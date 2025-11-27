ハーベスター用ギアボックスの世界市場2025年、グローバル市場規模（機械式ギアボックス、無段変速機構型（CVT）、油圧式ギアボックス）・分析レポートを発表
2025年11月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ハーベスター用ギアボックスの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ハーベスター用ギアボックスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のハーベスター用ギアボックス市場概要
最新の調査によると、世界のハーベスター用ギアボックス市場は2024年に4兆2,370億円相当と評価され、2031年には5兆9,700億円に達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は5.1％とされ、世界的な農業機械化の進展や収穫効率化のニーズ拡大を背景に堅調な成長が期待されています。本レポートでは、米国の関税政策および各国の産業政策の変化を踏まえ、競争構造・地域経済・サプライチェーンの回復力についても分析しています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
ハーベスター用ギアボックスは、農業機械における主要な動力伝達部品であり、エンジンの動力を収穫機の各作動部分に効率的に伝える役割を担います。この装置は、作物の種類や作業条件に応じて速度を調整できるため、作業効率の最適化に寄与します。ギアボックスは耐久性、動作安定性、メンテナンス性が求められる製品であり、農業現場の機械稼働率を左右する重要な要素です。
特に近年では、省エネルギー化、自動制御技術、油圧伝達や無段変速機構などの導入が進んでおり、収穫機の操作性と効率が大幅に向上しています。これらの技術的進化は、農作業の自動化やスマート農業の拡大を後押ししています。
________________________________________
市場分析の目的と範囲
本レポートは、世界のハーベスター用ギアボックス市場を定量・定性的に分析したものです。メーカー別、地域別、タイプ別、用途別に詳細な市場構造を示し、需給バランス、競争状況、成長要因および制約要因を包括的に評価しています。また、主要企業の市場シェア推定（2025年時点）と製品例を提示し、業界動向を明確にしています。
本調査の目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国市場における市場規模と機会を把握すること。
2. ハーベスター用ギアボックスの成長ポテンシャルを分析すること。
3. 各用途別市場の将来成長を予測すること。
4. 市場に影響を及ぼす競争要因や技術的変化を評価すること。
________________________________________
主な企業と市場競争状況
本レポートでは、主要企業として JF Maquinas、Onkar Agriculture Works、John Deere、CLAAS、New Holland、Case IH、AGCO、Kubota、Comer Industries、Omni Gear、Wotu Transmission Machinery、Weichai Holding Group、Yifan Machinery、Daechang Tech. Machinery、Luyuan Machinery などが取り上げられています。
John Deere、CLAAS、New Holland、Case IH、AGCO、Kubota は世界の主要農機メーカーであり、自社製品と連携した高信頼性ギアボックスの開発に注力しています。Comer Industries や Omni Gear は産業用トランスミッション分野の豊富な経験を活かし、農業機械向けに高効率・高耐久の製品を供給しています。一方で、JF Maquinas や Onkar Agriculture Works など新興メーカーは地域市場での価格競争力を武器にシェア拡大を図っています。
