が行われる可能性がございます。最大限の配慮をいたしますが、来場者の方々が映り込む可能性がございますのでご了承ください。