住信SBIネット銀行、京都府警察と「特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺等の対策に関する協定書」を締結

今後の取組について住信SBIネット銀行は、警察庁および 金融庁からの要請に基づき、法人口座を含む預貯金口座の不正利用防止に向けた対策を一層強化してまいります。今後も官民連携を通じて、金融犯罪の未然防止と犯罪捜査への協力を進め、社会全体の安全・安心の向上に貢献してまいります。特殊詐欺の手口や対策を学べるページ（下記URL）を公開いたしました。ぜひご覧ください。【協定行】株式会社セブン銀行ソニー銀行株式会社楽天銀行株式会社住信SBIネット銀行株式会社auじぶん銀行株式会社株式会社イオン銀行株式会社ローソン銀行株式会社みんなの銀行株式会社UI銀行株式会社SBI新生銀行（金融機関コード順、2025年12月15日現在）