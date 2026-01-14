¡ÚÅì¼Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ÛÁ°ÅÄ·úÀß¤ÈÅì¼Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Ë»²²è

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î14Æü
Á°ÅÄ·úÀß¤ÈÅì¼Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Ë»²²è
¡Á¼ûÍ×Í½Â¬µ»½Ñ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅÅÎÏ»Ô¾ì¤Ç¤Î±¿ÍÑ¼ý±×ºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡Á
¡Á¼ûÍ×Í½Â¬µ»½Ñ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅÅÎÏ»Ô¾ì¤Ç¤Î±¿ÍÑ¼ý±×ºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡Á
¡¡Á°ÅÄ·úÀß¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á°ÅÄÁà¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÁ°ÅÄ·úÀß¡×¡Ë¤ÈÅì¼Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡ÖÅì¼ÇESS¡×¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¾®³¤Ä®¤Ë¤ª¤±¤ë·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ»ö¶È¡×¡Ë¤Ë»²²è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ·úÀß¤Ï»ö¶È¼ç¤È¤·¤ÆËÜ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÆÃÄêÌÜÅª²ñ¼Ò¡ÊSPC¡Ë¤Ø¤Î½Ð»ñ¤äµ»½Ñ¡¦±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¼ÇESS¤Ï¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¡ÊÆÃÄê²·¶¡µë»ö¶È¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¼ûÍ×Í½Â¬µ»½Ñ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅÅÎÏ»Ô¾ì²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ê¤ÉÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²·Çä»Ô¾ì¡ÊJPEX¡Ë¤ä¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¡ÊEPRX¡Ë¤Ç¼è°ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê±¿ÍÑ¼ý±×ºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤Î°ÂÄê²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¡¢ÃßÅÅ½ê¤Î±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¼ûÍ×Í½Â¬µ»½Ñ¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¡¢Á´¹ñ¤Ç½½¿ô¤«½ê¤Î·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¡¢ÅÅÎÏ¼ûµë¤Î°ÂÄê²½¤äºÆ¥¨¥Í³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
°Æ·ïÌ¾¡§¾®³¤¤¨¤ó¤È¤Õ¹â°µÃßÅÅ½ê
·úÀßÍ½ÄêÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©Æîº´µ×·´¾®³¤Ä®
Äê³Ê½ÐÎÏ¡§1,998kW
Äê³ÊÍÆÎÌ¡§8,584kWh
±¿Å¾³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§2026Ç¯7·î
£±·î£±£´ÆüÄûÀµ¡§Äê³ÊÍÆÎÌ¤ÈÄê³Ê½ÐÎÏ¤ÎµºÜ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Äê³Ê½ÐÎÏ¡§1,998kW¡¡Äê³ÊÍÆÎÌ¡§8,584kWh¤Ë½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Î¾¼Ò¤ÎÌò³äÊ¬Ã´
Á°ÅÄ·úÀß¤Ï»ö¶È¼ç¤È¤·¤ÆÈ¯ÅÅ½ê¤Î³«È¯¤«¤é±¿±Ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆÃÄêÌÜÅª²ñ¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃßÅÅÃÓ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÁªÄê¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶ÈÌ³¤Î¼õÂ÷¸¡Æ¤¤Ê¤É¡¢µ»½Ñ¤ä±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÃßÅÅ½ê¤ÎEPC¡ÊÀß·×¡¦Ä´Ã£¡¦·úÀß¡Ë¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì¼ÇESS¤Ï¡¢¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»Ô¾ì²Á³ÊÍ½Â¬¡¢³Æ¼ïÅÅÎÏ»Ô¾ì¤Ç¤Î¼è°ú¡¢ÃßÅÅÃÓ¤Î½¼ÊüÅÅ·×²è¤ÎºîÀ®¡¢À©¸æ¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¼ÇESS¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿ÃßÅÅÃÓ¤ÎºÇÅ¬±¿ÍÑ¤Ë¤è¤êÃßÅÅ½êÁ´ÂÎ¤Î±¿ÍÑ¼ý±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Î¾ÍèÀ¤ÈÌò³ä
2023 Ç¯2·î¤Ë¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡ÖGX¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿´ðËÜÊý¿Ë¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢·ÏÅýÀ°È÷¤ª¤è¤ÓÄ´À°ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖºÆ¥¨¥Í¡×¡Ë¼çÎÏÅÅ¸»²½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ãì¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÅÅÎÏ°ÂÄê¶¡µë¤Î¤¿¤á¤ËÃßÅÅ¤äÊüÅÅ¤ò¹Ô¤¦·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¤ÎÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¥¨¥Í¤ÎÊÑÆ°´ËÏÂ¤äÅÅÎÏ·ÏÅý¤Î°ÂÄê²½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Î¾¼Ò¤Ï·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Î¾¼Ò¤ÎÌò³ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
¡öÅì¼Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÅì¼Ç¤Î£±£°£°¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£