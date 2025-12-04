年越しの食卓に欠かせない“年越しそば”。株式会社オカベ(本社：徳島県美馬郡つるぎ町、代表取締役：岡部 洋史)は、昨シーズン40万食が完売となった人気商品「ナナサン年越しそば」を今年も数量限定で販売しております。そば粉3割、小麦粉7割のオカベ独自の配分で作るナナサン年越しそばは、半田手延べ製法が生み出すしなやかなコシとそばの上品な風味が楽しめる一品です。例年12月後半には品薄となるため、今年も早めのご準備がおすすめです。





ナナサン年越しそば





■冬季限定「ナナサン年越しそば」開発の背景

オカベは徳島県の半田地域に約300年続く半田そうめんを主に製造しておりますが、半田そうめんで用いる手延(てのべ)技術を活かし、半田そうめん特有のコシ・のどごしを引き継いだそばは出来ないかと思い立ったのが始まりでした。

当社の麺は一般的な手打ちそばではなく手延(てのべ)そばのため、手延だからこそ生まれるコシやのどごしが特徴ですが、手延故にそば粉を多く配合すると途中で麺が切れてしまいます。開発当初はそば粉2割が限界でしたが、もっとそばの風味を引き出し美味しくするにはどうしたらいいかと研究を重ね、そば粉3割、小麦粉7割の「ナナサン年越しそば」が出来上がりました。





製造の様子









■「ナナサン年越しそば」の特長

1、厳選した味・風味の高いそば粉

そばの風味を最大限残すためにそば自体の粒子に着目し、色や香り、食感のバランスが良いものを探し求め、北海道産のそば粉にたどり着きました。北海道の「昼は暑く、夜は寒い」気候がそばの栽培に適していることから、品質も安定しており、味・風味が良いと評価されているものを選びました。





2、試行錯誤を重ねて選んだ小麦粉

一般的な「手打ち」そばは小麦粉2割・そば粉8割でそば粉の含有量が多いのですが、オカベのナナサン年越しそばは小麦粉7割・そば粉3割の配合。何十種類もの小麦粉を使用し試作を重ね、手延べに適していて、かつそばの風味・食感を活かせる小麦粉を厳選しました。





3、手延べならではのコシとのど越しのあるそば

約300年続く半田手延べ製法に加え、オカベ独自に“ねじって、鍛えて、延ばす”を何度も繰り返しながら作り上げる麺は、最終的に1本に18もの麺の層ができます。厳選した素材を使い、熟練の麺職人たちがこまめに水分量や湿度を調整しながらできあがるナナサン年越しそばは、そばの風味が感じられながらもオカベの手延べ製法ならではのコシとのど越しが楽しめる、ここでしかできないそばとなっております。





コシとのど越しのあるナナサン年越しそば









■家庭用にも、贈り物にも選ばれる理由

ご家庭で楽しむ年越しそばとしてはもちろん、縁起の良い年末のご挨拶ギフトとしても選ばれています。年越しナナサン年越しそばにぴったりのオカベオリジナルのめんつゆもセットになっており、忙しい年末でも手軽に本格的な味を楽しめる点がご好評いただいております。パッケージはシンプルなデザインで、ご自宅用にも贈答用にも使いやすい仕様。のしや包装、お渡し用の紙袋なども無料で承っております。





ご家庭用にも年末のギフトにもぴったり









＜商品詳細＞

商品名 ： 「ナナサン年越しそば」15人前

販売価格： 3,400円(税込)

内容量 ： 手延そば(80g×3束)×5袋、15人前、濃縮つゆ(20ml×4袋)、ストレートつゆ(60ml×8袋)

URL ： https://www.okabemen.co.jp/SHOP/TK.html









■株式会社オカベについて

当社は、徳島県半田に約300年続く伝統の手延べ製法で半田そうめんを製造・販売しております。半田そうめんの材料は小麦粉・塩・水とシンプルだからこそ厳選した素材を使用しており、麺職人が毎朝3時から丹精込めて麺づくりに励んでおります。歴史ある半田そうめんを製造する会社の中では後発となる当社ですが「歴史や実績のない会社やけん、とにかくおいしいもんをつくらんといかん」という先代の想いを胸に、日々試行錯誤を繰り返しながら社員一同、おいしい麺をお届けするために頑張っています。





工場外観









■会社概要

商号 ： 株式会社オカベ

代表者 ： 代表取締役 岡部 洋史(オカベ ヒロフミ)

所在地 ： 〒779-4407 徳島県美馬郡つるぎ町半田字東毛田48番地

設立 ： 1987年7月

事業内容： 半田素麺の製造販売

資本金 ： 3,650万円

URL ： https://www.okabemen.co.jp/