積水ハウスが安全・安心の技術をビルダーにオープン化業界初の共同建築事業「SI事業」で国内の良質な住宅ストック形成に貢献東海地方で初、積水ハウスと遠州鉄道が12月より事業開始

（左より）



積水ハウス株式会社 代表取締役兼CEO社長執行役員 仲井 嘉浩



遠州鉄道株式会社 取締役社長 丸山 晃司

左：SI事業の役割分担 右：SI事業 モデル棟











お互いの強みを融合した共同建築事業









※2 内閣府南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 「被害想定について（令和７年３月３１日公表）」より



※3 総務省統計局 『平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計』より



※4 ４号特例（審査省略制度）: 建築基準法第６条の４に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物（建築基準法第6条第1項 第4号に該当する建築物）において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度。



【遠州鉄道株式会社 取締役社長 丸山 晃司 代表者コメント】















遠州鉄道は「遠鉄ホーム」のブランド名で、静岡県西部を中心に新築住宅事業を展開しており、5,500棟以上の建築実績があります。南海トラフ地震が懸念される今、SI事業に参加し、DJ構法の高い耐震性と、弊社が培ってきた設計力・提案力を融合させることで、より安全・快適な住まいづくりをお届けいたします。



SI事業は、積水ハウスが耐震面において最も重要な部分である「Ｓ（＝スケルトン）」部分の基礎、躯体、接合部を担い、積水ハウスグループの積水ハウス建設が高精度な施工を行います。そして「Ｉ（＝インフィル）」部分の外装や内装、設備はパートナー企業が担い、地域での高い土地仕入れ力・販売力を活かし、地域特性に沿った提案を行うなど地域密着型の顧客対応を可能とします。積水ハウスが提供するのは、基礎・躯体といったハード面に加え、ソフト面では『SI-COLLABORATION』という「商標の提供」や全邸で実施する「許容応力度による構造計算」など積水ハウスの総合力を活かした各種サポートがあります。