清水公園では、2026年3月14日（土）から4月5日（日）までの期間、「さくらまつり」を開催いたします。「日本さくら名所100選」にも選ばれた清水公園には、約2,000本の桜が園内に咲き誇り、至る所にお花見スポットが広がります。フィールドアスレチックや広場など多彩なエリアで家族みんなが楽しめる春のひとときをお過ごしください。園内には飲食施設が多数あり、桜の見ごろ時期が近づくと屋台も営業いたします。ぜひゆっくりとお楽しみください。

夜桜ライトアップ

また、夜桜のライトアップも楽しむ事ができます。さくらまつり期間中、桜の満開時には日没から20時まで第一公園広場のシダレザクラ（例年3月下旬満開）とフィールドアスレチック内のソメイヨシノ（例年3月末～4月上旬満開）以下の2箇所でライトアップを実施いたします。ご入場は無料です。ぜひ幻想的な夜桜をお楽しみください。※ 悪天候や桜の開花状況により中止となる場合がございます。当日の開催状況は公式Instagramでご確認ください。

体験イベント

今年のさくらまつりでは、桜を「見る」だけでなく、春を感じる体験イベントを多数ご用意しております。

手形スタンプ

手が汚れない特別なインク台を使って、お子さまの手形をスタンプしてみましょう！手形の周りに桜のシールを貼ったり、ペンで日付やイラストを描いたりして、今日の思い出を形に残してください。場所： ショップルスカ前参加費：500円（税込）開催日： 3/14(土)・15(日)・20(金)・21(土)・22(日)・28(土)・29(日)・4/4(土)・5(日)時間 ：9:00～17:00

ランタン作り

好きな形の型抜きや、好きな色のマスキングテープを選んで、オリジナルのキャンドル付きランタンを作ることができます。作ったランタンを手に、夜の桜ライトアップへ足を運んでみてはいかがでしょうか。場所： ショップルスカ前参加費：400円（税込）開催日： 3/20(金)・21(土)・22(日)・28(土)・29(日)・4/4(土)・5(日)時間 ：9:00～17:00

スタンプラリー

園内5箇所に設置されたスタンプポイントを巡り、すべて集めるとグッズをプレゼント！さらに応募された方の中から抽選で特別入場券もプレゼントいたします。景品交換場所：ショップルスカ参加費：無料開催日 ：3/14(土)～4/5(日)時間 ：9:00～17:00

和菓子（練り切り）作り体験

桜の季節にぴったりな和菓子「練り切り」作りを体験できます。講師は菓匠 磯崎家の職人さんです。体験時間内に2個の練り切りを作ることができ、その場でお食べいただくか、お持ち帰りが可能です。（お持ち帰り容器・紙袋は100円にて販売）場所 ：公園管理事務所内 講堂参加費：1名 2,500円開催日： 4/4(土)時間 ：①10:00～ ②14:00～（各回 約90分）※要予約（3/14より公式HPの新着情報ページから受付いたします）

清水公園の基本情報

住所：千葉県野田市清水906TEL：04-7125-3030FAX：04-7122-1670E-mail：info@shimizu-kouen.comWEB：https://www.shimizu-kouen.com/アクセス：【電車】東武アーバンパークライン 清水公園駅から徒歩約10分 【車】常磐自動車道柏ICまたは流山ICから約20分 駐車場あり 1200台 800円/1日(ゴールデンウィークは1000円) 入園料：無料（有料施設を除く）

