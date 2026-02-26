株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役：大谷英彦）は、2026年2月14日付の楽天ブックス日別ランキング（※BL小説部門）において、当社刊行作品が1位から6位を独占し、さらにトップ10のうち8作品を占める結果となりましたことをお知らせいたします。これもひとえに、日頃より作品を手に取ってくださり、支えてくださる皆様のご愛顧の賜物と、心より感謝申し上げます。 今後も読者の皆様に新しい物語体験をお届けできるよう、魅力ある作品の刊行に努めてまいります。引き続き、ご関心とご愛顧を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

■ランキング上位獲得作品（ソニー・ミュージックソリューションズ刊行）

1位：小説「将進酒」第1巻（しょうしんしゅ）2位：小説「死亡万華鏡」第1巻（しぼうまんげきょう） 3位：小説「二哈和他的白猫師尊」第1巻（ハスキーとかれのしろねこしずん）4位：小説「二哈和他的白猫師尊」第2巻（ハスキーとかれのしろねこしずん）5位：小説「二哈和他的白猫師尊」第7巻（ハスキーとかれのしろねこしずん）6位：小説「二哈和他的白猫師尊」第8巻（ハスキーとかれのしろねこしずん）9位：小説「二哈和他的白猫師尊」第3巻（ハスキーとかれのしろねこしずん）10位：小説「二哈和他的白猫師尊」第4巻（ハスキーとかれのしろねこしずん）（※トップ10中8作品ランクイン）

■各作品の販売情報

●小説「将進酒」第1巻（しょうしんしゅ）

発売日：2026年3月28日頃 ※予約受付中定価：【通常版】\2,552（本体価格\2,320+税）／【特装版】\5,192（本体価格\4,720+税）楽天ブックス販売ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18428118/作者：唐酒卿装画：長陽訳 ：本多由枝※通常版は一般流通、特装版はアニメイトとステラワースのみでの販売となります。※特装版は数量に限りがございます。

●小説「死亡万華鏡」第1巻（しぼうまんげきょう）

発売日：2026年2月14日頃定価：【通常版】\2,486（本体価格\2,260+税）／【特装版】\4,950（本体価格\4,500+税）楽天ブックス販売ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18403104/作者：⻄⼦緒装画：Kuri Huang訳 ：谷☆貴※通常版は一般流通、特装版はアニメイトとステラワースのみでの販売となります。※特装版は数量に限りがございます。

●小説「二哈和他的白猫師尊」第1巻（ハスキーとかれのしろねこしずん）

定価：【通常版】\2,486（本体価格\2,260+税）／【特装版】\7,645（本体価格\6,950+税）／【電子版】\2,420（本体価格\2,200+税）楽天ブックス販売ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/17970128/作者：肉包不吃肉装画：zolaida訳 ：石原理夏※通常版は一般流通、特装版はアニメイトとステラワースのみでの販売となります。※特装版は数量に限りがございます。

■関連する公式サイト＆公式X

ソニー・ミュージックソリューションズ配給作品 の公式サイト（ASIALL）：https://asiall.jp/Xでの公式情報発信（ゆるゆる配給漫筆）：https://x.com/yuruyurumai?s=20