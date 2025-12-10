こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「西荻高架下 OPEN LABO マルシェ」開催！2025年12月13日（土）11:00~16:00--東京女子大学×ジェイアール東日本都市開発産学連携プログラムを実施します--
2024年度より学校法人東京女子大学と株式会社ジェイアール東日本都市開発は、産学連携協定のもと、「西荻高架下」を拠点に地域課題の解決をめざす実践型プログラムを実施しています。学生が地域との協働を通じて、まちづくりの現場で仮説検証を行い、課題発見・提案力を養います。このたび、産学連携の一環として、「西荻高架下 OPEN LABO マルシェ」を開催いたします。
■産学連携プログラムに関する協定（東京女子大学）
https://www.twcu.ac.jp/main/news/2023/0328_04.html
「西荻高架下 OPEN LABO マルシェ」
■日時： 2025年12月13日(土) 11:00~16:00
■会場： 西荻高架下 1F・2F 緑道および広場（東京都杉並区松庵3-41-1）
2F広場および緑道にて、地域の美味しいものを集めた地域連携マルシェイベントを開催いたします。
また、会場には常設の滞留スペースとして飲食スペースやお子様も楽しめるワークショップなど高架下でゆったりお過ごしいただけます。
■ピックアップコンテンツ＜SOUP＞
〇ことことミネストローネ
学生手作りのじっくりコトコト煮込んだミネストローネ。心も体もあったまろう！
ミネストローネの入ったカップには、手描きのメッセージ付き！
■ワークショップ
１.みんなの本棚
要らなくなったけど捨てるのはもったいない...そんな本があったら「みんなの本棚」へお持ち寄りください。
素敵な本を見つけたら、お持ち帰りもOK！
２.あったか毛糸のワークショップ
学生と一緒に自分だけの毛糸アクセサリーを作ろう。
小さなお子様でも参加可能！(参加費：100円、スープ購入者参加無料)
３.モルック体験
北欧発祥のスポーツ"モルック"を通じて、世代をこえて交流しよう。初めてでも安心！
小さなお子様から、ご年配の方まで、どなたでもご参加いただけます！
■出店者：詳細は下記URLをご覧ください
〇西荻高架下HP
https://www.jrtk.jp/nishiogi-koukashita/info/detail_00014/
「西荻高架下」とは：ＪＲ中央線西荻窪駅〜吉祥寺駅間で進行中の西荻窪高架下開発。
開発コンセプト「よりそう高架下 日々西荻生活」の実現に向けて、地域の方々にとって"まちの一部"と感じていただける場所づくりを進めており、順次開発を進めています。
公式HP： https://www.jrtk.jp/nishiogi-koukashita/
【お問合せ】
株式会社ジェイアール東日本都市開発 開発事業本部 西荻高架下担当
E-Mail：nishiogi-pt@jrtk.co.jp
東京女子大学 広報課
TEL：03-5382-6476
E-Mail：pr@gr.twcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
